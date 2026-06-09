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Tezaurul de la Gessel (© Staatliche Museen zu Berlin / Christof Hannemann)

Tezaurul de la Gessel: Una dintre cele mai mari comori din Europa preistorică

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

În aprilie 2011, muncitorii care săpau pentru instalarea unei conducte de gaz natural în nordul Germaniei au descoperit unul dintre cele mai mari tezaure de aur din Europa preistorică. Datând din jurul anului 1300 î.Hr., tezaurul de aur de la Gessel este alcătuit din 117 artefacte care cântăresc împreună peste 1,7 kilograme.

Tezaurul a fost descoperit în satul Gessel, lângă orașul Syke, și reprezintă în prezent piesa centrală a Muzeului Forum Gesseler Goldhort. În urmă cu aproximativ 3.300 de ani, cineva a pus obiectele din aur într-un săculeț de in, l-a fixat cu șase ace din bronz și l-a îngropat în pământ — însă arheologii nu știu cu certitudine de ce, relatează Live Science.

Tezaurul de la Gessel include 82 de inele spiralate legate în opt lanțuri a câte 10 inele și un lanț format din două inele. Alte 32 de spirale de dimensiuni diferite au fost găsite de asemenea în tezaur. Potrivit arheologului specializat în preistorie Babette Ludowici, aceste spirale nu erau bijuterii, ci probabil o formă de monedă utilizată în Epoca Bronzului Mijlociu și erau realizate din aur reciclat.

Doar trei obiecte din tezaur erau accesorii personale: o brățară mare din aur, o manșetă răsucită pentru braț și o fibulă. În timp ce cele două podoabe pentru braț par să fi fost neterminate, fibula era decorată cu mare migală.

Tezaurul de la Gessel (© Staatliche Museen zu Berlin / Christof Hannemann)
Tezaurul de la Gessel (© Staatliche Museen zu Berlin / Christof Hannemann)

Inițial, fibula avea aproximativ 16 centimetri lungime, însă a fost îndoită și i s-a îndepărtat acul înainte de a fi depusă în tezaur. Un meșteșugar a creat un model decorativ asemănător unei scări în jurul părților superioare și inferioare ale sistemului de închidere. Partea principală a fibulei prezintă cinci simboluri solare în relief și șase seturi de cercuri concentrice imprimate în metal. Potrivit unui studiu publicat în 2012, aceasta este singura fibulă antică realizată din aur masiv descoperită până acum în Europa Centrală.

Deși tezaurul de aur de la Gessel este primul tezaur din Germania preistorică excavat și documentat științific, motivul îngropării sale rămâne un mister. Faptul că obiectele au fost compactate cu grijă și că unele au fost îndoite înainte de îngropare l-a determinat pe arheologul Stefan Winghart să sugereze că acestea au fost adunate intenționat într-un tezaur, și nu aruncate la întâmplare în grabă.

Săpăturile efectuate în apropierea locului descoperirii nu au scos la iveală dovezi ale unei așezări sau ale unui mormânt contemporan, însă experții consideră că tezaurul ar putea reprezenta o colecție de avere personală sau o parte din inventarul unui meșteșugar prelucrător de metale.

Un nou proiect de cercetare, anunțat în primăvara anului 2026, va încerca să determine proveniența aurului, deoarece o analiză inițială a indicat o posibilă origine în Asia Centrală. De asemenea, specialiștii vor încerca să afle cine a deținut tezaurul de aur de la Gessel și de ce l-a îngropat în urmă cu mai bine de trei milenii.

Foto sus:  Tezaurul de la Gessel (© Staatliche Museen zu Berlin / Christof Hannemann)

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