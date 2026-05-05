Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei

Înmormântări datate imediat după căderea Imperiului Roman dezvăluie secrete despre oamenii care au trăit pe frontiera romană în ceea ce este astăzi sudul Germaniei.

O nouă analiză ADN a peste 200 de schelete din aceste cimitire a scos la iveală indicii despre oamenii care au trăit pe frontiera romană între anii 400 și 700. De exemplu, mulți oameni practicau monogamia pe viață, iar aproape un sfert dintre copii au pierdut cel puțin un părinte până la vârsta de 10 ani, au scris cercetătorii în studiu, publicat în revista Nature.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că, după prăbușirea Imperiului Roman în anul 476, speranța de viață ar fi putut crește la 43,3 ani pentru bărbați și 39,8 ani pentru femei. Studii anterioare au descoperit că speranța medie de viață în timpul Imperiului Roman era între 20 și 25 de ani.

Este probabil ca femeile să fi avut o speranță de viață mai scăzută din cauza unei „mortalități mai ridicate a femeilor după aproximativ 10 ani, sugerând că nașterea era un factor major de risc”, au scris cercetătorii în studiu.

Timpul dintre generații era de aproximativ 28 de ani, au estimat cercetătorii. Deși mulți copii erau „semi-orfani” (au pierdut un părinte – n.r.), majoritatea (aproape 82%) s-au născut într-o familie cu cel puțin un bunic în viață, relatează Live Science.

După imperiu

Imperiul Roman a intrat într-o perioadă de declin între secolele al III-lea și al V-lea. S-a împărțit în două, iar deși Imperiul Roman de Apus a dispărut în secolul al V-lea, Imperiul Roman de Răsărit, centrat la Constantinopol și cunoscut și sub numele de Imperiul Bizantin, a durat până în 1453. Sudul Germaniei se afla la granița Imperiului Roman de Apus.

Pentru noul studiu, oamenii de știință au analizat rămășițele a 258 de persoane din situri din sudul Germaniei care au trăit între secolele al IV-lea și al VII-lea și fuseseră anterior cercetate de alte echipe. Au prelevat mostre de ADN și au analizat oasele pentru a determina vârsta la momentul morții. Cercetătorii au efectuat și analize de izotopi de stronțiu, care dezvăluie semnături chimice ce pot indica locul în care fiecare persoană a crescut. În final, au comparat aceste rezultate cu 2.500 de genomi antici și 379 moderni.

Rezultatele le-au oferit cercetătorilor o imagine destul de detaliată despre cum era viața în sudul Germaniei în timpul prăbușirii Imperiului Roman.

„Analizele genetice ale populației arată o schimbare demografică majoră a însoțit prăbușirea structurilor statale romane la sfârșitul secolului al V-lea, când o populație fondatoare de origine nord-europeană s-a amestecat cu grupuri provinciale romane diverse genetic”, au scris oamenii de știință. Ei au remarcat că oamenii au migrat spre nord, îndepărtându-se de teritoriul roman, în sudul Germaniei, unde s-au căsătorit cu localnicii.

Până în secolul al VII-lea, populația din sudul Germaniei era genetic similară cu cea a europenilor de astăzi din Centrul continentului, au raportat cercetătorii, care nu au găsit dovezi de poligamie și puține dovezi de recăsătorire. De asemenea, nu au descoperit dovezi de incest sau de căsătorii între rude apropiate.

„Datele noastre sugerează că monogamia pe viață, cu divorț limitat sau recăsătorirea văduvelor, era norma predominantă în sudul Germaniei în secolul al VI-lea”, au scris cercetătorii. Ei au menționat că, între secolele al IV-lea și al VII-lea, mulți oameni din sudul Germaniei s-au convertit la creștinism, iar bisericile din regiune descurajau poligamia, divorțul, recăsătorirea și relațiile între rude apropiate.

Creșterea speranței de viață?

Oamenii de pe frontiera fostului imperiu ar fi putut avea o speranță de viață ceva mai mare decât în perioada romană, a declarat coautorul studiului, Joachim Burger, profesor de antropologie la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, într-un e-mail pentru Live Science.

Studii anterioare care au analizat speranța de viață pe frontiera romană între secolele al III-lea și al V-lea indicau că oamenii trăiau „în jur de 20–25 de ani la naștere și aproximativ 35–45 de ani pentru cei care supraviețuiau primilor 15 ani”, a spus Burger. Acest lucru sugerează că „vârsta medie la deces [în perioada romană târzie] este oarecum mai mică decât cea înregistrată pentru începutul Evului Mediu”. Totuși, el a avertizat că studiile anterioare au folosit metode diferite.

Dacă speranța de viață a crescut într-adevăr, un motiv ar putea fi faptul că mai puțini oameni au murit în conflicte violente.

„Dovezile de traumă violentă în rămășițele scheletice civile din perioada medievală timpurie sunt semnificativ mai reduse decât în contextul roman târziu”, a spus Burger.

În secolele al III-lea–al V-lea, au avut loc campanii militare organizate la scară largă și războaie civile, care au făcut mii până la zeci de mii de victime. În Evul Mediu timpuriu, astfel de conflicte au devenit mai rare; violența era mai descentralizată și adesea limitată la grupuri mai mici.

Căsătorie, dar nu recăsătorire

Burger a remarcat că lipsa recăsătoririi, a poligamiei și a relațiilor între rude apropiate continuă o tendință existentă înainte de prăbușirea Imperiului Roman.

„Se pare că noile societăți medievale timpurii au aplicat în mod consecvent ceea ce fusese deja codificat în textele legale din perioada romană târzie”, a spus Burger.

El a menționat că Imperiul Roman avea legi împotriva poligamiei și a relațiilor între rude apropiate, dar guvernul nu le putea aplica întotdeauna. În schimb, oamenii care trăiau în sudul Germaniei post-romane par să nu fi practicat deloc aceste obiceiuri.

Foto sus: Barbari la Roma (© Rawpixel)

