Creștinii medievali bogați cumpărau morminte „mai aproape de Dumnezeu”, în ciuda stigmatului leprei

Creștinii medievali din Danemarca își etalau averea chiar și după moarte, cumpărând morminte prestigioase: cu cât erau mai aproape de biserică, cu atât prețul era mai mare. Cercetătorii au folosit aceste locuri de înmormântare pentru a investiga excluderea socială pe baza bolii, analizând dacă persoanele cu lepră - o boală puternic stigmatizată, asociată cultural cu păcatul - sau cu tuberculoză erau ținute departe de zonele cu statut social mai înalt.

În mod neașteptat, au descoperit că persoanele bolnave de boli stigmatizate erau îngropate la fel de proeminent ca și semenii lor, informează phys.org.

„Când am început această cercetare, mi-am amintit imediat de filmul «Monty Python și Sfântul Graal», în special de scena cu căruța ciumei”, a spus dr. Saige Kelmelis de la Universitatea din South Dakota, autoarea principală a articolului publicat în Frontiers in Environmental Archaeology.

„Cred că această imagine reflectă ideile noastre despre modul în care oamenii din trecut - și, în unele cazuri, chiar și cei de astăzi - reacționează la bolile debilitante. Totuși, studiul nostru arată că comunitățile medievale aveau reacții și structuri variate. În mai multe comunități, cei bolnavi erau înmormântați alături de vecinii lor și tratați la fel ca oricine altcineva”, a precizat Kelmelis.

Dincolo de morminte

Cercetătorii au analizat 939 de schelete adulte din cinci cimitire medievale daneze: trei urbane și două rurale, pentru a surprinde eventualele diferențe dintre orașe și mediul rural.

Densitatea mai mare a populației facilitează transmiterea atât a leprei, cât și a tuberculozei, iar condițiile nesănătoase asociate în mod tradițional orașelor medievale cresc vulnerabilitatea la ambele boli.

Totuși, cele două boli afectau diferit viața pacienților. Leziunile faciale provocate de lepră îi marcau vizibil pe bolnavi, spre deosebire de simptomele mai puțin specifice ale tuberculozei.

„Tuberculoza este una dintre acele infecții cronice cu care oamenii pot trăi mult timp fără simptome”, a explicat Kelmelis.

„De asemenea, tuberculoza nu este la fel de vizibil invalidantă ca lepra, iar într-o epocă în care cauza infecției și modul de transmitere erau necunoscute, pacienții cu tuberculoză probabil nu se confruntau cu același nivel de stigmatizare ca cei cu lepră, ale căror simptome erau evidente. Poate că oamenii medievali erau atât de ocupați să gestioneze o boală, încât cealaltă era doar «cireașa de pe tortul bolilor»”, a mai spus cercetătoarea.

Oamenii de știință au evaluat starea de sănătate decedaților pe baza fiecărui schelet, precum și durata vieții fiecărei persoane. Lepra lasă urme precum leziuni faciale și deteriorări ale mâinilor și picioarelor cauzate de infecții secundare, în timp ce tuberculoza afectează articulațiile și oasele din apropierea plămânilor.

Cercetătorii au cartografiat apoi cimitirele, căutând delimitări care ar indica diferențe de statut, cum ar fi înmormântările în interiorul clădirilor religioase. Fiecare schelet a fost plasat pe aceste hărți pentru a identifica eventuale diferențe între zonele cu statut social înalt și cele cu statut inferior.

„Există documente care arată că unele persoane puteau plăti o taxă pentru a obține un loc de înmormântare mai privilegiat. În viață, acești oameni - binefăcători, cavaleri și membri ai clerului - probabil își foloseau averea pentru a se apropia de divinitate, de exemplu având un loc mai în față în biserică”, a explicat Kelmelis..

Cercetătorii nu au găsit, în ansamblu, nicio legătură între boală și statutul înmormântării. Doar în cimitirul urban din Ribe au existat diferențe corelate cu starea de sănătate: aproximativ o treime dintre persoanele îngropate în zona cu statut inferior aveau tuberculoză, comparativ cu 12% dintre cele îngropate în mănăstire sau în biserică.

Deoarece persoanele cu lepră sau tuberculoză nu erau excluse din zonele cu statut înalt, cercetătorii consideră că aceste diferențe reflectă niveluri diferite de expunere la tuberculoză, nu stigmatizare.

Totuși, toate cimitirele conțineau numeroși pacienți cu tuberculoză - în special cimitirul urban Drotten, unde aproape jumătate dintre înmormântări erau în zone cu statut înalt, iar 51% dintre indivizi aveau tuberculoză. Persoanele care își permiteau morminte prestigioase puteau plăti și pentru condiții de viață mai bune, ceea ce le-a ajutat să supraviețuiască suficient timp cu tuberculoza pentru ca boala să lase urme pe oase.

Aceste rezultate sugerează că oamenii medievali erau mai puțin predispuși să-i excludă din societate pe cei vizibil bolnavi decât indică stereotipurile. Totuși, cercetătorii avertizează că sunt necesare mai multe săpături arheologice pentru a obține o imagine mai completă a unor cimitire și că criteriile lor stricte de diagnostic ar putea să nu fi identificat fiecare pacient.

Mai multe pentru tine...