O matriță rară din Epoca Bronzului, descoperită întâmplător în fundația unui hambar

O piatră dreptunghiulară aparent banală, folosită ca parte a fundației unui vechi hambar într-o grădină din Cehia, este de fapt jumătate dintr-o matriță rară din Epoca Bronzului folosită pentru fabricarea vârfurilor de suliță, arată un nou studiu.

Matrița, care are aproape 23 de centimetri lungime, este sculptată într-o rocă vulcanică numită tuf de riolit și datează din Epoca Bronzului târzie, în jurul anului 1350 î.Hr.

„Aceasta este cea mai bine păstrată matriță de turnare pentru un vârf de suliță din bronz din Europa Centrală. Pe baza formei vârfului de suliță și a tipului de materie primă folosită… matrița a fost importată în sudul Moraviei din nordul Ungariei”, a declarat autorul principal al studiului, arheologul Milan Salaš de la Muzeul Moravian din Republica Cehă, într-un e-mail pentru Live Science.

Matrița nou descoperită, care cântărește aproximativ 1,1 kilograme, seamănă cu altele aparținând culturii Urnfield („Cultura câmpurilor de urne” – n.r.), apărută în mijlocul mileniului al II-lea î.Hr. și cunoscută pentru faptul că își incinera morții și îi îngropa în urne, în cimitire de câmp.

În analiza lor, Salaš și colegii săi au explicat că astfel de matrițe făceau posibilă turnarea uneltelor și armelor metalice, precum vârfuri de suliță, topoare și pumnale, cu o uniformitate mai mare. Acest lucru ar fi făcut conflictele armate mai ușor de susținut și ar fi întărit, de asemenea, puterea comercială și politică a culturilor din Bazinul Carpatic al Europei Centrale, au scris cercetătorii în studiu, publicat în revista Archeologické Rozhledy („Perspective Arheologice”) în 2025.

„Aceste tipuri de vârfuri de suliță, caracterizate prin nervuri de-a lungul lamei și o creastă ascuțită pe tubul de prindere, sunt comune în regiunea carpatică”, a declarat Salaš pentru Radio Prague International, postul oficial de radiodifuziune internațional al Republicii Cehe.

„Era practic o producție în serie. După cum putem vedea, matrița a fost folosită foarte intens. Este posibil ca zeci de vârfuri de suliță să fi fost turnate cu ajutorul ei”, a precizat arheologul.

Piatra a fost descoperită de proprietarul casei, J. Tomanec, în 2007, după ce a observat placa gri ieșind ușor din pământ, unde probabil ajunsese după ce fusese folosită în fundația unui hambar. În 2019, Tomanec a donat piatra Muzeului Moravian, unde Salaš a examinat-o mai atent folosind scanări de fluorescență cu raze X pentru a determina elementele care compun matrița.

„S-a demonstrat că în matriță a fost turnat bronz și că cele două jumătăți ale acesteia erau ținute împreună cu sârmă de cupru”, a declarat Salaš pentru Live Science într-un e-mail.

Originea matriței

Pentru a urmări originea matriței, coautorul studiului, Antonín Přichystal, profesor de geologie la Universitatea Masaryk, a lucrat împreună cu Salaš și a folosit difracția cu raze X — o tehnică ce determină structura atomică a anumitor solide cristaline, precum piatra. Astfel s-a stabilit că matrița este realizată din riolit, o rocă vulcanică care se găsește frecvent în Munții Bükk din Ungaria sau în jurul orașului apropiat Salgótarján.

Acum aproximativ 20 de milioane de ani, în acea zonă exista un vulcan uriaș care a produs o „cantitate enormă de tuf”, a spus Přichystal.

„Din păcate, nu putem determina exact locul unde a fost pregătită matrița, dar, în general, proveniența ei este evidentă (nordul Ungariei până în sud-estul Slovaciei)”, a explicat el într-un e-mail pentru Live Science.

Deși în zonele apropiate din Bazinul Carpatic au fost descoperite și alte arme și armuri din Epoca Bronzului, matrița oferă o privire „din culise” asupra modului în care aceste obiecte erau fabricate.

„În acest caz, urmele puternice de ardere și semnele de expunere la căldură demonstrează clar utilizarea repetată și producția în serie a pieselor turnate din bronz”, a spus Salaš.

De multe ori, matrițele de turnare din perioada culturii Urnfield sunt găsite în așezări; mai rar sunt descoperite în morminte, ca bunuri funerare. Nu este clar cum a ajuns o matriță pentru vârfuri de suliță din cultura Urnfield în curtea bărbatului, însă cel mai probabil a fost „redepusă în timpurile moderne dintr-un sit al perioadei Urnfield aflat în apropiere”, au scris autorii în studiu.

Foto sus: Matrița din Epoca Bronzului descoperită în Cehia (© M. Salaš et al. (2025); CC BY 4.0)

