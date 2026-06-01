Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)

Unul dintre cele mai impresionante tezaure din epoca vikingilor, descoperit într-un loc surprinzător

📁 Epoca vikingilor
Autor: Redacția
🗓️ 1 iunie 2026

Descoperirea unui impresionant tezaur de monede din epoca vikingilor, la o fermă din regiunea norvegiană Østerdalen, ridică numeroase întrebări pentru arheologi.

Este vorba despre aproape 5.000 de monede de argint, dintre care au fost recuperate până acum 4.772, reprezentând una dintre cele mai mari astfel de descoperiri din Norvegia și prima de acest tip în Østerdalen, o zonă aflată departe de centrele tradițional asociate cu epoca vikingilor, informează Science in Norway.

Arheologul Kjetil Loftsgarden, de la Muzeul de Istorie Culturală al Universității din Oslo, consideră că amplasarea tezaurului nu este atât de surprinzătoare pe cât pare.

În urma săpăturilor nu au fost găsite urme de clădiri sau alte obiecte, ceea ce indică faptul că monedele au fost îngropate intenționat într-un loc izolat. Totuși, contextul economic al secolului al XI-lea oferă o explicație plauzibilă pentru existența unei asemenea averi în regiune.

Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)
Imaginea 1/4: Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)
Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)
Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)
Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)
Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)

În acea perioadă, Europa și Scandinavia traversau o etapă de dezvoltare economică. Populația creștea, apăreau noi orașe, iar puterea monarhiei și a Bisericii se consolida. În acest context, cererea de fier era foarte mare.

Fierul era indispensabil pentru agricultură, construcții, nave, arme și unelte, fiind esențial în aproape toate domeniile vieții. Deși producția de fier exista și anterior, aceasta s-a intensificat considerabil spre sfârșitul epocii vikingilor și începutul Evului Mediu.

Østerdalen era una dintre regiunile importante pentru producția de fier. Danemarca, care nu dispunea de propriile resurse de fier, importa cantități mari din Norvegia. Loftsgarden consideră că tezaurul reflectă bogăția generată de această industrie.

Controlul producției și al resurselor de fier avea nu doar valoare economică, ci probabil și importanță politică. Din acest motiv, el consideră că este mai surprinzător faptul că nu au fost descoperite mai multe tezaure similare.

Potrivit arheologului, monedele au fost probabil îngropate ca măsură de protecție a averii în vremuri nesigure. În mod normal, astfel de depozite erau recuperate ulterior, treptat, asemenea unui cont bancar modern.

Faptul că acest tezaur a rămas ascuns indică faptul că s-a produs un eveniment dramatic care l-a împiedicat pe proprietar să îl recupereze. Loftsgarden afirmă că nimeni nu ar uita pur și simplu locul unde a ascuns o avere atât de mare.

Cercetarea acestei perioade este dificilă

Tradiția înmormântărilor păgâne dispăruse, iar sursele scrise sunt puține. Faimoasele saga scandinave au fost redactate mai târziu și se concentrează în principal asupra regilor și elitelor, oferind puține informații despre activitățile economice precum vânătoarea, capturarea animalelor sau producția de fier, deși acestea aveau o importanță majoră.

Specialiștii subliniază că producția de fier era organizată într-un mod descentralizat. Mii de fermieri specializați produceau cantități relativ mici fiecare, dar împreună realizau un volum impresionant. Acest sistem era mai greu de controlat de elitele externe și era probabil administrat la nivel local.

Investigațiile realizate cu radar de penetrare a solului nu au identificat urme de locuire în apropierea locului unde a fost găsit tezaurul. Acest lucru indică faptul că monedele nu au fost ascunse într-o gospodărie, ci într-un loc separat, ales special pentru siguranță. Există chiar ipoteza că zona ar fi fost cândva o insulă, ceea ce ar fi oferit o ascunzătoare și mai eficientă.

În prezent, nu se știe cine a îngropat monedele și din ce motiv. Este posibil să fi fost un localnic îmbogățit din comerțul cu fier sau un călător care încerca să-și salveze averea. Arheologii intenționează să continue cercetările în zonă, sperând să obțină noi indicii despre originea și destinul acestui remarcabil tezaur.

Mai multe pentru tine...
4Mzoc5zWBT3ofVoUj6HD54 png
Groapă comună vikingă cu trupuri mutilate, execuții și „uriașul” care a suferit operație pe creier
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
Nave ale vikingilor (© Pixabay)
Tehnologia avansată de construcție navală care i-a ajutat pe vikingi să domine mările
Rămășițe ale unui pod roman, descoperite în albia râului Meuse (© Stichting Expeditie Over de Maas en Rozemarijn Buitenhuis / Provincie Gelderland)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Rămășițe ale unui pod roman, descoperite în albia râului Meuse
În jurul anului 3100 î.Hr., mormântul megalitic de la Sorsum a fost folosit de comunitățile agricole locale (© Susanne Beyer, Inst. UFG/Uni Kiel)
📁 Preistorie
Analiza ADN-ului antic dezvăluie cum s-a răspândit arhitectura megalitică în Europa
index (10) jpeg
📁 Preistorie
Un tezaur din epoca bronzului, descoperit cu un detector de metale în Prahova
Foto: © Captură video Youtube / Arkeoloji Tv
📁 Antichitate
Mormânt monumental descoperit în sudul Turciei
Hartă care arată locația orașelor Merv și Ninive și extinderea aproximativă a Imperiului Sasanid la mijlocul secolului al VI-lea d.Hr. Hartă realizată cu Natural Earth (© Davis et al., Archaeological Research in Asia (2026), CC BY 4.0)
📁 Antichitate
Coifurile militare dezvăluie o tehnologie avansată în Imperiul Sasanid
Sala Neolitică Kusuma, cu o înălțime de șapte metri, se bazează pe dovezi arheologice ale unei structuri preistorice de mari dimensiuni, descoperită la trei kilometri distanță de Stonehenge (© Christopher Ison / English Heritage)
📁 Preistorie
O sala neolitică veche de 4.500 de ani, reconstruită în apropiere de Stonehenge
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
Vedere aeriană a sitului Nuraghe Barru din Sardinia (© Lars Heinze)
📁 Preistorie
Turnurile din Epoca Bronzului din Sardinia, reutilizate ca situri sacre în Epoca Fierului
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer