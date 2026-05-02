O statuie uriașă din marmură a zeiței Atena, descoperită de arheologi în orașul antic Laodiceea / VIDEO

O statuie masivă din marmură albă a zeiței Atena, înaltă de 2 metri, a fost descoperită recent în timpul lucrărilor de excavare și restaurare aflate în desfășurare în orașul antic Laodiceea din Turcia.

Descoperirea a avut loc la Teatrul de Vest, un sit care continuă să ofere lumii arheologice date semnificative din perioada romană, informează Türkiye Today.

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat descoperirea prin intermediul contului său de pe rețelele sociale, subliniind importanța istorică a artefactului.

Figura din marmură măsoară aproximativ 2 metri și demonstrează calitatea artistică ridicată a epocii sale.

Arheologii au descoperit statuia culcată cu fața în jos într-un strat de dărâmături, lângă zidul exterior al clădirii scenei. Deși capul zeiței lipsește, corpul din marmură albă s-a păstrat într-o stare impresionantă.

Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık!



Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı... ⛏️



Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.



— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 23, 2026

„În clădirea scenei, am adus la lumină statuia Atenei, de aproximativ 2 metri, realizată din marmură albă”, a declarat Ersoy.

Ministrul a menționat că această structură a servit drept un centru al expresiei culturale în Antichitate. Această descoperire recentă întărește viziunea de a conserva patrimoniul unic al Turciei pentru generațiile viitoare.

Arta rară definește epoca lui Augustus

Analiza stilistică plasează realizarea statuii în timpul domniei împăratului Augustus, care a durat din anul 27 î.Hr. până în 14 d.Hr.

Lucrarea reflectă primul stil clasic al acelei perioade, caracterizat prin falduri naturale ale veșmintelor și o prelucrare magistrală a marmurei. Zeița stă pe o bază circulară, purtând un peplos fără mâneci, fin țesut, și o mantie înfășurată în jurul gâtului. Această mantie, numită hylamis, reprezintă o tipologie unică ce crește valoarea științifică a descoperirii.

Pe piept poartă o egidă, decorată cu capul Meduzei și o serie de șerpi detaliați. Deoarece sculptorul a intenționat ca statuia să fie amplasată între coloane arhitecturale, partea din spate a piesei a fost lăsată într-o stare brută, nefinisată.

Această tehnică i-a permis artistului să-și concentreze toată măiestria asupra detaliilor din partea frontală, vizibile publicului antic.

Teatrul reda povești homerice din Antichitate

Clădirea scenei Teatrului de Vest datează din secolul al II-lea î.Hr. și avea o structură impresionantă pe trei niveluri.

Fiecare nivel avea 16 coloane, iar spațiile dintre ele serveau drept galerie pentru zei. Aceste statui ilustrau adesea scene din epopeile lui Homer, precum călătoria lui Odiseu.

Excavațiile anterioare din 2024 și 2025 au scos la iveală figuri reprezentând monstrul marin Scylla și peștera uriașului Polifem.

În orașul Laodiceea, Atena avea o semnificație care depășea identitatea sa tradițională de zeiță războinică. Inscripțiile descoperite la fața locului documentează rolul ei ca protectoare a țesutului, principala industrie a orașului antic.

Cetățenii organizau festivaluri periodice în onoarea ei pentru a celebra această legătură cu economia locală. Lucrările de restaurare la Teatrul de Vest continuă fără întrerupere de la începutul anului 2026.

Foto sus: Statuia zeiței Atena, descoperită la Laodiceea (© Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)

