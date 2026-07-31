Cum a fost vândut un tablou de patrimoniu într-o piață de vechituri?

Debrețin, februarie 1992. Într-o piață de vechituri de peste graniță, un anticar cumpără un tablou. Nu știe încă — sau se preface că nu știe — că are în mâini o pânză pictată de Hollósy Simon în 1897 și una dintre primele piese ale patrimoniului muzeal maramureșan.

Povestea „Cetății Hustului" începuse cu un secol mai devreme, cu o dublă întorsătură. În 1896, autoritățile Comitatului Maramureș îi comandă pictorului o lucrare care urma să devină imaginea reprezentativă a ținutului. Hollósy o predă abia în decembrie 1897, cu peste un an întârziere. Autoritățile îi recunosc valoarea artistică, dar o resping. Nu era ceea ce se așteptaseră să vadă în sala de ședințe a Palatului Comitatului, relatează ePatrimoniu, pe pagina de Facebook a platformei digitale.

În 1899, un compromis îi schimbă destinul: Hollósy renunță la banii rămași, iar pânza intră în patrimoniul Asociației Muzeului — printre primele sale piese. De aici începe călătoria: Sighet, Cluj, Turda și, în 1959, întoarcerea acasă, la Muzeul Maramureșan de astăzi.

Apoi, februarie 1992. Tabloul dispare din Casa Memorială „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa" - furat, tăiat din ramă, scos ilegal din țară. Ajunge la Debrețin, apoi la Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta. După doi ani, prin demersurile autorităților române și maghiare, se întoarce acolo unde îi este locul.

Astăzi, „Cetatea Hustului" leagă două epoci muzeale - Muzeul Comitatului de odinioară și Muzeul Maramureșan de azi. Refuzată ca decor oficial, a devenit, în timp, exact ce nu i s-a permis să fie la început: o piesă-liant a identității maramureșene.

ePatrimoniu - O platformă digitală pentru întreg patrimoniul României

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a lansat anul trecut proiectul ePatrimoniu, o inițiativă strategică menită să transforme modul în care patrimoniul cultural este administrat și valorificat în România.

Cu o valoare eligibilă de 122.807.086,18 lei (24.683.353 euro), proiectul ePatrimoniu este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, P2. Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor, Măsura 2.2.3 Digitalizarea în cultură, precizează un comunicat al Ministerului Culturii.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și are o durată de 36 de luni începând cu luna mai 2025.

ePatrimoniu va dezvolta o platformă digitală națională care va centraliza informațiile despre patrimoniul cultural mobil, imobil și imaterial și va permite furnizarea de servicii publice electronice pentru cetățeni, instituții și specialiști din domeniu. Această platformă va înlocui procedurile administrative pe hârtie cu soluții digitale moderne, facilitând online servicii precum: eliberarea avizelor de intervenție asupra monumentelor istorice, autorizarea cercetărilor arheologice, emiterea certificatelor de acreditare pentru experți etc.

Foto sus: „Cetatea Hustului", Hollósy Simon, 1897 (© Irina Tudor / Colecția Muzeului Maramureșan)

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