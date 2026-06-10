Ce este Piatra Destinului și de ce familiile din Scoției păstrează bucăți din ea?

Piatra Destinului, una dintre cele mai importante relicve ale Scoției și ale monarhiei britanice, ascunde o poveste mai puțin cunoscută: fragmente desprinse după jaful din 1950 au fost păstrate timp de decenii de familii scoțiene.

Bucăți din prețioasa relicvă britanică au fost desprinse în timpul unui jaf din 1950. Acum, oamenii ies la iveală cu acele fragmente, aducând o nouă lumină asupra istoriei pietrei.

Piatra Destinului, numită și Piatra de la Scone, a jucat timp de secole un rol esențial în încoronările regale britanice. Dar ceea ce majoritatea oamenilor nu au știut până recent este că cel puțin 34 de bucăți din piatră au fost îndepărtate intenționat în timpul unuia dintre cele mai faimoase jafuri din istorie — și transmise din generație în generație în familii scoțiene.

Era doar o bucățică minusculă de piatră, fără trăsături demne de remarcat. Dar a stârnit o agitație uriașă când guvernul scoțian a publicat, în 2024, documente care dezvăluiau că regretatul fost șef al guvernului scoțian Alex Salmond deținuse cândva acest fragment de gresie.

Până la urmă, nu era o piatră oarecare. Era o bucată din una dintre cele mai prețuite relicve ale Marii Britanii: Piatra Destinului.

Artefactul antic, numit și Piatra de la Scone, a fost folosit ca „scaun de încoronare” în timpul ceremoniilor de învestire ale regilor scoțieni începând cel puțin din 1249. În 1296, regele Eduard I al Angliei a confiscat piatra din Scoția și a pus-o într-un scaun creat special, cunoscut astăzi drept Scaunul Încoronării. De atunci, a fost folosită în aproape toate ceremoniile de încoronare engleze și britanice, așezată sub monarh.

Această luare de către regele englez a transformat piatra într-un simbol pentru Scoția. „Eduard o voia pentru că arăta că cucerise Scoția și că avea dreptul să domnească”, spune Mark Hall, responsabil de colecții la Perth Museum din Scoția, unde Piatra Destinului este expusă în prezent. „Scoțienii o voiau înapoi exact din motivul opus.”

Dezvăluirea că Salmond avea o așchie din piatră „a creat o adevărată vâlvă” în presă, spune Sally Foster, profesoară emerită la Universitatea din Stirling, Scoția, care cercetează arheologia și sensul pe care oamenii îl atribuie locurilor și obiectelor.

Se știa bine că fragmente din Piatra Destinului se desprinseseră sau fuseseră colectate de-a lungul secolelor, unele fiind păstrate pentru studiu de către geologi. Dar ceea ce majoritatea oamenilor nu știau — și ceea ce munca lui Foster a contribuit de atunci să scoată la iveală — este că cel puțin 34 de bucăți de piatră fuseseră îndepărtate intenționat în timpul unuia dintre cele mai faimoase jafuri din istorie.

În 1950, pe fondul unui entuziasm tot mai mare pentru autonomia Scoției, un grup de studenți a pătruns în Westminster Abbey și a furat piatra înapoi. Nu a fost doar o farsă studențească, ci o declarație politică. „Nu a fost furată”, spune Jamie Hamilton, al cărui tată, regretatul Ian Hamilton, a condus jaful. „A fost repatriată.”

În 1950, un mic grup de studenți scoțieni a pătruns în Westminster Abbey pentru a fura Piatra Destinului înapoi pentru țara lor. Studenții — fotografiați aici, de la stânga la dreapta, Alan Stuart, Kay Matheson, Ian Hamilton și Gavin Vernon — și-au dezvăluit ulterior identitatea după ce piatra a fost returnată.

După cum spune povestea, în timpul furtului, piatra a căzut și s-a despicat de-a lungul unei crăpături istorice — care a fost ulterior reparată cu ajutorul politicianului scoțian și pietrarului Robert „Bertie” Gray, înainte ca piatra să fie returnată britanicilor. După cum i-a spus Gray mai târziu jurnalistului Dick Sanburn de la Calgary Herald, „când piatra era reparată, a trebuit să fie desprinse mai multe așchii pentru ca cele două bucăți să se potrivească bine și neted una cu cealaltă”.

Bucata deținută de Salmond a scos la iveală faptul că Gray nu doar îndepărtase așchiile — de-a lungul anilor, le numerotase și le dăduse mai departe.

Cu ajutorul unor mici cercetări făcute de Foster, poveștile fragmentelor ascunse cândva în arhive au început de atunci să iasă la suprafață, pe măsură ce ea le-a urmărit traseul prin Scoția și dincolo de granițele ei. Ea a dezvăluit unele dintre aceste povești în noiembrie 2025, în The Antiquaries Journal — iar acum, pentru prima dată, un nou grup de deținători de fragmente a ieșit în față pentru a-și spune propriile povești.

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