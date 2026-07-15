Expoziția „În slujba Coroanei”, la Muzeul Unirii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași, organizează în perioada 15 iulie – 4 octombrie 2026, expoziția „În slujba Coroanei”, un proiect dedicat împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României și relației profunde dintre Familia Regală și țară.

Vernisajul va avea loc miercuri, 15 iulie 2026, la ora 11.00, la Muzeul Unirii din Iași, informează un comunicat al Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Acest eveniment expozițional este o invitație de a redescoperi o parte esențială a istoriei României, prin intermediul unor piese de patrimoniu cu o valoare istorică și simbolică excepțională. În același timp, reprezintă și un moment de evocare a contribuției Familiei Regale și a celor care au slujit cu devotament Coroana și statul român la construirea României moderne”, a declarat, în comunicatul citat, Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția reunește un patrimoniu de excepție și propune publicului o incursiune în istoria României prin intermediul unor piese de faleristică, documente, fotografii, elemente de vestimentație și obiecte de artă, majoritatea din patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, care ilustrează devotamentul față de Țară și Coroană al unor personalități precum Barbu Știrbey, Ernest Ballif, Radu Crutzescu, Alexandru Averescu, Gheorghe Gh. Mârzescu, Elena Seulescu și Eremia Grigorescu.

Conform sursei citate, alegerea Muzeului Unirii din Iași ca spațiu de desfășurare a acestei expoziții are o puternică valoare simbolică, anul acesta marcând împlinirea a 110 ani de la mutarea capitalei României la Iași, în timpul Primului Război Mondial.

În perioada decembrie 1916 – noiembrie 1918, clădirea, cunoscută astăzi de comunitate sub denumirea de Muzeul Unirii, a fost reședința Regelui Ferdinand I și sediul Cartierului General al Armatei.

Piesa de rezistență a expoziției este caseta Principesei Maria a României, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Oferită Principesei Maria de doamnele române cu prilejul căsătoriei sale, aceasta a căpătat o valoare simbolică aparte după moartea Reginei Maria. Conform dorinței testamentare a suveranei, inima sa a fost depusă în capela Stella Maris de la Balcic, de către Regele Carol al II-lea și Marele Voievod Mihai în această casetă.

Prin piesele prezentate, expoziția „În slujba Coroanei” readuce în atenția publicului momente definitorii din istoria modernă a României și evocă personalitățile care au contribuit la consolidarea statului român, oferind vizitatorilor o perspectivă asupra valorilor care au stat la baza construirii României moderne.

Expoziția este deschisă de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00, la Muzeul Unirii din Iași.

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