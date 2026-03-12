Singurul mormânt piramidal din Turcia intră în restaurare la Marmaris

Un monument funerar rar, situat pe colinele din sud-vestul Turciei, intră într-o nouă etapă de protejare și valorificare. Lucrările de conservare și amenajare peisagistică au început oficial la Mormântul Piramidal din cartierul Turgut, unul dintre cele mai neobișnuite obiective de patrimoniu din regiunea Marmaris, relateaza turismistoric.ro

Proiectul are ca scop nu doar protejarea monumentului antic, ci și transformarea sitului într-un loc mai sigur și mai accesibil pentru vizitatori.

Un monument unic din epoca elenistică

Datând din perioada elenistică, monumentul se remarcă printr-o formă arhitecturală aproape unică în Anatolia. Silueta sa piramidală, care se ridică abrupt deasupra peisajului colinar, amintește mai degrabă de civilizații mult mai vechi, însă mormântul aparține pe deplin lumii culturale a Carii antice.

O inscripție din marmură păstrează povestea personală a celor înmormântați aici. Scris în alfabetul grec, textul indică faptul că monumentul a fost ridicat pentru Diagoras și soția sa Aristomakha. Astfel de dovezi epigrafice transformă ruinele într-o mărturie umană concretă, care a supraviețuit timp de peste două milenii.

Din punct de vedere arhitectural, arheologii consideră structura extrem de rară. În prezent, ea este recunoscută drept singurul mormânt de tip piramidă păstrat în Turcia, ceea ce îi conferă o importanță ce depășește cu mult nivelul regional.

Monumentul este înregistrat oficial de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia ca „bun cultural imobil ce necesită protecție”, statut care confirmă valoarea sa patrimonială la nivel național.

Conservarea sitului și protejarea mediului

Primele intervenții vizează stabilizarea mediului înconjurător. Vegetația densă care s-a dezvoltat în jurul monumentului este îndepărtată pentru a preveni deteriorarea pietrei prin rădăcini și acumularea de umiditate – două dintre cele mai mari riscuri pentru structurile antice.

După stabilizarea terenului, va fi creat un perimetru de protecție controlat, menit să limiteze degradarea monumentului și să asigure conservarea pe termen lung.

Acces mai sigur pentru vizitatori

A doua etapă a proiectului este dedicată managementului vizitării sitului. Vor fi amenajate trepte de acces și trasee pietonale, astfel încât turiștii să poată ajunge la monument fără a afecta solul sau structura arheologică.

În plus, vor fi instalate panouri informative și avertismente, pentru a oferi vizitatorilor explicații istorice și pentru a încuraja un turism responsabil.

Supraveghere modernă pentru protejarea monumentului

Sistemele de securitate ale sitului vor fi modernizate. Autoritățile vor instala camere cu senzori de mișcare pentru monitorizarea faunei, dar și sisteme fixe de supraveghere pentru prevenirea vandalismului sau a activităților ilegale.

Totodată, iluminatul discret va permite observarea monumentului și pe timp de noapte, evidențiind geometria sa neobișnuită și sporind siguranța zonei.

Un simbol al patrimoniului cultural din Marmaris

Regiunea Marmaris este cunoscută în special pentru litoralul său și pentru turismul de vacanță. Totuși, zonele interioare ascund o moștenire arheologică bogată, legată de civilizația Caria, care a jucat un rol important în lumea mediteraneană antică.

Protejarea unor monumente precum Mormântul Piramidal contribuie la consolidarea identității culturale a regiunii și la diversificarea turismului, dincolo de stațiunile de pe coastă.

În același timp, proiectul reflectă o colaborare tot mai strânsă între cercetarea academică, administrarea patrimoniului și strategiile de dezvoltare regională.

Un monument fără egal în Turcia

Mormintele cu formă piramidală sunt extrem de rare în Anatolia. Majoritatea monumentelor funerare din epoca elenistică urmează alte tipare arhitecturale, ceea ce face ca această structură să fie un caz excepțional.

Prin conservarea sa, specialiștii speră să obțină informații valoroase despre arhitectura funerară regională, identitatea culturală și influențele artistice dintre civilizațiile antice.

Pe măsură ce lucrările de restaurare avansează, Mormântul Piramidal din Marmaris ar putea deveni unul dintre cele mai interesante situri istorice din sud-vestul Turciei – un monument protejat, dar accesibil publicului interesat de trecutul lumii mediteraneene.