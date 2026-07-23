Putem cartografia Odiseea? Cum au urmărit geografii antici și cercetătorii moderni călătoriile lui Odiseu

Odiseea lui Homer este o epopee a căutării, care urmărește drumul de zece ani al regelui Odiseu înapoi spre casa sa din Itaca după războiul troian. Este o poveste cu dimensiuni geografice, spațiale și temporale bine conturate. Nu este de mirare că, de secole, oamenii au fost fascinați de locurile menționate în Odiseea, întrebându-se câte dintre ele au existat cu adevărat.

Unii istorici și specialiști în studiile clasice susțin că Odiseea este doar poezie. Fiind o operă de artă și de mitologie pură, afirmă ei, nu are rost să căutăm aceste locuri pe o hartă.

Eratostene, savantul grec din Antichitate care a fost primul om ce a măsurat circumferința Pământului, respingea ideea că Odiseea ar avea vreo legătură cu geografia. El spunea: „Vei găsi locul peregrinărilor lui Odiseu atunci când îl vei găsi pe cizmarul care a cusut la loc sacul vânturilor.”

Studiez de peste două decenii istoria cartografiei și a hărților mentale. Din perspectiva mea, tocmai elementele geografice sunt cele care ancorează această poveste în realitate. Dorința lui Odiseu de a găsi drumul spre casă se află în însăși inima poemului. Iar Odiseu se transformă pe măsură ce străbate aceste locuri și spații.

Cartografierea mitului

Istoricul grec Polybios, care a trăit la aproximativ 600 de ani după Homer, considera că Odiseea este în esență o poveste reală, în care au fost integrate unele elemente mitice, și nu invers. El susținea, de pildă, că anumite practici de pescuit din apropierea Scyllei semănau cu cele din insulele Siciliei, prin urmare Scylla trebuia să se afle în largul coastei Siciliei.

Strabon, filosof și geograf grec care a scris la aproape șapte secole după Homer, este autorul monumentalei lucrări Geographica, alcătuită din 17 volume – un adevărat atlas și enciclopedie a lumii grecești din vremea împăratului Augustus. În această operă sunt descrise și insule locuite exclusiv de femei, aflate în Oceanul Indian, asemenea celor prezentate de Homer în Odiseea:

„În ocean există o insulă mică, nu foarte departe de țărm, situată în largul gurii râului Liger; insula este locuită de femei din neamul Samniților, care sunt stăpânite de Dionysos și încearcă să-și atragă bunăvoința îmbunându-l.”

Legendele și miturile vremii vorbeau despre femei care îi seduceau pe bărbați și îi conduceau spre pieire. Printre ele se numără și Circe a lui Homer, descrisă drept „o zeiță înfricoșătoare, cu păr minunat”. Ea trăiește singură pe insula Aeaea, înconjurată de lupi și lei îmblânziți, și îi atrage pe Odiseu și pe însoțitorii săi pentru a-i transforma în porci.

Homer o amintește și pe Calipso, care îl ține pe Odiseu într-o „captivitate sexuală” pe insula sa, Ogygia, timp de șapte ani. În funcție de traducere, însă, aceasta poate fi și perioada în care Odiseu rămâne acolo de bunăvoie, până când hotărăște că este timpul să plece.

Pe hărțile și globurile lumii antice, mitul și realitatea se suprapun și se întrepătrund. Matematicianul și astronomul roman Ptolemeu, care a realizat o hartă a lumii cunoscute în jurul anului 150 d.Hr., a inclus pe hărțile sale multe dintre locurile homerice, precum Lotophagitis (ținutul mâncătorilor de lotus), Circaeum Promontorium (Aeaea, regatul Circei) și Sirenusae Insulae (insula sirenelor).

Încercările de a transpune cu exactitate aceste locuri pe hărțile moderne s-au dovedit dificile. Calculele lui Ptolemeu privind latitudinile și longitudinile se bazau pe o proiecție și o înțelegere a circumferinței Pământului foarte diferite de cele actuale. O corespondență aproximativă arată că Lotophagitis s-ar fi aflat în Africa.

