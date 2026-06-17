Ce se ascunde în spatele unui tablou de nuntă vechi de peste un secol?

Uneori, un obiect de patrimoniu păstrează mult mai mult decât ceea ce se vede la prima privire.

În 2015, în colecția Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș a intrat un tablou de nuntă din satul Țopa, înfățișându-i pe Ion și Ana Șuteu. Alături de fotografie s-au păstrat, în mod cu totul excepțional, cununa și voalul miresei – o raritate în sine, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Ani mai târziu, în timpul restaurării pregătite pentru expoziția „Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor”, tabloul și-a dezvăluit adevăratul secret. Ascunse în spatele fotografiei se aflau documente de familie păstrate timp de generații: un act de moștenire din 1900, o chitanță de plată a impozitelor din 1913, un contract bisericesc din 1872, un fragment dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui său aflat în armată, o broșură cu instrucțiuni pentru corespondența pe front și decupaje din ziare ale vremii.

Cercetările au arătat și că fotografia nu fusese realizată în 1918, așa cum sugera inscripția, ci cu câțiva ani mai devreme, după nașterea primului copil al familiei. De ce apare totuși anul 1918? Răspunsul s-a pierdut în timp, însă se presupune că Anica Șuteu a adunat atunci aceste documente în spatele tabloului, după moartea soțului ei.

→ Imaginea 1/6: Foto: © Facebook / Muzeul Județean Mureș

Astăzi, tabloul și povestea sa pot fi descoperite în cadrul expoziției „Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor”, găzduită de Secția de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș.

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