Unde au fost domesticiți primii cai: O istorie complexă, veche de 6.000 de ani

Caii erau călăriți, folosiți la muncă și comercializați cu mult înainte ca cineva să creadă că acest lucru era posibil. Noi cercetări împing înapoi cronologia acceptată a utilizării cailor de către oameni cu câteva secole, arătând că oamenii foloseau caii în mod organizat încă din mileniul al IV-lea î.Hr., dacă nu chiar mai devreme. Cercetarea a fost publicată în revista științifică Science Advances.

Îmblânzirea și domesticirea nu au fost evenimente singulare. Ele au reprezentat un proces lent, cu opriri și reluări, plin de dificultăți, desfășurat de-a lungul mai multor generații și pe teritorii vaste, înainte ca domesticirea completă să se fie realizată cu puțin timp înainte de anul 2000 î.Hr., informează un comunicat al Universității din Helsinki.

„Caii erau deja folosiți în moduri sofisticate și răspândiți înainte să putem identifica domesticirea completă. Acest decalaj schimbă modul în care înțelegem istoria umană”, declară profesorul Volker Heyd, coautor principal al cercetării.

„Rolul cailor în marile evoluții istorice este aproape imposibil de măsurat, de aici și expresia că lumea a fost cucerită călare”, afirmă Heyd.

De la marile migrații ale grupurilor nomade eurasiatice precum hunii, avarii, maghiarii și mongolii, până la utilizarea decisivă a cailor în războaie (inclusiv în Primul și al Doilea Război Mondial), caii au avut un rol central în conflictele și expansiunea umană. Ei i-au însoțit și pe conquistadori peste Atlantic, către Americi, și au reprezentat principalul mijloc de transport în mare parte a lumii până la apariția industrializării și a motorizării.

Roata, calul și cuvintele pe care încă le vorbim

Astăzi, cai cu adevărat sălbatici nu mai există. Chiar și calul lui Przewalski, considerat mult timp o relicvă vie a sălbăticiei, este acum cunoscut ca descinzând din populații domesticite timpurii, demonstrând cât de profund au influențat oamenii populațiile de cai de-a lungul timpului.

Momentul este important. În jurul anilor 3500–3000 î.Hr., populațiile de stepă au început să se extindă spre est și vest în întreaga Eurasie. Au adus cu ele roata. Primele căruțe erau trase de vite. Caii au apărut în același timp. Un călăreț putea parcurge în câteva ore aceeași distanță pe care o căruță o traversa în zile, însă ambele au reprezentat inovații esențiale pentru mobilitate și transport, revoluționând societatea umană.

Cercetătorii leagă acum acest salt al mobilității de răspândirea limbilor proto-indo-europene. Calul transporta oamenii și, odată cu ei, cuvintele. Limbile vorbite astăzi în mare parte din Europa și Asia își au originea în acei primi călăreți și conducători de căruțe.

Dovezile arheologice, osteo-zoologice și ADN, dezvăluie existența a trei populații distincte de cai – DOM1, DOM2 și DOM3 – care se întindeau odată din Siberia de Vest până în Europa Centrală. Primele eforturi de deomesticire au avut loc independent în diferite regiuni și populații în jurul anilor 3500–3000 î.Hr., poate chiar cu câteva secole mai devreme. Cu puțin înainte de 3000 î.Hr., populația Yamnaya călărea deja cai DOM2 și îi aduceau în regiunile occidentale. Cu toate acestea, doar caii din populația DOM2 au fost complet domesticiți între 2200 și 2100 î.Hr. Acești cai, răspândiți prin grupuri umane mobile, s-au extins rapid în Eurasia și în Orientul Mijlociu, devenind strămoșii tuturor cailor domestici moderni (© Jani Närhi)

„Astăzi, caii reprezintă pentru mulți oameni o sursă de fascinație, companie și prietenie. De aceea, este important să înțelegem primele etape ale relației dintre oameni și cai și modul în care a apărut această parteneriat unic”, spune profesorul Heyd.

Foto sus: Reconstituire din 2017 a călăreților din Botai (Kazahstan), în documentarul TV: „Equus – Povestea calului” (© Niobe Thompson, Handful of Films, Vancouver, Canada)

