Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 19 martie 2026

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) găzduiește, în luna martie două tururi ghidate gratuite, în cadrul expozițiilor: „Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR” și „Expoziția națională de postere științifice: Conservare – Restaurare – Investigații”.

Restaurarea este o artă care se învață în ani de studiu și practică, necesitând cunoștințe solide, răbdare și organizare. Ea salvează patrimoniul prin reconstituire, îl conservă și îl ajută să fie valorificat la nivel național și universal.

Despre toate acestea vor povesti experți restauratori în două tururi ghidate gratuite, care vor avea loc pe 21 și 28 martie 2026, în cadrul expozițiilor: «Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR» și «Expoziția națională de postere științifice: Conservare – Restaurare – Investigații».

Primul tur ghidat se desfășoară sâmbătă, 21 martie 2026, la ora 13:00, în expoziția «Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR». Restauratorii Sorina Gheorghiță, Romeo Gheorghiță și dr. Andreea Teodorescu vă vor prezenta munca lor dedicată capodoperelor pictate acum zeci sau sute de ani.

Veți putea admira fresce medievale și picturi de șevalet semnate de artiști precum Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Sava Henția și alții – toate salvate de la degradare sau distrugere.

Vă invităm să descoperiți fascinantul domeniu al restaurării la Muzeul Național de Istorie a României, , sâmbătă, 21 martie 2026, la ora 13:00”, scrie MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, participarea la turul ghidat se face pe baza achiziționării unui bilet de intrare, conform categoriei de public din care faceți parte. Ghidajul este gratuit. Grupul de vizitatori se formează, după achiziționarea biletului, în Holul Central al muzeului.

