Cum a schimbat istoria controlul (și taxarea) unei căi navigabile înguste din apropierea Troiei antice

Mult așteptata ecranizare a Odiseei, realizată de Christopher Nolan, a avut premiera oficială în cinematografe. Filmul reia epopeea antică a lui Homer despre călătoria lui Ulise (Odiseu) spre casă după războiul troian.

Războiul troian din epopeile lui Homer este puternic mitologizat. Totuși, acțiunea este plasată într-o lume a navigației maritime și a rutelor pe mare, pe care grecii antici le cunoșteau foarte bine.

Interesant este că filmul lui Nolan reinterpretează războiul troian ca pe un război comercial pentru controlul unei rute maritime. Acest motiv economic lipsește din opera originală a lui Homer.

Însă ar fi fost un subiect extrem de relevant pentru atenienii care ascultau epopeile homerice câteva secole mai târziu, într-o perioadă în care războaiele reale depindeau de controlul unei rute maritime vitale către Marea Neagră, care trecea chiar pe lângă locul de unde Odiseu își începea, în mitologie, drumul spre casă: Dardanelele.

Controlul acestei căi navigabile – inclusiv perceperea de taxe de trecere pentru navele care o traversau – a fost esențial pentru ascensiunea Imperiului Atenian. Acest fapt are paralele cu prezentul și oferă lecții valoroase, într-o perioadă în care impunerea unor taxe pe rutele maritime strategice este din nou un subiect de dezbatere.

Poarta către Marea Neagră

Dardanelele (numite de grecii antici Hellespont) sunt o strâmtoare naturală îngustă situată pe teritoriul Turciei de astăzi.

Împreună cu Marea Marmara și cu o altă strâmtoare aflată la nord-est, Bosforul, ele leagă Marea Egee (și implicit Marea Mediterană) de Marea Neagră.

Începând din jurul anului 500 î.Hr., cetățile-stat grecești, și mai ales Atena democratică, au înțeles că stăpânirea acestei căi navigabile era esențială pentru supraviețuirea și prosperitatea lor.

Câteva decenii mai târziu, războaiele medice au întărit această convingere. Xerxes, marele rege al Imperiului Persan, construise un pod de pontoane peste Dardanele pentru a-și transporta armata invadatoare în Grecia.

După ce grecii l-au învins pe Xerxes în Balcani, în anii 480 și 479 î.Hr., unul dintre primele lor obiective a fost să securizeze Dardanelele și să cucerească alte orașe aflate mai la nord, în ceea ce este astăzi Turcia, în special Bizanțul (actualul Istanbul) și Calcedonul (astăzi Kadıköy).

În același timp, atenienii, care conduceau acum coaliția greacă împotriva Persiei, au ocupat și trei insule importante aflate la intrarea în strâmtoare: Imbros, Lemnos și Skyros.

Astfel, navele lor de război și cele care transportau cereale puteau naviga în condiții mult mai sigure pe ruta dintre Atena și Dardanele.

Hrănirea unui imperiu

Asigurarea acestei rute maritime a devenit curând mai importantă decât simpla strategie militară. Ea le-a permis atenienilor să profite pe deplin de comerțul cu Regatul Bosforului, care cuprindea aproximativ Crimeea de astăzi și părți din sudul Ucrainei.

Clima și relieful Greciei erau favorabile anumitor culturi agricole, iar Atena era complet autosuficientă în ceea ce privește producția de ulei de măsline. Însă Attica, foarte aridă, era puțin potrivită pentru alte culturi, în special pentru cereale. Comerțul cu nordul era, prin urmare, indispensabil pentru dezvoltarea cetății.

Controlul Dardanelelor și, implicit, al rutei către Marea Neagră le-a permis atenienilor să obțină cantități uriașe de hrană ieftină, ceea ce a dus la o explozie demografică.

În anul 431 î.Hr. a izbucnit războiul peloponesiac dintre Atena și Sparta.

La acel moment, știm că Atena importa două treimi din hrana sa din străinătate, iar cea mai mare parte ajungea prin Dardanele.

În primii zece ani ai acestui celebru conflict, care avea să dureze trei decenii, Sparta și aliații săi au invadat în repetate rânduri teritoriul atenian. Ca răspuns, atenienii și-au retras populația în spatele fortificațiilor și au supraviețuit datorită cerealelor care continuau să sosească prin Dardanele.

Taxe asupra transportului maritim

În ultimii zece ani ai războiului peloponesiac, când Atena a început să rămână fără resurse financiare, și-a înăsprit controlul asupra acestei căi navigabile strategice.

Democrația ateniană menținuse de multă vreme garnizoane pe ambele maluri ale Bosforului pentru a supraveghea mărfurile pe care celelalte cetăți grecești le importau pe această rută.

Însă, în anul 413 î.Hr., Atena a introdus o taxă de 10% din valoarea tuturor încărcăturilor care traversau Bosforul. Veniturile uriașe obținute astfel au ajutat cetatea să reziste încă șapte ani în fața Spartei.

Cum a dus pierderea controlului la prăbușirea Atenei

În cele din urmă, Sparta a câștigat războiul peloponesiac. În ultimul deceniu al conflictului, spartanii au încheiat o alianță cu Imperiul Persan pentru a construi o flotă capabilă să înfrunte Atena pe mare.

În anul 405 î.Hr., foarte aproape de actualul Gallipoli, flota spartană a capturat aproape întreaga flotă rămasă a Atenei – aproape 200 de nave – fără să fie nevoie de o luptă propriu-zisă, iar marinarii atenieni capturați au fost executați.

Rămasă fără flotă, Atena a pierdut controlul asupra rutei maritime, iar spartanii au împiedicat navele încărcate cu cereale să mai ajungă din nord.

Atena a fost rapid înfometată printr-o blocadă terestră și navală și, în cele din urmă, a pierdut războiul peloponesiac. Pierderea controlului asupra acelei înguste căi navigabile din apropierea Troiei antice a dus astfel la căderea Imperiului Atenian.

Istoria se repetă

Filmul lui Christopher Nolan oferă o lecție emoționantă și atemporală despre costurile umane ale războiului și despre faptul că recurgerea la război ar trebui să fie întotdeauna ultima soluție.

Însă istoria antică a strâmtorii pe lângă care se afla Troia oferă și lecții importante pentru înțelegerea conflictelor contemporane, inclusiv a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Istoria Dardanelelor ne avertizează că state și imperii pot să se ridice sau să se prăbușească în funcție de cine controlează asemenea căi navigabile strategice. Statele prudente – precum Atena democratică – își asigură controlul asupra acestor strâmtori de-a lungul mai multor generații, folosind toate instrumentele diplomatice și militare de care dispun. Punerea în pericol a comerțului liber prin asemenea rute sau gestionarea lor într-un mod nechibzuit poate avea consecințe extrem de grave.

Foto sus: Strâmtoarea Dardanele. Hartă de Pierre Belon, din 1554 (© Wikimedia Commons)

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Autor: David M. Pritchard, profesor asociat de Istorie Greacă, Universitatea din Queensland

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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