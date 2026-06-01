Unul dintre cele mai impresionante tezaure din epoca vikingilor, descoperit într-un loc surprinzător

Descoperirea unui impresionant tezaur de monede din epoca vikingilor, la o fermă din regiunea norvegiană Østerdalen, ridică numeroase întrebări pentru arheologi.

Este vorba despre aproape 5.000 de monede de argint, dintre care au fost recuperate până acum 4.772, reprezentând una dintre cele mai mari astfel de descoperiri din Norvegia și prima de acest tip în Østerdalen, o zonă aflată departe de centrele tradițional asociate cu epoca vikingilor, informează Science in Norway.

Arheologul Kjetil Loftsgarden, de la Muzeul de Istorie Culturală al Universității din Oslo, consideră că amplasarea tezaurului nu este atât de surprinzătoare pe cât pare.

În urma săpăturilor nu au fost găsite urme de clădiri sau alte obiecte, ceea ce indică faptul că monedele au fost îngropate intenționat într-un loc izolat. Totuși, contextul economic al secolului al XI-lea oferă o explicație plauzibilă pentru existența unei asemenea averi în regiune.

→ Imaginea 1/4: Tezaur din epoca vikingilor, descoperit în Norvegia (© Museum of Cultural History, University of Oslo)

În acea perioadă, Europa și Scandinavia traversau o etapă de dezvoltare economică. Populația creștea, apăreau noi orașe, iar puterea monarhiei și a Bisericii se consolida. În acest context, cererea de fier era foarte mare.

Fierul era indispensabil pentru agricultură, construcții, nave, arme și unelte, fiind esențial în aproape toate domeniile vieții. Deși producția de fier exista și anterior, aceasta s-a intensificat considerabil spre sfârșitul epocii vikingilor și începutul Evului Mediu.

Østerdalen era una dintre regiunile importante pentru producția de fier. Danemarca, care nu dispunea de propriile resurse de fier, importa cantități mari din Norvegia. Loftsgarden consideră că tezaurul reflectă bogăția generată de această industrie.

Controlul producției și al resurselor de fier avea nu doar valoare economică, ci probabil și importanță politică. Din acest motiv, el consideră că este mai surprinzător faptul că nu au fost descoperite mai multe tezaure similare.

Potrivit arheologului, monedele au fost probabil îngropate ca măsură de protecție a averii în vremuri nesigure. În mod normal, astfel de depozite erau recuperate ulterior, treptat, asemenea unui cont bancar modern.

Faptul că acest tezaur a rămas ascuns indică faptul că s-a produs un eveniment dramatic care l-a împiedicat pe proprietar să îl recupereze. Loftsgarden afirmă că nimeni nu ar uita pur și simplu locul unde a ascuns o avere atât de mare.

Cercetarea acestei perioade este dificilă

Tradiția înmormântărilor păgâne dispăruse, iar sursele scrise sunt puține. Faimoasele saga scandinave au fost redactate mai târziu și se concentrează în principal asupra regilor și elitelor, oferind puține informații despre activitățile economice precum vânătoarea, capturarea animalelor sau producția de fier, deși acestea aveau o importanță majoră.

Specialiștii subliniază că producția de fier era organizată într-un mod descentralizat. Mii de fermieri specializați produceau cantități relativ mici fiecare, dar împreună realizau un volum impresionant. Acest sistem era mai greu de controlat de elitele externe și era probabil administrat la nivel local.

Investigațiile realizate cu radar de penetrare a solului nu au identificat urme de locuire în apropierea locului unde a fost găsit tezaurul. Acest lucru indică faptul că monedele nu au fost ascunse într-o gospodărie, ci într-un loc separat, ales special pentru siguranță. Există chiar ipoteza că zona ar fi fost cândva o insulă, ceea ce ar fi oferit o ascunzătoare și mai eficientă.

În prezent, nu se știe cine a îngropat monedele și din ce motiv. Este posibil să fi fost un localnic îmbogățit din comerțul cu fier sau un călător care încerca să-și salveze averea. Arheologii intenționează să continue cercetările în zonă, sperând să obțină noi indicii despre originea și destinul acestui remarcabil tezaur.

