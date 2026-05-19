Medicamentele toxice folosite pentru tratarea leprei în Evul Mediu

Un studiu recent a investigat posibila utilizare a tratamentelor pe bază de mercur pentru lepră în perioada medievală târzie.

În mod obișnuit, astfel de examinări sunt efectuate pe oase, însă studiul condus de Dr. Elena Fiorin și colegii săi și publicat în Journal of Archaeological Science, este primul care analizează concentrațiile de mercur din tartrul dentar și constată că persoanele îngropate în cimitirele leprozeriilor aveau niveluri ridicate de mercur, probabil ca urmare a tratamentului medical, relatează phys.org.

Ce este mercurul?

Mercurul (Hg), cunoscut și sub numele de argint viu, este un element metalic foarte toxic, cunoscut pentru starea sa lichidă și tendința de a se evapora (natura volatilă) la temperatura camerei. Oamenii pot fi expuși la mercur prin inhalarea vaporilor de mercur, consumul de alimente sau băuturi contaminate ori prin absorbție prin piele.

În perioada medievală, mercurul era adesea utilizat în medicamente pentru tratarea infecțiilor precum sifilisul și lepra.

Mercurul era frecvent apreciat pentru eficiența sa în tratarea petelor și altor boli de piele, dintre care unele erau adesea confundate cu lepra sau considerate semne ale acesteia. Astfel de medicamente constau adesea în unguente amestecate cu ingrediente mai comune, precum grăsimi și uleiuri, care erau aplicate pe piele prin frecare.

De obicei, nivelurile de mercur din rămășițele umane au fost studiate folosind oase, dinți și păr. Deși tartrul dentar a fost utilizat pentru a identifica diete antice, ocupații și tratamente medicale, acesta nu mai fusese folosit până acum pentru investigarea mercurului ca tratament medical în populațiile antice.

Tartrul dentar este „placa întărită care se formează pe dinți în timpul vieții”, a explicat dr. Elena Fiorin.

„Deși poate părea nesemnificativ, este un material extrem de informativ deoarece poate reține particule minuscule din ceea ce o persoană a mâncat, băut, inhalat sau la ce a fost expusă”, a spus dr. Fiorin.

Mai precis, „tartrul dentar oferă o perspectivă nouă și complementară. Deoarece se formează în cavitatea bucală în timpul vieții, poate capta substanțe care intră mai direct în organism, inclusiv tratamente medicale aplicate în sau în jurul gurii. Acest lucru îl face deosebit de util pentru identificarea expunerilor imediate sau repetate”, a detaliat Dr. Fiorin.

Lepra medievală

Scopul studiului a fost să determine dacă tartrul dentar poate fi utilizat pentru identificarea tratamentelor medicale pe bază de mercur împotriva leprei și dacă acest tratament era folosit în două leprozerii medievale (St Leonard’s din Anglia și St Thomas d’Aizier din Franța), pentru care nu s-au păstrat înregistrări istorice privind tratamentele medicale.

St Leonard’s, situată în Peterborough, a fost fondată în 1125 și era susținută de Abația Peterborough, în timp ce St Thomas d’Aizier era o proprietate de la sfârșitul secolului al XI-lea aparținând Abației Fécamp. Scheletele din cele două leprozerii au fost comparate cu indivizi proveniți din două situri non-leprozerii, și anume St Pierre din Thaon (Franța) și St Michael din Leicester (Anglia).

„Am colectat cu grijă mostre mici din acest material de la schelete arheologice și le-am analizat în laborator pentru a măsura nivelurile de mercur (Hg). În același timp, am analizat mostre de sol prelevate din morminte pentru a evalua dacă mercurul ar fi putut pătrunde în tartru după înhumare”, a spus Dr. Fiorin.

Dr. Fiorin afirmă că aceasta este prima dată când tartrul dentar a fost analizat la o scară atât de mare într-un eșantion arheologic și comparat apoi cu solul din aceleași morminte. În total, au fost analizați 76 de indivizi și 45 de mostre de sol.

„Indivizii îngropați în leprozerii prezintă niveluri semnificativ mai ridicate de mercur decât cei din alte cimitire, iar analizele noastre indică faptul că acest mercur a fost incorporat în timpul vieții, nu provenit din sol. În plus, nu există dovezi ale unor surse locale de mediu, precum exploatările miniere, care să poată explica aceste tipare”, a explicat Dr. Fiorin.

Mostre de sol care conțineau mercur au fost găsite doar în leprozerii și erau probabil rezultatul infiltrării provenite din descompunerea corpurilor care conțineau mercur.

Această ipoteză este susținută de cazul a doi indivizi, un bărbat și o femeie, îngropați unul lângă celălalt. Femeia avea 3,8 mg/kg de Hg în tartrul dentar, în timp ce bărbatul avea doar 0,4 mg/kg, iar amândoi prezentau semne clare de expunere la mercur.

Variabilitatea concentrațiilor de mercur între indivizi poate fi influențată de starea clinică, accesul la îngrijire sau stratificarea socială, deoarece cei doi indivizi cu cele mai ridicate concentrații de mercur au fost îngropați în capela leprozeriei, indicând un statut social mai înalt și privilegiat, care le-ar fi putut oferi acces mai mare la tratament medical (adică Hg).

Descoperirile demonstrează că tartrul dentar este un instrument valoros în studiul practicilor medicale medievale și că poate fi utilizat la o scară relativ mare în contexte arheologice, alături de analiza părului, oaselor și dinților.

Foto sus: a) Amplasarea cimitirelor utilizate în studiu; b) Mormântul 45 de la leprozeria St Leonard’s; c) Mormântul 848 de la leprozeria Saint-Thomas d'Aizier; d) Capela Saint-Thomas d'Aizier (© Fiorin et al. 2026)

