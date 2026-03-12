Mozaic antic rar descoperit în centrul Atenei

La doar câțiva metri sub picioarele pietonilor de pe strada Evripidou, din centrul Atenei, echipele de construcții au descoperit un mozaic antic semnificativ, bine conservat.

În ciuda secolelor de dezvoltare urbană deasupra lui, porțiuni mari ale lucrării de artă au rămas intacte, informează Greek Reporter.

Locul, situat între strada pietonală Aiolou și strada Athinas, a devenit o atracție improvizată. Trecătorii se opresc frecvent pentru a privi prin gardul temporar spre învelișul protector alb care apără mozaicul de intemperii.

Deocamdată, mozaicul de pe strada Evripidou se află într-o stare de incertitudine atent supravegheată, în așteptarea unei evaluări detaliate din partea autorităților.

Arheologii examinează mozaicul antic din Atena

Arheologii sunt nerăbdători să descopere straturile istoriei sale pentru a stabili o cronologie clară - adică să dateze podeaua într-o anumită perioadă a istoriei Atenei - și să îi determine scopul inițial, stabilind dacă a fost cândva pardoseala elegantă a unei reședințe private, a unui spațiu public de lucru sau poate a unui magazin antic.

Specialiștii studiază cu mare atenție plăcile de piatră tăiate manual, analizând iconografia pentru a afla dacă designul prezintă modele geometrice complexe sau o scenă figurativă din mitologie ori din viața de zi cu zi.

Descoperirea de pe strada Evripidou este doar cel mai recent capitol din povestea continuă a arheologiei subterane din Atena. Orașul este un muzeu viu, în care orice proiect de renovare - de la extinderi ale metroului până la înlocuirea conductelor de canalizare - poate scoate la lumină milenii de istorie.

Această „abundență arheologică” este atât o binecuvântare, cât și o povară. Deși îmbogățește identitatea orașului și valoarea sa culturală globală, creează o provocare unică pentru planificarea urbană.

