Mitul Planului Valev: Emil Borisovici Valev, „economistul” care nu a existat

A fost în anul 1964 o luptă în jurul unui text în care Moscova ar fi promovat ideea transformării României populare într-un stat agrar, care să asigure aprovizionarea regiunilor industrializate din lagărul socialist cu alimente ieftine și bune.

Istoricii de după 1989 au preluat datele despre această vitejie și a apărut eroismul lui Costin Murgescu, cel care a combătut argumentat și cu vitejie tezele temutului economist Valev. Planul Valev a fost practic desființat prin aceste acțiuni duse în vara și toamna anului 1964 cu acordul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Istoricii români au dovedit că sunt superficiali și n-au vrut să se documenteze în mod serios. Textul atacat cu înverșunare și care a fost făcut praf de unii critici de la București era un simplu text științific din structura unei reviste de specialitate. Era un articol de Geografie economică și nimic mai mult. Autorul a scris negru pe alb că opera este a oamenilor de știință și aceștia trebuie să vină cu idei pentru a rezolva problemele legate de folosirea Dunării în scopuri economice. A fost acuzat Valev că se referea la întreaga Românie populară, dar autorul a precizat chiar la final articolului că a scris numai despre regiunile învecinate cu marele fluviu european, cel ce nu era suficient de bine valorificat din punct de vedere economic. Specialistul sovietic era interesat de modul în care putea să fie modificată geografia regiunii pentru ca afacerile economice de tip socialist să aducă mai multe mărfuri și venituri.

Emil Borisovici Valev a scris cât mai clar posibil că este un geograf care încearcă să rezolve unele probleme legate de dezvoltarea economică a regiunii Dunării de pe teritoriul României, Bulgariei și al Uniunii Sovietice. Istoricii români o țin una și bună cu economistul Valev. Profesorul universitar Emil Borisovici Valev a fost un specialist în Geografie economică și așa a rămas până la sfârșitul carierei. N-a fost un politruc de tip Mihail Gorbaciov, cel care era specializat în agricultură și importa alimente din lumea capitalistă.

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Costin Murgescu au organizat o dezinformare în pur stil stalinist despre presupuse fapte de vitejie împotriva unei imixtiuni grave a Moscovei în treburile interne ale României populare. și au înscenat o luptă înverșunată împotriva temutului Valev. Realitatea a fost că se ducea un război în cercurile de putere de la Moscova și conducerea de la București a făcut totul pentru a promova interesele grupării Brejnev.

Căderea lui Hrușciov în octombrie 1964 a pus capăt oricărei discuții despre Planul Valev și peste maculatura politică s-a așternut praful. Au venit evenimentele din decembrie 1989 și istoricii au început să scrie în mod liber, dar au încercat să găsească și ceva pozitiv în comunista eră. Lupta contra lui Valev a părut ceva deosebit și a rezultat o întreagă literatură, totul fiind amplificat în mediul virtual de pasionați sau specialiști. Conform tradițiilor științifice, minciunile vor rezista timp și tot vor fi definite drept adevăr. Oare când istoricii români vor recunoaște că au fost victima manipulărilor comuniste?

Emil Borisovici Valev n-a scris nimic de rău despre România populară, dar a rămas cel mai cunoscut geograf sovietic și om de știință. Nu și-a dorit niciodată celebritatea mediatică, dar a suferit din cauza aparatului de propagandă de la București.

Foto sus: Gheorghe Gheorghiu-Dej și mareșalul sovietic Kliment Voroșilov (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 88/1951)

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