Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)

Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 11 martie 2026

Muzeul Național Brukenthal anunță un nou proiect important de restaurare, demarat între instituția muzeală din Sibiu și Centrul Cultural „Palatul Principilor” din Alba Iulia. 

Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, din colecția Bibliotecii Batthyaneum - Filială a Bibliotecii Naționale a României, vor intra într-un proces de restaurare-conservare, lucrările fiind realizate de echipa de experți restauratori formată din Ioan Muntean, coordonatorul proiectului, Cristina Fău, Ilie Mitrea și Andrei Popa, toți angajați ai Laboratorului de Restaurare al Muzeului Național Brukenthal.

După finalizarea lucrărilor de restaurare, portretele vor fi expuse publicului chiar în sălile Palatului Principilor, acolo unde acești lideri au rezidat și au guvernat între anii 1571 și 1660.

„Mulțumim domnului Robert Roman, managerul Centrului Cultural „Palatul Principilor” pentru acest demers care marchează începutul unei frumoase colaborări relevante în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural”, scrie Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

