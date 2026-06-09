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Nicolae Ceaușescu în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: -)

Iugoslavia, Bulgaria și „Planul Valev” în anul 1985

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Geograful Emil Borisovici Valev a fost dur criticat în 1964 și apoi după 1989 că a propus o adevărată distrugere a economiei românești, îndeosebi a industriei. Autorii români se întrec în acuze și nu uită să spună că transformarea agriculturii în simplu grânar ar fi fost un dezastru. În plus, s-ar fi realizat o colaborare cu statele dunărene, ceea ce ar fi fost rău.

Datele statistice oficiale din anul 1985 demonstrează că Nicolae Ceaușescu a dus o politică economică dezastruoasă chiar și cu statele vecine, dunărene. Iugoslavia, Bulgaria și Uniunea Sovietică erau vecinii cu care s-ar fi putut realiza un comerț rentabil pentru toate părțile implicate.

Iugoslavia lui Iosip Broz Tito a fost definită drept un prieten de nădejde în orice situație, chiar și în cazul unor presiuni sovietice. Ar fi fost normal să se dezvolte schimburile de produse din toate categoriile, dar dictatorul iugoslav și urmașii săi n-au fost chiar pasionați după mărfurile socialiste de dincolo de Dunăre. Totalul comerțului urca la puțin peste 4,5 miliarde de lei, ceea ce însemna sub două procente din valoarea bunurilor schimbate în anul de criză.

Ceva mai bine se stătea în cazul comerțului cu Bulgaria și acesta urca la 7,76 miliarde de lei și se trecea astfel de două procente din schimburile de produse.

Geograful Valev a scris despre o creștere a traficului pe Dunăre și de ridicarea de poduri pentru o sporire a veniturilor din toate categoriile. Din păcate, politicienii comuniști au avut alte preocupări și regiunile dunărene n-au progresat pe baze economice corecte. S-a ales praful de industria care a fost ridicată numai pe bază de fantezii politice.

Geograful Emil Borisovici Valev n-a scris nimic de rău despre România socialistă și a dorit să vină cu idei științifice despre colaborarea dintre statele din lagărul comunist. Schimburile de mărfuri erau prea limitate și ar fi trebuit să existe ceva în stil CEE, dar liderii de la București, Sofia și Belgrad aveau alte preocupări și economia nu s-a dezvoltat suficient de-a lungul fluviului.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: -)

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