La sfârșitul secolului al XVI-lea, cartograful olandez Abraham Ortelius a reprezentat pentru prima dată în întregime călătoria lui Odiseu în lucrarea sa Theatrum Orbis Terrarum. Harta purta titlul Harta peregrinărilor lui Ulise. „Ulise” fiind numele latin al lui Odiseu.

Ortelius tratează atât lumea mitică, cât și cea ficțională a lui Odiseu ca pe niște realități științifice și afirmă că Itaca ar corespunde actualei insule Corfu. Homer plasase insula lui Calipso în largul Scheriei, un tărâm mitic și ultima oprire a lui Odiseu înainte de întoarcerea în Itaca.

Cum la vest de Corfu nu exista nicio insulă, Ortelius a creat una imaginară pe harta sa. Aceasta a devenit model pentru hărțile ulterioare, astfel încât insula fictivă a continuat să apară și în secolele al XIX-lea și al XX-lea.

În 1912, politicianul și călătorul francez Victor Bérard a încercat să refacă traseul lui Odiseu parcurgând aceeași rută. El a plasat insula lui Calipso în apropierea Gibraltarului, ținutul mâncătorilor de lotus pe insula Djerba, în largul sudului Tunisiei, iar ținutul Ciclopilor la Posillipo, lângă Napoli.

Teoria lui Bérard era că Odiseea lui Homer a fost influențată de călătoriile și hărțile fenicienilor – ghiduri de navigație de coastă care foloseau stelele drept repere. Totuși, multe dintre aceste „hărți” existau mai degrabă în imaginația și poveștile oamenilor decât ca obiecte reale.

În căutarea Itacăi

Una dintre cele mai importante controverse privind geografia Odiseei este identificarea locului în care s-a aflat cu adevărat Itaca.

Mult timp, cercetătorii au susținut că aceasta trebuie să fie insula Ithaki din Marea Ionică. Problema este că Ithaki este muntoasă, în timp ce Itaca lui Homer este descrisă ca fiind „joasă”.

Cercetători de la universitățile Cambridge și Aberdeen au propus recent că, în descrierea lui Homer, Itaca nu este prezentată niciodată explicit ca o insulă. Ei susțin că poetul o descrie mai degrabă ca pe un ținut sau o regiune aflată pe o insulă mai mare.

Această interpretare ar face din peninsula Paliki, situată pe coasta vestică a insulei Kefalonia, un candidat mai plauzibil. Investigațiile geologice și săpăturile arheologice au arătat că Paliki a fost un important sit din Epoca Bronzului, ceea ce îi conferă credibilitate ca posibilă localizare.

Locurile prin care a trecut Odiseu pot corespunde unor locuri reale sau pot aparține în întregime mitului. Oricum ar fi, relațiile dintre aceste spații spun o poveste despre dorul de casă și căutarea apartenenței. Totodată, ele ne ajută să înțelegem modul în care autorii antici vedeau lumea: un loc plin de mistere și primejdii.

Geografia Odiseei reprezintă o lentilă prin care putem înțelege vulnerabilitățile și temerile oamenilor din lumea Greciei antice. Hărțile călătoriei lui Odiseu s-ar putea să nu fie reale, dar, la urma urmei, toate hărțile spun într-o anumită măsură o poveste.

Hărțile nu sunt decât narațiunile pe care ni le spunem despre lume – călătorii în necunoscut, mult dincolo de limitele imaginației noastre. În Odiseea, Homer nu doar cartografia lumea, ci construia o lume.

Foto sus: Cosmographia Germanus, hartă din secolul al XV-lea reprezentând lumea cunoscută de Ptolemeu (© Wikimedia Commons)

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Autor: Pragya Agarwal, profesor invitat de Inegalități și Nedreptăți Sociale, Universitatea Loughborough

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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