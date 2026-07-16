Nicolae Ceaușescu și înfometarea poporului român în numele zisei achitări a datoriei externe

Economia socialistă nu funcționa și avea mari probleme financiare legate de creditele luate după 1970. Statul comunist a investit fără cap și realizările industriale nu aduceau profiturile așteptate. Nicolae Ceaușescu a decis că trebuie să se treacă la o politică de strângere a curelei și s-a mers până la administrarea de cartele alimentare, inclusiv pâinea cea de toate zilele fiind supusă unui control strict.

Realitatea a fost că liderul de la București a dus o politică pur criminală prin tăierea accesului la alimentele de bază și datele oficiale ale regimului indică faptul că în anul 1985 au plecat la export 841,7 mii tone de cereale. Ar fi fost posibilități reale de acumulare de venituri la bugetul de stat dacă s-ar fi forțat exportul de produse industriale și ar fi fost lăsată pâinea pentru populație. S-ar fi strâns și mai mulți bani dacă s-ar fi făcut și multe produse de patiserie. Prețurile erau stabilite de conducerea de partid și de stat, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cerealele trimise la export erau de cea mai bună calitate și pentru populație mergea orice.

Trimiterea alimentelor peste frontieră a dus la o creștere a mortalității în anul 1985 și datele oficiale indicau trecerea în neființă a 246.670 locuitori, o creștere semnificativă de la cei 233.699 de decedați din 1984.

Liderul de la București a mers tot pe ideile lui Stalin de dezvoltare a industriei grele și statul a trimis la export alimente pentru a cumpăra minereu de fier în cantități din ce în ce mai mari pentru a susține activitatea furnalelor de la Galați.

Numai în anul 1985 au fost aduse 15.207.000 t de minereu pentru prelucrare în oțel și economia României socialiste era obligată să susțină importurile nerentabile, cele ce erau realizate în numele ideologiei, și să asigure un flux de valută pentru achitarea datoriei externe. Autoritățile au adus populația în situația locuitorilor din Uniunea Sovietică în 1933, adică din timpul Holodomorului. Lipsurile au dus la multe decese, dar istoricii nu prea mai vor să scrie despre subiect și populația trăiește cu iluzia că atunci era deosebit de bine.

Nicolae Ceaușescu a preluat o idee din China și a plătit sumele datorate străinătății, dar a reușit performanța să bage în morminte o mulțime de locuitori. A făcut totul pentru păstrarea și dezvoltarea industriei și erau achiziționate materii prime și echipamente ce nu aveau legătură cu nevoile oamenilor pentru supraviețuire. Exact în stil stalinist, micul economist din Scornicești a mers cu înfometarea până la limita exterminării neamului, dar acesta era un detaliu nesemnificativ în raport cu măreția ideii de revoluție mondială.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”)

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