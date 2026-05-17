Un tunel antic misterios, descoperit sub străzile Ierusalimului / VIDEO

Un tunel antic impresionant și misterios, săpat în stâncă pe o lungime de aproximativ 50 de metri, a fost descoperit recent, într-o zonă în care se va construi un cartier rezidențial din Ierusalim.

Descoperirea a fost făcută în timpul unor săpături arheologice realizate de Autoritatea pentru Antichități din Israel (Israel Antiquities Authority / IAA), înaintea construirii cartierui rezidențial.

Proiectul urbanistic prevede construirea a aproape 500 de locuințe, spații comerciale și de birouri, precum și instituții educaționale. În plus, autoritățile intenționează să includă tunelul și alte descoperiri într-un parc arheologic deschis publicului, informează un comunicat al Autorității pentru Antichități din Israel.

Arheologii au explicat că, inițial, au întâlnit o cavitate naturală carstică într-un teren stâncos și aparent lipsit de importanță. Pe măsură ce săpăturile au continuat, cavitatea s-a transformat într-un tunel lung și impresionant.

Intrarea în complex se făcea printr-o scară care cobora spre o deschidere săpată în piatră. Tunelul era umplut cu straturi groase de pământ acumulate de-a lungul a sute sau chiar mii de ani.

Cercetările efectuate în interior au arătat că tunelul atinge pe alocuri o înălțime de până la cinci metri și o lățime de aproximativ trei metri.

Specialiștii consideră că lucrarea a fost realizată cu mare atenție și profesionalism, ceea ce indică faptul că autorii construcției dispuneau de resurse importante și de cunoștințe tehnice avansate. Cu toate acestea, scopul exact al tunelului rămâne necunoscut.

La început, cercetătorii au presupus că ar putea fi vorba despre o instalație antică pentru apă, construită pentru a ajunge la un izvor subteran. Această ipoteză a fost însă abandonată deoarece pereții tunelului nu sunt tencuiți, iar geologii au confirmat că în zonă nu există straturi subterane de apă. De asemenea, în interior nu au fost găsite urme de acumulări de apă.

O altă ipoteză a fost aceea că tunelul ar fi avut o funcție agricolă sau industrială, însă dimensiunile impresionante ale lucrării și lipsa unor structuri similare în apropiere au făcut această explicație puțin probabilă.

În prezent, cercetătorii consideră că tunelul ar fi putut avea rolul de a ajunge la un strat de calcar potrivit pentru extragerea pietrei de construcție sau pentru producerea varului. În sprijinul acestei teorii sunt invocate un puț de ventilație săpat în tavanul tunelului și resturile de exploatare descoperite pe podea. Totuși, nici această interpretare nu este sigură.

Datarea tunelului reprezintă un alt mister, deoarece nu au fost descoperite obiecte sau artefacte care să indice perioada exactă în care a fost construit. Cu toate acestea, situl se află în apropierea unor importante vestigii din Epoca Fierului și din alte perioade istorice, ceea ce indică o posibilă legătură cu așezările antice din zonă.

Foto sus: Tunelul antic descoperit sub străzile Ierusalimului (© Yoli Schwartz, IAA)

