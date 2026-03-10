Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă

Istoria științei a fost marcată recent de o descoperire spectaculoasă care pare desprinsă dintr-un roman academic. O pagină considerată dispărută din celebrul manuscris al lui Arhimede – unul dintre cele mai importante documente ale matematicii antice – a fost identificată într-un loc neașteptat: într-un muzeu de artă din Franța, relateaza turismistoric.ro

Folia face parte din celebrul Palimpsest al lui Arhimede, un manuscris grecesc din secolul al X-lea care păstrează unele dintre cele mai valoroase tratate ale matematicianului din Siracuza. Descoperirea a fost realizată de cercetătorul francez Victor Gysembergh, afiliat la Centre National de la Recherche Scientifique și la Universitatea Sorbona.

Pagina a fost identificată în colecția Musée des Beaux‑Arts de Blois, unde fusese catalogată ca un simplu fragment de pergament cu valoare artistică.

Misterul unei pagini dispărute

Folia redescoperită corespunde paginii 123 din faimosul Palimpsestul lui Arhimede, un codex care astăzi este păstrat la Walters Art Museum.

Manuscrisul este unul dintre cele mai importante documente ale istoriei științei. El conține copii medievale ale lucrărilor scrise de marele matematician grec Arhimede, savantul din Siracuza care a pus bazele mecanicii și geometriei matematice.

În secolul XX, cercetătorii observaseră că una dintre paginile manuscrisului dispăruse. Compararea fotografiilor vechi cu starea actuală a codexului arătase că o filă fusese scoasă din volum în circumstanțe necunoscute.

Timp de decenii, această pagină a fost considerată pierdută.

Fotografiile care au rezolvat misterul

Confirmarea autenticității paginii descoperite a fost posibilă datorită unui set excepțional de fotografii realizate la începutul secolului XX.

Între 1906 și 1908, filologul danez Johan Ludvig Heiberg a studiat manuscrisul când acesta se afla încă la Constantinopol. El a realizat atunci o serie de plăci fotografice detaliate ale paginilor.

Aceste imagini, păstrate astăzi la Biblioteca Regală a Danemarcei, au devenit ulterior o referință esențială pentru cercetarea textelor lui Arhimede.

Comparând una dintre fotografiile lui Heiberg cu pergamentul aflat la Blois, Victor Gysembergh a demonstrat fără echivoc că este vorba despre aceeași pagină dispărută.

Un text matematic vechi de două milenii

Conținutul paginii redescoperite este departe de a fi banal. Pe una dintre fețe se poate citi încă, în mare parte, un fragment din celebrul tratat „Despre sferă și cilindru”, una dintre lucrările fundamentale ale lui Arhimede.

Textul cuprinde propozițiile 39–41 din prima carte a tratatului, însoțite de figuri geometrice desenate cu mare precizie.

Lucrarea este esențială pentru istoria matematicii, deoarece în ea Arhimede demonstrează relațiile matematice dintre volumul sferei și cel al cilindrului – o descoperire pe care savantul o considera atât de importantă încât a cerut ca simbolul ei să fie gravat pe mormântul său.

Manuscrisul care a fost șters și rescris

Pagina descoperită ilustrează perfect destinul complicat al manuscrisului.

În Evul Mediu, pergamentul era un material extrem de scump. Din acest motiv, multe texte antice au fost șterse și reutilizate pentru alte manuscrise. Aceste documente rescrise poartă numele de palimpseste.

Și în cazul Palimpsestului lui Arhimede s-a întâmplat același lucru: în jurul secolului al XIII-lea, un scrib a răzuit parțial textul matematic și a scris peste el o rugăciune religioasă.

Chiar și așa, o parte din scrierea originală greacă a rămas vizibilă, ceea ce a permis identificarea textului antic.

O imagine misterioasă adăugată în secolul XX

Partea cea mai enigmatică a descoperirii se află pe verso-ul paginii.

Acolo, textul lui Arhimede nu este acoperit de o scriere medievală, ci de o ilustrație mult mai recentă, realizată în jurul anului 1942.

Imaginea îl reprezintă pe profetul biblic Daniel înconjurat de doi lei – o scenă inspirată din tradiția creștină. Ilustrația a fost pictată direct pe pergament.

Potrivit cercetătorilor, este posibil ca proprietarul manuscrisului din acea perioadă să fi adăugat această imagine pentru a-i spori valoarea estetică sau comercială, fără să realizeze că ascunde sub ea un text antic extrem de valoros.

Tehnologia modernă ar putea dezvălui textul ascuns

Deși textul lui Arhimede este astăzi invizibil cu ochiul liber, cercetătorii cred că el poate fi recuperat cu ajutorul tehnologiilor moderne.

În anii 2000, un proiect internațional a utilizat imagistica multispectrală pentru a analiza Palimpsestul lui Arhimede. Metoda presupune iluminarea documentului cu diferite lungimi de undă, ceea ce permite detectarea cernelurilor ascunse.

Rezultatele au fost spectaculoase: mai multe texte considerate pierdute au devenit lizibile.

Acum, descoperirea noii pagini deschide posibilitatea unei analize și mai avansate.

Victor Gysembergh propune utilizarea unei tehnologii de fluorescență cu raze X, realizată cu ajutorul unui sincrotron, o instalație capabilă să genereze fascicule extrem de puternice de radiație.

Această metodă ar putea separa chimic pigmenții moderni ai picturii din 1942 de cerneala greacă antică, dezvăluind astfel textul ascuns dedesubt.

Un nou capitol în istoria unui manuscris celebru

Descoperirea paginii de la Blois a redeschis discuția despre necesitatea unei noi analize complete a Palimpsestului lui Arhimede.

Tehnologiile actuale sunt mult mai avansate decât cele disponibile acum două decenii, iar aplicarea lor asupra întregului manuscris ar putea scoate la lumină fragmente de text care încă nu au fost descifrate.

Dacă aceste cercetări vor reuși, ele ar putea readuce la viață idei matematice scrise acum peste două milenii.

Pentru istoricii științei, descoperirea este o reamintire fascinantă a faptului că marile manuscrise ale Antichității mai ascund încă secrete – uneori chiar în locuri neașteptate, precum rafturile liniștite ale unui muzeu provincial.