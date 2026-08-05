Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu

Fotografia alb-negru, format mic dreptunghiular, din Colecția Maria Tănase, a intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova, în anul 1976. Această fotografie o surprinde pe Maria Tănase alături de Maurice Nègre, Mara Mălineanu și Gică Petrescu.

O fotografie, o epocă, trei nume de referință ale culturii românești și o imagine de patrimoniu ce reunește personalități care au contribuit, fiecare în felul său, la definirea peisajului artistic românesc al secolului XX-lea, scrie Muzeul Olteniei, pe pagina de Facebook a instituției.

Întâlnirea artistei cu Mara Mălineanu și Gică Petrescu, evocă o perioadă de efervescență culturală, în care scena românească era animată de artiști de o remarcabilă valoare. Dincolo de valoarea documentară, fotografia păstrează vie atmosfera unei epoci în care scena românească era însuflețită de artiști excepționali, iar întâlnirile lor au rămas mărturii prețioase ale istoriei culturale.

Maria Tănase, prin vocea unică și inconfundabilă, prin sensibilitatea interpretării și prin respectul profund față de tradiția populară, a devenit simbol al identității românești.

Gică Petrescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai muzicii ușoare de petrecere, cu o carieră de șapte decenii, a cucerit generații întregi prin eleganța interpretării, șarmul scenic dar și prin repertoriul său impresionant ce l-a consacrat drept una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Mara Mălineanu, artistă apreciată a scenei românești, s-a remarcat prin rafinamentul interpretării și prin contribuția sa la promovarea muzicii ușoare românești.

Există moșteniri care depășesc valoarea materială a obiectelor, transformându-se în veritabile legăminte cu memoria unui neam.

Colecția Maria Tănase, păstrată astăzi în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova, s-a datorat împlinirii unei dorințe testamentare. Soțul artistei, Clery Sachelarie, profund atașat de memoria celei care a devenit simbol al cântecului românesc, și-a exprimat dorința ca bunurile ce i-au aparținut Mariei Tănase să fie încredințate muzeului. Respectând cu deplină responsabilitate voința tatălui său, fiul acestuia - Sachelarie Sergiu Petru Dumitru, a făcut gestul nobil al donației, oferind patrimoniului cultural românesc o parte din istoria uneia dintre cele mai iubite artiste ale României.

Material documentar realizat de: Loredana Vasilica Durău, muzeograf la Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie.

Foto sus: Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre și (© Muzeul Olteniei )

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