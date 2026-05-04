Expoziția „Oglinda Frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, la Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național al Banatului din Timișoara găzduiește, în perioada 30 aprilie - 31 octombrie, expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, care creează o călătorie prin lumea greco-romană, având ca subiect central femeia.

Expoziția cuprinde 158 de artefacte de o valoare istorică și patrimonială deosebite, provenite din Tomis și din situri majore din Dobrogea, precum Histria, Callatis, Capidava, Adamclisi, Durostorum, Olimp, Cobadin și Cerna. Bijuterii, vase, unguentaria, opaițe, obiecte de podoabă, inventare funerare, portrete sculptate și reprezentări imperiale alcătuiesc un ansamblu coerent, atent organizat, precizează Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

Parcursul urmărește viața femeii în societatea greco-romană, de la cotidian la ceremonial, de la rol social la imagine publică. Traseul continuă în zona divină, unde Venus, Isis, Hecate și Cybele dau formă unui principiu esențial al feminității.

Proiectul este realizat de Muzeul Național al Banatului, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.

