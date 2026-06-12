Parcul Carol I marchează 120 de ani de la inaugurare

Sâmbătă, 13 iunie 2026, Parcul Carol I devine gazda unei serii de activități culturale dedicate aniversării a 120 de ani de la inaugurarea sa, invitând publicul să redescopere istoria, patrimoniul și semnificațiile unuia dintre cele mai importante spații publice ale Bucureștiului, informează un comunicat al ARCUB.

Evenimentul „Parcul Carol – 120 de ani” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și reprezintă o inițiativă culturală dedicată valorificării patrimoniului istoric, cultural și peisagistic al Parcului Carol I.

Expoziție în aer liber, tururi ghidate și activități pentru copii dedicate Parcului Carol I

Cu această ocazie, publicul este invitat să admire imagini din arhiva „Expoziției Generale Române de la 1906”, amplasată la intrarea dinspre Fântâna Zodiac. Expoziția reunește o selecție de fotografii de epocă dedicate evenimentului ce a stat la baza amenajării actualului Parc Carol I și poate fi vizitată pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Selecția și documentarea materialelor au fost realizate de Radu Oltean (artist şi cercetător specializat pe ilustraţia reconstitutivă istorică şi arheologică).

De asemenea, publicul are ocazia de a participa la o serie de tururi ghidate tematice, susținute de Ovidiu Neacșu (fondatorul proiectului Bucureștiul povestit), între orele 12:30-14:00 și Laurențiu Enache (ghid de turism), între orele 17:00-19:00, care vor aduce în atenția participanților poveștile, monumentele și transformările care au marcat evoluția parcului de-a lungul timpului, oferind o incursiune în istoria unuia dintre cele mai reprezentative ansambluri peisagistice și memoriale ale Capitalei.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere, după cum urmează: pentru turul de la ora 12:30, înscriere aici, pentru turul de la ora 17:00, înscriere aici. Tururile durează aproximativ 1h 30'.

Programul include și activități dedicate celor mici. Sâmbătă, între orele 18:00 și 20:00, inițiativa de sustenabilitate Every Can Counts se alătură evenimentului cu un atelier creativ de reciclare și educație ecologică, în cadrul căruia copiii vor putea transforma dozele metalice în obiecte decorative prin pictură și desen. Activitatea este completată de fișe educative și jocuri tematice care promovează, într-un mod interactiv și accesibil, mesajele legate de reciclare, reutilizare și protejarea mediului.

Dialog despre patrimoniu și identitate urbană

Punctul central care va marca evenimentul aniversar se va concentra în jurul dezbaterii „Parcul Carol 120: identitate, natură și oraș. De la Expoziția Generală Română la Bucureștiul de astăzi”, dedicată rolului pe care Parcul Carol I l-a avut în dezvoltarea și identitatea Bucureștiului.

Discuția va reuni specialiști din domeniile patrimoniului, arhitecturii, urbanismului și istoriei, care vor aduce în prim plan valoarea istorică și culturală a parcului, importanța conservării patrimoniului urban și rolul spațiilor publice în viața orașului. Întâlnirea va avea loc, de la ora 17:00, la intrarea în Parcul Carol dinspre Fântâna Zodiac și va fi moderată de arh. Dorothée Hasnaș, avându-i ca invitați pe Oana Zaharia (director al Institutului Național al Patrimoniului), Alex Mexi (expert în cadrul Institutului Național al Patrimoniului) și istoricul Florin Cristescu.

Parcul Carol I – 120 de ani de istorie

Amenajat între anii 1900 și 1906 pe Dealul Filaretului pentru a găzdui Expoziția Generală Română, Parcul Carol I reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte urbanistice realizate în București la începutul secolului al XX-lea. Inaugurarea sa a marcat celebrarea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I și a 25 de ani de la proclamarea Regatului României.

De-a lungul timpului, parcul a devenit un reper esențial al memoriei urbane, găzduind monumente și ansambluri arhitecturale de referință, precum Memorialul Eroilor Neamului, Mormântul Ostașului Necunoscut, Arenele Romane, Turnul lui Țepeș și Fântâna Cantacuzino.

La 120 de ani de la inaugurare, Parcul Carol I continuă să fie unul dintre cele mai valoroase spații publice ale Capitalei, un loc în care istoria, patrimoniul și viața comunității se întâlnesc și se completează.

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