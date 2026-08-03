Cale ferată (© Fortepan / tm)

Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Istoricii români au scris că Al Treilea Reich a știut să jefuiască bine de tot aliatul din Carpați și n-a oferit ceva la schimb sau a dat mărgele ca la triburile de indieni de pe vremuri. Timp de decenii poveștile au fost repetate, fiecare autor cosmetizând pentru a realiza un text cât mai frumos și pe gustul autorităților. Trebuia cu orice preț să nu se spună adevărul și să regimul lui Hitler să fie negativ sub toate aspectele.

Istoricul Andreas Hillgruber a publicat date despre comerțul exterior al Germaniei și rezultă că nu prea au fost oferite mărgele aliatului de la București. Au fost oferite materiale pentru suprastructura căilor ferate, șinele fiind uzate rapid în anii de război din cauza traficului feroviar intens. Rețeaua de căi ferate trebuia reparată frecvent și, mai important, se resimțea nevoia unei măriri a capacității de transport prin realizarea de linii de garare sau dublarea celor de circulație. În 1941, au sosit 13.200 t de materiale, dar se putea mai mult și s-a ajuns în anul următor la 81.300 t, ceea ce depășea livrările din orice an din perioada interbelică. Anul 1936 a fost cel mai bun pentru achiziții de fier și au fost cumpărate 80.883 t.

Bombardierele americane au început să lovească industria Reichului pe timp de zi și cele britanice executau faimoasele raiduri de noapte cu mase de avioane grele. Erau lovite orașe întregi cu fabrici cu tot. Economia germană începea să se resimtă, dar tot au fost expediate spre România 72.100 t de materiale pentru suprastructura căilor ferate în 1943. Era echivalent cu tot ceea ce a fost cumpărat de clienții români în anul 1938, cel ce este considerat cel mai bun din perioada economiei de tip capitalist.

Ar fi interesant un studiu pe toate anuarele statistice germane din perioada 1933 – 1944 pentru a se combate pofta de minciună a istoricilor care au dorit să avanseze prin lingușirea regimului totalitar impus de tancurile sovietice. Aliatul german nu era plăcut din punct de vedere politic, dar a reușit să livreze materiale pentru căile ferate ce depășeau ofertele din timp de pace. Orice kilogram de fier era important pentru economia de război, dar Berlinul a trimis spre București șine grele și rezistente. Este chiar uimitor efortul depus de fabricile metalurgice pentru îndeplinirea obligațiilor către aliatul îndepărtat.

Adevărul trebuie spus și dacă nu este plăcut celor de la putere, mereu dornici să pară cei mai buni în practică și în teorie. Din păcate, au rămas prea atrași de minciuni. Istoricii au vrut să profite de ceea ce s-a publicat și au repetat ideile vechi pentru a putea să scrie o bibliografie cât mai vastă la finalul operelor științifice.

Foto sus: Cale ferată (© Fortepan / tm)

Bibliografie minimală

Anuarul statistic al României 1939 și 1940, București, 1940.

Hillgruber, Andreas, Hitler, Regele Carol și Mareșalul Antonescu Relațiile germano – române 1938 – 1944, Humanitas, București, 1994.

Mai multe pentru tine...
Orşova. Dunărea la Cazane, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
România Mare și consolidarea schimburilor comerciale cu Iugoslavia în cursul anului 1938
Șantierul Naval Óbuda din Budapesta, în anul 1930 (© Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye / Óbudai Hajógyár gyűjteménye)
Relațiile comerciale dintre România Mare și Ungaria, în anul 1931
Camion de fabricație germană (© Bundesarchiv RH8II Bild-B0766-42 BSM)
România Mare, modernizată intensiv cu ajutorul tehnologiei germane în timpul Marii Crize Economice
Monumentul dedicat Mariei Tereza din Viena (© C.Stadler/Bwag / Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că Baronul Brukenthal poate fi întâlnit în centrul Vienei?
Ce s a întâmplat cu soţia căpitanului legionarilor, Elena Codreanu, după ce au venit comuniștii jpeg
📁 Comunismul in România
Ce s-a întâmplat cu soţia căpitanului legionarilor, Elena Codreanu, după ce au venit comuniștii
„Cetatea Hustului", Hollósy Simon, 1897 (© Irina Tudor / Colecția Muzeului Maramureșan)
📁 Istoria unui tablou
Cum a fost vândut un tablou de patrimoniu într-o piață de vechituri?
Costume celtice din perioada La Tène, escpuse la Muzeul de Arheologie din Cracovia (© Silar / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Au luptat femeile celtice în bătălii?
Strâmtoarea Dardanele. Hartă de Pierre Belon, din 1554 (© Wikimedia Commons)
📁 Grecia Antică
Cum a schimbat istoria controlul (și taxarea) unei căi navigabile înguste din apropierea Troiei antice
Camion de fabricație germană (© Bundesarchiv RH8II Bild-B0766-42 BSM)
📁 Istorie contemporană
România Mare, modernizată intensiv cu ajutorul tehnologiei germane în timpul Marii Crize Economice
Reședința de vară din Sibiu, sec. XVIII, schiță (© Direcția Județeană a Arhivelor Naționale – Sibiu)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că Samuel von Brukenthal a avut o reședință de vară în Sibiu?
Vedere aeriană a Rafinăriei Astra Română, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Marea Criză Economică sau vremea lansării unor afaceri grele
Athena vs Sparta: marea confruntare a lumii greceşti jpeg
📁 Grecia Antică
Athena vs. Sparta: marea confruntare a lumii greceşti