Accidentul Elenei Ceaușescu pe care presa comunistă l-a ascuns complet

Într-o seară de octombrie 1979, într-o Românie în care realitatea oficială era atent filtrată de partid, câteva străzi din nordul Bucureștiului au fost brusc golite. Tramvaiele au fost oprite. Mașinile au fost întoarse din drum. În jurul Spitalului Elias au apărut milițieni, agenți de securitate și oameni care nu dadeau explicatii

Pentru locuitorii din zonă, totul părea desprins dintr-un scenariu de stare de urgență. Pentru presa românească, însă, nu se întâmplase nimic.

Niciun comunicat. Nicio știre. Nicio explicație.

Și totuși, în acea noapte, una dintre cele mai puternice femei ale regimului comunist ajunsese în stare gravă la spital. Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu și personaj central al cultului puterii de la București, fusese implicată într-un accident rutier petrecut chiar la ieșirea din Capitală.

Evenimentul nu a existat niciodată în discursul oficial. Dar tocmai această tăcere l-a transformat într-una dintre acele povești care, vreme de decenii, au circulat pe sub ușă, în șoaptă, între zvon și memorie.

O țară în care accidentele puterii nu se publicau

România anului 1979 era o țară în care presa nu relata ce se întâmpla, ci ceea ce regimul permitea să fie știut. Ziarele vorbeau despre vizite de lucru, recolte, congrese, realizări industriale și omagii. Viața reală, mai ales atunci când atingea familia Ceaușescu, era evacuată din spațiul public.

Elena Ceaușescu nu era doar soția conducătorului statului. Era prezentată ca savant de renume mondial, militantă comunistă, mamă a națiunii și figură indispensabilă conducerii. Imaginea ei trebuia să fie controlată. Într-un asemenea sistem, vulnerabilitatea fizică devenea aproape o problemă politică.

Un accident rutier putea fi banal pentru orice alt cetățean. Pentru familia Ceaușescu, devenea un secret de stat.

Din această logică s-a născut reacția disproporționată a aparatului de putere. Nu era vorba doar despre îngrijirea unui pacient important. Era vorba despre ascunderea faptului că acel pacient putea fi rănit, inconștient, dependent de medici și de tehnologie medicală pe care România nu o avea încă.

Accidentul de lângă Băneasa

Potrivit mărturiilor apărute după căderea comunismului, accidentul s-ar fi produs în seara de 20 octombrie 1979, în zona Băneasa, în apropierea Grădinii Zoologice. Elena Ceaușescu se afla într-o mașină oficială care se îndrepta spre Sinaia, unde Nicolae Ceaușescu participa la o întâlnire cu o delegație străină.

Evenimentul nu pare să fi avut nimic spectaculos în mecanica lui rutieră. Nu a fost un atentat, nu a fost o conspirație, nu a fost o lovitură pusă la cale de adversari politici. Din relatările ulterioare, accidentul a fost provocat de nepăstrarea distanței corespunzătoare de către șoferul mașinii oficiale, care a lovit din spate un alt autoturism.

Impactul a fost însă serios. Elena Ceaușescu, aflată pe bancheta din spate...

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