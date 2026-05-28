Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah

Arheologii care lucrează în regiunea Al-Qassim din Arabia Saudită au descoperit un tezaur format din bijuterii din aur, datând din perioada abbasidă, în situl medieval timpuriu de la Dariyah. Descoperirea datează de acum mai bine de 1.100 de ani și indică bogăția și activitatea comercială asociate așezării în perioada islamică timpurie.

Comisia pentru Patrimoniu a Arabiei Saudite a anunțat descoperirea după al patrulea sezon de săpături la sit. Cercetătorii au recuperat aproximativ 100 de piese din aur, care par să fi aparținut unei singure colecții de bijuterii. Piesele includ pandantive, discuri decorate, mărgele și separatoare subțiri din aur folosite cândva în coliere sau podoabe ceremoniale, informează Archaeology News.

Multe dintre obiecte poartă modele florale dispuse în forme geometrice. Mai multe piese conțin pietre colorate fixate în rame de aur. Un ornament mare, circular, se remarcă dintre celelalte. Arheologii au descris obiectul ca fiind o piesă în formă de disc, decorată cu pietre plasate simetric în jurul unui motiv central.

Bijutierii au realizat piesele prin ciocănirea unor foi subțiri de aur și imprimarea unor modele decorative pe suprafața acestora. Pietrele au fost montate manual în suporturi pregătite special. Lucrarea demonstrează nivelul ridicat de măiestrie în prelucrarea metalelor existent în perioada abbasidă, care a condus mare parte a lumii islamice între secolele al VIII-lea și al XIII-lea.

Săpăturile de la Dariyah au scos la iveală mai mult decât bijuterii. Arheologii au descoperit fundații de clădiri din piatră, ziduri din cărămizi de lut, încăperi tencuite, vetre de foc, fragmente de ceramică și unelte metalice. Cercetătorii au asociat aceste vestigii cu activitatea de locuire dinspre sfârșitul secolului al IX-lea d.Hr.

Situl era situat de-a lungul vechilor rute de pelerinaj și comerț care traversau Peninsula Arabică. Istoricii leagă Dariyah de ruta Basran Hajj, folosită odinioară de pelerinii din Irak în drumul lor către Mecca. Comercianții și călătorii se opreau probabil acolo pentru odihnă, provizii și schimburi comerciale.

Dariyah se află la sud-vest de Al-Qassim, printre munți și văi care conțin urme ale activității umane din perioadele pre-islamică și islamică timpurie. Cercetările anterioare au identificat movile arheologice, structuri din piatră, fragmente de ceramică și sticlă, obiecte din steatit și inscripții islamice răspândite în peisajul înconjurător.

