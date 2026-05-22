Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Un zid din mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit în Egipt pentru prima dată (© captură video Youtube / AnewZ)

Singurul artefact din mormântul lui Tutankhamon, care nu a fost văzut de public până acum

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 22 mai 2026

Autoritățile egiptene au prezentat un zid de tencuială care bloca intrarea în mormântul faraonului Tutankhamon din Luxor, un artefact descris ca fiind fără egal datorită faptului că a supraviețuit jefuitorilor din Antichitate.

Prezentarea a avut loc simultan cu deschiderea a două morminte antice recent restaurate de pe malul vestic al orașului, datând din perioada Regatului Nou și prezentând scene elaborate din viața de zi cu zi și ritualuri funerare, informează publicația britanică Independent.

Abdelghaffar Wagdy, directorul general al Antichităților din Luxor, a subliniat importanța unică a zidului. El a declarat că acesta „nu a mai fost replicat niciodată în Egipt sau în altă parte a lumii, deoarece aproape toate mormintele faraonice au fost jefuite”.

„Prin urmare, este un artefact unic — singurul expus în prezent la mai bine de 100 de ani după descoperirea mormântului lui Tutankhamon”, a adăugat Wagdy pentru a evidenția raritatea obiectului în cadrul unei expoziții din Luxor.

„Este singurul artefact al lui Tutankhamon care a supraviețuit și pe care lumea nu îl văzuse niciodată până acum. Recent, o echipă egipteană l-a reconstruit”, a precizat Wagdy

Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților a confirmat că zidul original de tencuială este considerat unul dintre cele mai importante elemente asociate cu sigilarea mormântului, descoperit faimos în 1922 de arheologul britanic Howard Carter.

Zidul, expus publicului pentru prima dată la Muzeul din Luxor, era folosit pentru a securiza intrările în camera funerară și purta sigilii oficiale care reflectau ritualurile funerare și autoritatea administrativă asociată înmormântării regelui, a precizat ministerul.

Potrivit lui Wagdy, zidul poartă sigiliile lui Tutankhamon, precum și pe cele ale gardienilor necropolei însărcinați cu protejarea mormintelor împotriva furturilor.

Malul vestic al fluviului Nil, la Luxor, găzduiește Valea Regilor, locul unde faraonii și nobilii din Regatul Nou au fost îngropați în morminte săpate în stâncă.

Printre numeroșii faraoni ai Regatului Nou îngropați acolo s-a numărat și Tutankhamon al cărui mormânt din secolul al XIV-lea î.Hr., împreună cu întregul său conținut, a fost descoperit în 1922.

Foto sus:  Un zid din mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit în Egipt pentru prima dată (© captură video Youtube / AnewZ)

Mai multe pentru tine...
Un turist fotografiază o replică a măștii lui Tutankhamon, prezentată la „Tutankhamon. Expoziția”, Madrid, noiembrie 2019 (foto: Getty Images)
Comorile faraonilor, căutate de jefuitorii de morminte
Masca lui Tutankhamon (© Tarek Heikal / Wikimedia Commons)
Care a fost cauza morții faraonului Tutankhamon?
Sandalele lui Tutankhamon, expuse la Muzeul Egiptean din Cairo, în octombrie 2017 (© Ovedc / Wikimedia Commons)
Sandalele lui Tutankhamon: Încălțările care i-au permis faraonului să calce pe dușmanii săi
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
📁 Muzeele României
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
Porumbei, mozaic roman din vila împăratului Hadrian de la Tivoli (Yann Forget / Musei Capitolini / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Prieten sau dăunător? Legătura străveche dintre oameni și porumbei
Ornamentul făcea parte din teaca unei săbii (© Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)
📁 Istorie Medievală Universală
Un ornament de aur vechi de 1.500 de ani, descoperit întâmplător de un excursionist
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
Un cercetător colectează material celular de pe un pergament (© Nash Dunn, NC State University)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Secrete ascunse de pergamentele istorice, dezvăluite de o metodă inovativă
Tunelul antic descoperit sub străzile Ierusalimului (© Yoli Schwartz, IAA)
📁 Antichitate
Un tunel antic misterios, descoperit sub străzile Ierusalimului / VIDEO
Trusă medicală, cercetată de arheologi (© Pompeii - Parco Archeologico)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Trusă medicală descoperită la Pompeii, lângă o victimă a erupției Muntelui Vezuviu
Reconstituire din 2017 a călăreților din Botai (Kazahstan), în documentarul TV: „Equus – Povestea calului” (© Niobe Thompson, Handful of Films, Vancouver, Canada)
📁 Preistorie
Unde au fost domesticiți primii cai: O istorie complexă, veche de 6.000 de ani