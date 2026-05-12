O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț

O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 12 mai 2026

Arheologii din județul Neamț au descoperit o matriță folosită în urmă cu 3.500 de ani pentru realizarea topoarelor de bronz, anunță arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Acum 3.500 de ani topoarele de bronz erau turnate în tipare bivalve, confecționate din piatră sau lut. O astfel de piesă a fost descoperită relativ recent în județul Neamț și împreună cu echipa de descoperitori ne vom strădui să o introducem în circuitul științific. (...) Astfel de piese sunt rarități la est de Carpați și de aceea considerăm că un astfel de obiect merită toată atenția. Avem și analize metalografice realizate și detalii microscopice”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Tiparele bivalve erau matrițe formate din două părți, utilizate în Epoca Bronzului și prima Epocă a Fierului pentru turnarea metalului. Aceste matrițe permiteau realizarea unor obiecte complexe, precum topoarele, prin turnarea bronzului topit într-un spațiu gol interior. Tiparele bivalve erau de obicei confecționate din piatră (șist, gresie) sau lut și permiteau refolosirea pentru mai multe șarje.

Foto sus: Matrița descoperită în județul Neamț Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

