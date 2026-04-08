Regele Carol I a primit bastonul de Generalfeldmareșal al armatei prusace, la aniversarea vârstei de 70 de ani

În anul 1909, regele Carol I a împlinit vârsta de 70 de ani. Fiind născut la Sigmaringen, în confederația statelor germane, data nașterii sale este înregistrată pe 20 aprilie 1839, stil nou. Venind în România, unde nu fusese încă adoptat calendarul gregorian (abia în 1919!), data de naștere a suveranului a fost transpusă pe stil vechi și sărbătorită pe 7 aprilie.

Pentru a celebra vârsta de 70 de ani cu o „deosebită strălucire”, au fost organizate evenimente publice la București, în țară și la câteva legații ale României în străinătate (recepții și serviciu religios), notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Dimineața, la București, au fost trase 21 de salve de tun. Apoi, regele a primit la palat vizita unor înalți oaspeți și membri ai familiei, cel mai proeminent fiind Friedrich Wilhelm, principele moștenitor al Germaniei, care a venit însoțit de o numeroasă suită. Prin moștenitorul său, Împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei i-a conferit Regelui Carol I epoleții, însemnele noului grad și bastonul de Generalfeldmareșal al armatei prusace, simbol al legăturilor strânse dintre cele două case domnitoare. De asemenea, împăratul i-a trimis și o scrisoare de felicitare.

Traseul urmat de cortegiul regal și trupele militare în ziua de 7/20 aprilie 1909 a cuprins principalele puncte centrale ale Capitalei, între Palatul Regal și zona Mitropoliei.

Regele Carol I, regina Elisabeta și principele moștenitor al Germaniei au plecat de la Palatul Regal către Mitropolie, la ora 10:30, într-o trăsură de tip Daumont, însoțiți de un regiment de escortă și precedați de prefectul poliției Capitalei. Apoi, familia regală s-a deplasat cu trăsurile în piața Bibescu-Vodă, unde a avut loc defilarea trupelor prin fața suveranului. Pe tot parcursul acestui itinerar, străzile erau împodobite. De la ferestrele și balcoanele locuințelor de pe traseu, ornate cu flori și covoare în cinstea evenimentului, asista un public numeros. Trupele care au participat la defilare au inclus diverse unități, de la școli militare și infanterie, până la cavalerie (roșiori) și artilerie.

Seara, la Palat, a avut loc o masă festivă, la care s-au rostit toasturi ce au subliniat legăturile dintre România și Germania, precum și progresul țării sub domnia lui Carol I. Festivitățile s-au încheiat cu o reprezentație de binefacere la Teatrul Național, la care a participat familia regală și înalta societate.

Presa vremii (ziare precum Adevărul, Dimineața, Universul) a dedicat pagini întregi evenimentului, omagiind personalitatea regelui și realizările din cei 43 de ani de domnie, în special obținerea independenței și stabilitatea dinastică. Regele însuși a adresat o scrisoare de mulțumire președintelui consiliului de miniștri, Ion I.C. Brătianu, în care își exprima recunoștința față manifestările de iubire ale întregii țări, rugându-l pe Brătianu să fie interpretul mulțumirilor sale către toate autoritățile statului.

Direcțiunea Generală a „Monitorului Oficial” și Imprimeria Statului a realizat în anul 1910, o compilație din discursuri, cupuri de presă, scrisori oficiale și fotografii ale regelui în diferite etape ale vieții, la realizarea volumului participând și Louis Basset, secretarul particular al regelui. Instituția oferit acest volum omagial ca un „semn de devotament”, mărturie istorică a respectului profund de care se bucura suveranul, reflectând stabilitatea politică și prestigiul european al țării din acea epocă.

Foto sus: Regele Carol I și prințul Friedrich Wilhelm participând la ceremoniile din 7/20 aprilie 1909 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, F II 33 (3)

Mai multe pentru tine...