Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi

O echipă de arheologi a descoperit sute de mari gropi comune circulare, pline cu oase umane și animale, în deșertul Sahara, la est de fluviul Nil.

Echipa de cercetători, care include arheologi de la Universitatea Macquarie din Australia, unitatea de cercetare franceză HiSoMA și Academia Poloneză de Științe, a dorit să spună povestea acestei regiuni deșertice dintre Nil și Marea Roșie fără a fi nevoie de săpături arheologice.

„De ani de zile desfășurăm o campanie de teledetecție prin satelit asupra vastelor peisaje deșertice din estul Sudanului.

Aceasta a presupus utilizarea imaginilor aeriene din satelit pentru a căuta sistematic și meticulos structuri arheologice în Deșertul Atbai din estul Sudanului, o mică parte a mult mai întinsei Sahare. (...)

O structură arheologică misterioasă ieșea mereu în evidență. Continuam să găsim mari gropi comune circulare, pline cu oase umane și animale, adesea aranjate cu grijă în jurul unei persoane importante aflate în centru.

Construite probabil în jurul mileniilor al IV-lea și al III-lea î.Hr. , toate aceste monumente funerare de tip «morminte împrejmuite» aveau un zid circular mare, unele ajungând până la 80 de metri în diametru, în interiorul căruia erau îngropați oameni împreună cu vitele, oile și caprele lor.

Noua noastră cercetare, publicată în revista African Archaeological Review, arată cum am identificat 260 de astfel de morminte necunoscute anterior la est de fluviul Nil, pe aproape 1.000 km de deșert”, notează cercetătorii, într-un articol publicat pe site-ul The Conversation.

Cine a construit aceste morminte?

Cunoscute anterior doar din câteva exemple excavate în deșerturile Egiptului și Sudanului, aceste mari monumente funerare circulare i-au nedumerit mult timp pe cercetători.

Ceea ce păreau odinioară exemple izolate apare acum ca un model coerent. Acest lucru sugerează existența unei culturi nomade comune, întinsă pe o vastă zonă deșertică.

Majoritatea se află în granițele Sudanului modern, pe versanții Dealurilor Mării Roșii. Din păcate, imaginile din satelit nu pot spune întreaga poveste a constructorilor acestor morminte.

Datările cu carbon și ceramica descoperită în puținele monumente excavate ne arată că acești oameni au trăit aproximativ între 4000 și 3000 î.Hr. , chiar înainte de întemeierea Egiptului Faraonic.

Însă acești nomazi ai „mormintelor împrejmuite” aveau puține în comun cu egiptenii urbani și agricultori. Trăind în deșert și crescând turme, ei erau nomazi saharieni autentici.

O nouă elită?

Unele structuri funerare prezintă înmormântări „secundare” dispuse în jurul unei înmormântări „primare” aflate în centru – poate un conducător sau alt membru important al comunității.

Pentru arheologi, aceasta este o informație importantă pentru identificarea claselor sociale și a ierarhiei în societățile preistorice.

Întrebarea privind momentul în care nomazii saharieni au devenit mai puțin egalitari îi preocupă pe arheologi de zeci de ani, însă majoritatea sunt de acord că tocmai în această perioadă, în mileniul al IV-lea î.Hr. , a apărut o clasă distinctă de „elite”.

Acest lucru este încă departe de diferențele uriașe dintre conducători și supuși întâlnite în societăți precum Egiptul, cu faraonii și agricultorii săi. Totuși, reprezintă primele semne ale inegalității sociale.

Animalele erau foarte prețuite

Vitele par să fi avut o importanță majoră pentru acești nomazi preistorici (o teorie susținută și de arta rupestră antică din zonă).

Îngropându-se alături de turmele lor, acești nomazi arătau cât de mult își prețuiau animalele.

Mii de ani mai târziu, nomazii locali au ales să refolosească aceste incinte deja „antice” drept locuri de înmormântare – uneori la aproape 4.000 de ani după construirea lor inițială.

Cu alte cuvinte, acești nomazi preistorici au creat spații funerare care au rezistat timp de milenii.

Ce s-a întâmplat cu acești oameni?

Nimeni nu poate spune cu certitudine.

Puținele datări disponibile pentru aceste monumente se concentrează între 4000 și 3000 î.Hr. , aproape de sfârșitul unei perioade în care Sahara, cândva mai verde, începea să se usuce – o etapă pe care oamenii de știință o numesc „Perioada Umedă Africană”.

Din nord spre sud, musonul de vară s-a retras treptat, reducând precipitațiile și micșorând pășunile. Acest lucru i-a determinat pe nomazi să renunțe la vitele care necesitau multă apă, să își deplaseze mai des turmele, să migreze spre sud sau să se refugieze în apropierea Nilului.

Monumentele sunt amplasate în mod covârșitor lângă foste surse favorabile de apă: bazine stâncoase din văi, albii de lacuri și râuri temporare.

Acest lucru ne arată că, în perioada în care au fost construite monumentele, deșertul era deja destul de arid și dificil.

La un moment dat, pe măsură ce iarba și vegetația au fost înlocuite de nisip și stânci, creșterea vitelor prețuite a devenit nesustenabilă.

Deținerea unor turme mari de vite în acest deșert, în acea perioadă, putea reprezenta o modalitate de a afișa o posesie rară și costisitoare – echivalentul preistoric al unui Ferrari pentru un nomad. Acest lucru ar putea explica de ce vitele erau adesea îngropate alături de proprietarii lor în aceste monumente funerare.

O poveste mai amplă

Aceste morminte împrejmuite reprezintă doar o parte din povestea mai mare a adaptării oamenilor la schimbările climatice în nordul Africii.

Din Sahara Centrală până în Kenya și Arabia, creșterea vitelor, caprelor și oilor a transformat societățile. A schimbat alimentația, modul de deplasare și ierarhiile comunitare.

Nu este o coincidență faptul că aceste comunități și-au schimbat modul de înhumare a morților exact în perioada în care au adoptat stilul de viață pastoral.

Aceste incinte funerare ne arată că până și nomazii dispersați erau oameni extrem de bine organizați și maeștri ai adaptării.

„Descoperirea noastră schimbă modul în care înțelegem deșerturile Saharei și preistoria Nilului.

Ele oferă un prolog pentru monumentalismul regatelor Egiptului și Nubiei și prezintă această regiune ca fiind mai mult decât faraoni, piramide și temple.

Din păcate, multe dintre aceste monumente funerare sunt distruse sau vandalizate în prezent din cauza exploatărilor miniere necontrolate din regiune. Aceste morminte unice au supraviețuit timp de milenii, dar pot dispărea în mai puțin de o săptămână”, adaugă cercetătorii.

Foto sus: Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)

Mai multe pentru tine...