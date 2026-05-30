Mormânt monumental descoperit în sudul Turciei

Arheologii din Turcia au făcut o descoperire importantă în orașul antic Olympos, situat pe coasta mediteraneană a țării. În zona portuară a fost identificat un mormânt monumental ce adăpostește un sarcofag bogat decorat, despre care se crede că a aparținut unei femei aristocrate din perioada romană.

Descoperirea contribuie la înțelegerea istoriei orașului, unul dintre cele mai importante centre ale civilizației liciene, care oferă în continuare informații valoroase despre epocile elenistică, romană și bizantină, informează Hürriyet Daily News.

Mormântul a fost descoperit într-o zonă cunoscută pentru monumentele funerare și constă într-o structură boltită cu o înălțime de aproape 10 metri. În interior se afla un sarcofag din marmură, decorat cu scene de vânătoare și reprezentări ale zeiței Nike și ale lui Eros. În arta funerară romană, aceste simboluri erau asociate cu nemurirea, prestigiul și statutul social înalt.

Potrivit coordonatorului cercetărilor arheologice, Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, acesta este al treilea mormânt monumental descoperit la Olympos. Deși sarcofagul a fost găsit într-o stare deteriorată, lucrările de restaurare au început deja.

Analizele au arătat că sarcofagul a fost realizat din marmură de înaltă calitate provenită din regiunea İscehisar, renumită încă din Antichitate pentru carierele sale. Calitatea execuției și iconografia bogată sugerează că mormântul aparținea uneia dintre cele mai influente și prospere familii ale orașului.

Partea inferioară a sarcofagului a fost descoperită spartă în aproximativ 50 de fragmente, iar restauratorii desfășoară un proces minuțios de reasamblare. Echipa are experiență în astfel de intervenții, după ce anul trecut a restaurat cu succes alte două sarcofage fragmentate în total în 722 de bucăți.

Cercetătorii consideră că aceste morminte oferă informații esențiale despre obiceiurile funerare și viața cotidiană a locuitorilor din Olympos. Fiecare descoperire contribuie la reconstruirea poveștilor individuale și colective ale comunității antice și facilitează o legătură mai profundă între vizitatorii de astăzi și trecutul regiunii.

Orașul antic Olympos, situat pe coasta sudică a Turciei, în regiunea istorică Licia, a fost unul dintre cele mai importante centre ale acestei civilizații în Antichitate. Fondat probabil în perioada elenistică, Olympos este menționat în sursele istorice începând cu secolul al II-lea î.Hr. Datorită poziției sale strategice la mare, orașul a devenit un port comercial prosper, dar a fost și un refugiu pentru pirați în secolul I î.Hr.

În anul 78 î.Hr., forțele romane conduse de Publius Servilius Vatia au înfrânt pirații din regiune, iar Olympos a intrat sub influența Imperiul Roman. În perioada romană și apoi bizantină, orașul a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare, fiind construite temple, băi publice, un teatru și numeroase monumente funerare. Creștinismul s-a răspândit aici încă din primele secole ale erei noastre, iar Olympos a devenit sediul unei episcopii.

Începând cu Evul Mediu, importanța orașului a scăzut treptat din cauza schimbărilor economice și a atacurilor repetate. Așezarea a fost în cele din urmă abandonată, iar ruinele sale au fost acoperite de vegetația luxuriantă caracteristică regiunii. Astăzi, Olympos este unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice ale Turciei, atrăgând vizitatori prin combinația sa unică de vestigii antice, plajă și peisaje naturale. În apropiere se află și celebrul munte Chimaera, unde flăcări naturale ard continuu de mii de ani.

Foto sus: © Captură video Youtube / Arkeoloji Tv

Mai multe pentru tine...