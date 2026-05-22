Singurul artefact din mormântul lui Tutankhamon, care nu a fost văzut de public până acum

Autoritățile egiptene au prezentat un zid de tencuială care bloca intrarea în mormântul faraonului Tutankhamon din Luxor, un artefact descris ca fiind fără egal datorită faptului că a supraviețuit jefuitorilor din Antichitate.

Prezentarea a avut loc simultan cu deschiderea a două morminte antice recent restaurate de pe malul vestic al orașului, datând din perioada Regatului Nou și prezentând scene elaborate din viața de zi cu zi și ritualuri funerare, informează publicația britanică Independent.

Abdelghaffar Wagdy, directorul general al Antichităților din Luxor, a subliniat importanța unică a zidului. El a declarat că acesta „nu a mai fost replicat niciodată în Egipt sau în altă parte a lumii, deoarece aproape toate mormintele faraonice au fost jefuite”.

„Prin urmare, este un artefact unic — singurul expus în prezent la mai bine de 100 de ani după descoperirea mormântului lui Tutankhamon”, a adăugat Wagdy pentru a evidenția raritatea obiectului în cadrul unei expoziții din Luxor.

„Este singurul artefact al lui Tutankhamon care a supraviețuit și pe care lumea nu îl văzuse niciodată până acum. Recent, o echipă egipteană l-a reconstruit”, a precizat Wagdy

Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților a confirmat că zidul original de tencuială este considerat unul dintre cele mai importante elemente asociate cu sigilarea mormântului, descoperit faimos în 1922 de arheologul britanic Howard Carter.

Zidul, expus publicului pentru prima dată la Muzeul din Luxor, era folosit pentru a securiza intrările în camera funerară și purta sigilii oficiale care reflectau ritualurile funerare și autoritatea administrativă asociată înmormântării regelui, a precizat ministerul.

Potrivit lui Wagdy, zidul poartă sigiliile lui Tutankhamon, precum și pe cele ale gardienilor necropolei însărcinați cu protejarea mormintelor împotriva furturilor.

Malul vestic al fluviului Nil, la Luxor, găzduiește Valea Regilor, locul unde faraonii și nobilii din Regatul Nou au fost îngropați în morminte săpate în stâncă.

Printre numeroșii faraoni ai Regatului Nou îngropați acolo s-a numărat și Tutankhamon al cărui mormânt din secolul al XIV-lea î.Hr., împreună cu întregul său conținut, a fost descoperit în 1922.

Foto sus: Un zid din mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit în Egipt pentru prima dată (© captură video Youtube / AnewZ)

