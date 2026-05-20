Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)

Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 20 mai 2026

După mai bine de două decenii, cercetările arheologice din situl de la Năeni au fost reluate săptămâna trecută, cu finanțarea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, în colaborare cu Muzeul Județean Buzău și cu sprijinul Primăriei Năeni.

Năeni este unul dintre cele mai importante puncte arheologice ale județului Buzău și, în același timp, un sit cu relevanță majoră pentru înțelegerea epocii bronzului în Europa de Est. Complexitatea sa este dată atât de întinderea considerabilă, aproape 20 de hectare, fragmentată de relieful deluros, cât și de locuirea amplă, diversă și de lungă durată, de aproape un mileniu, notează Muzeu Județean Buzău, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, această zonă nu este doar un punct pe harta arheologică a Buzăului, ci un reper pentru cercetarea dinamicii comunităților umane, a habitatului, a organizării spațiului și a schimbărilor culturale dintr-o perioadă esențială a preistoriei europene.

Noile cercetări sunt coordonate de către dr. Tiberiu Vasilescu, din partea Institutului de Arheologie, iar din colectivul de cercetare face parte și dr. Sebastian Matei, din partea Muzeului Județean Buzău.

Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Imaginea 1/4: Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
„Reluarea cercetărilor de la Năeni înseamnă redeschiderea unei pagini importante din istoria profundă a acestei zone. Este un moment necesar pentru cercetarea arheologică, pentru patrimoniul cultural al județului Buzău și pentru consolidarea informațiilor științifice privind evoluția acestor locuri și stabilirea importanței pe care această regiune îl are în studiul marilor civilizații ale epocii bronzului”, precizează Muzeu Județean Buzău.

Situl de la Naeni Zănoaga a fost cercetat între 1982 și 2004, cu întreruperi, de către regretatul dr. Ion Moțoi-Chicideanu, arheolog exceptional, mult implicat în cercetarea zonei Buzăului și prin alte săpături arheologice cum ar fi cele de la Sărata Monteoru, Carlomanesti, Berca, Brad, adaugă Muzeu Județean Buzău.

