Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Carul din Lchashen, expus la Muzeul de Istorie al Armeniei (© Wikimedia Commons)

Carul din Lchashen: un vehicul din Antichitate, care a transportat un conducător decedat în viața de apoi

📁 Antichitate
Autor: Redacția

Cel mai bine conservat exemplu de car acoperit din Antichitate a fost, de fapt, descoperit într-un mormânt din Epoca Bronzului din Armenia, unde fusese îngropat timp de 3.500 de ani.

Rămășițele a șase care din stejar au fost descoperite într-un cimitir din Lchashen, Armenia, și au fost datate în secolele al XV-lea–al XIV-lea î.Hr., adică în Epoca Bronzului Târziu. Fiecare car avea patru roți montate pe două osii. Însă, în timp ce două dintre care erau deschise, celelalte patru aveau deasupra o structură complexă de cadru. Unul dintre aceste care este considerat cel mai bine conservat exemplu timpuriu de car acoperit, informează Live Science.

Expus la Muzeul de Istorie al Armeniei din Erevan, carul din Lchashen a fost realizat din cel puțin 70 de piese îmbinate printr-un sistem de tip cep și scobitură, folosind elemente din lemn cu fante și piese de fixare din bronz. Cadrul acoperișului a necesitat cel puțin 600 de orificii pentru îmbinare, a scris arheologul Stuart Piggott într-un studiu din 1968, fapt care indică precizia remarcabilă a meșteșugului implicat în realizarea carului.

Carul măsoară aproximativ 2 metri în lungime. Fiecare roată din lemn era alcătuită din două plăci de lemn unite între ele și avea o înălțime impresionantă de 160 de centimetri, a scris istoricul Christoph Baumer în lucrarea History of the Caucasus (Bloomsbury, 2021).

Carul din Lchashen a fost descoperit în anii 1950, când muncitori din Uniunea Sovietică au drenat o parte a lacului Sevan din Armenia pentru a iriga o câmpie din apropiere. Aceștia au găsit un cimitir din Epoca Bronzului Târziu care conținea peste 500 de morminte, împreună cu sute de obiecte funerare. O caracteristică distinctivă a necropolei de la Lchashen este prezența carelor cu două și patru roți, precum și a modelelor din bronz ale carelor de război, a scris arheologul L.A. Petrosyan într-un studiu din 2016.

Deși unii susțin că acest car este „cel mai vechi din lume”, există numeroase dovezi ale tehnologiei carelor și ale carelor acoperite care preced acest exemplu. Datele exacte ale invenției sunt încă dezbătute, însă oamenii au inventat probabil pentru prima dată roata și vehiculele cu roți în Mesopotamia, între aproximativ 4500 și 3300 î.Hr.

Cu toate acestea, carul din Lchashen este un exemplu foarte timpuriu - și totodată cel mai bine conservat - de car acoperit cu roți cu spițe montate pe osii, demonstrând inovația în dezvoltarea timpurie a vehiculelor cu roți. Deocamdată nu se știe dacă această tehnologie a fost inventată în Armenia sau a ajuns aici din Mesopotamia, la sud, ori din stepa rusă, la nord.

Potrivit Muzeului de Istorie al Armeniei, înmormântările care includeau vehicule cu roți au apărut în Armenia în Epoca Bronzului Mijlociu (2400–1500 î.Hr.), dar au devenit cele mai răspândite în Epoca Bronzului Târziu, când erau folosite ca mijloace de transport, atât fizic, cât și simbolic, ale rămășițelor unui conducător decedat către viața de apoi.

Foto sus: Carul din Lchashen, expus la Muzeul de Istorie al Armeniei (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Carul de luptă – «artileria mobilă» a primelor civilizații jpeg
Carul de luptă – «artileria mobilă» a primelor civilizații
first bronze age settlement in maghreb 3 webp
Descoperire remarcabilă: Prima așezare din Epoca Bronzului din Maghreb precede fenicienii
Area PS5 Prehistoric palisade enclosure e1745452597329 webp
Descoperire rară: O roată de car, veche de 3.500 de ani, descoperită pe un teren de golf din Inverness
Funeraliile comisarului Gheorghe Șincai, imagine publicată de ziarul „Universul” din 12 octombrie 1945
📁 Istorie Urbană
Moartea comisarului Gheorghe Șincai, polițistul împușcat de bandiți în Bucureștiul anului 1945
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
📁 Epoca vikingilor
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
Brigitte Bardot, diva care a scos din anonimat staţiunea de lux Saint Tropez jpeg
📁 Istoria Modei
Brigitte Bardot, diva care a scos din anonimat staţiunea de lux Saint-Tropez
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei