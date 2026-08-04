Nadia Comăneci, prezentă la cea de-a XIV-a ediție a festivalului Săptămâna Haferland

Cea de-a XIV-a ediție a festivalului Săptămâna Haferland, cel mai îndrăgit festival dedicat culturii și tradițiilor sașilor transilvăneni, își deschide porțile joi, 6 august, și va continua până duminică, 9 august, reunind circa 10.000 de vizitatori în zece sate istorice din Țara Ovăzului (Haferland): Archita, Viscri, Cloașterf, Bunești, Meșendorf, Rupea, Saschiz, Roadeș, Criț și Homorod.

În acest an, evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României, dl Mircea Abrudean, și sub patronajul Nadiei Comăneci, personalitate de legendă a sportului mondial, prima gimnastă din istorie care a obținut o notă de 10 la Jocurile Olimpice, la Montreal, în 1976, informează un comunicat al organizatorilor festivalului Săptămâna Haferland.

Ediția 2026 a festivalului are ca temă „Dor de Transilvania”, expresie ce evocă rădăcinile locale și istorice ale sașilor, al căror destin este legat de acest spațiu multicultural și plurilingv, cămin al unei civilizații tradiționale de limbă germană unice în Europa de Est.

„Noi, sașii, aparținem acestor locuri”, spune Michael Schmidt, președintele Fundației care îi poartă numele, coorganizatoarea festivalului Săptămâna Haferland. „După război, mulți sași au părăsit România și s-au integrat perfect în alte țări din Europa de Vest. Dar pentru noi «acasă» a continuat să însemne «aici», adică locurile din Haferland unde am crescut. Pentru noi, «acasă» înseamnă să ne amintim de unde venim și cărui loc îi aparținem, împreună cu părinții, bunicii și toți cei de dinaintea lor. Dorul de Transilvania este forța care îi face pe oameni să se întoarcă aici în fiecare an. Dorul nu privește doar înapoi, ci este și motivația de a reveni, de a reconstrui și de a transmite mai departe tradițiile și cultura sașilor. Le mulțumesc cu profundă recunoștință domnului Mircea Abrudean, care a avut generozitatea de a acorda festivalului nostru, pentru al doilea an consecutiv, Înaltul Patronaj al Președinției Senatului României, și Nadiei Comăneci, o legendă a sportului mondial, care ne face onoarea de a se afla pentru prima oară la Haferland”.

Patru zile de experiențe culturale în zece comunități istorice

Festivalul va debuta joi, 6 august, pe esplanada Bisericii fortificate din Archita. Ceremonia oficială de deschidere va fi urmată de un concert de fanfară al formației Original Karpaten-Express și de spectacole de dansuri tradiționale săsești, teatru pentru copii, precum și de activități culturale dedicate publicului de toate vârstele, precum ateliere de meșteșuguri tradiționale.

Printre principalele atracții ale ediției din acest an se numără concertele – fie cel de la Cloașterf, cu piese din repertoriul Mariei Tănase, reinterpretate de Luiza Zan & Jazzpar Trio sau seara de jazz cu Luiza Zan, Mariano Castro & Muse Quartet, de la Rupea), dar și recitalurile de muzică tradițională săsească susținute de formațiile Original Karpaten-Express Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen și Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen.

Nu vor lipsi nici de această dată recitalurile și paradele formațiilor săsești de muzică de fanfară, dansurile tradiționale, tururile ghidate în bisericile fortificate – în special urcarea la Cetatea de Refugiu Saschiz, cu momente muzicale surpriză pe traseu și un picnic cultural organizat chiar în incinta cetății. Biserica fortificată din Saschiz este una dintre cele două edificii de cult din Haferland incluse în Patrimoniul Mondial al UNESCO, alături de biserica fortificată din Viscri.

Lista celor circa 60 de evenimente din cadrul festivalului include, de asemenea, spectacole de teatru pentru copii și adulți și ateliere de meșteșuguri tradiționale (pictură pe mobilier, cusut, împletit, împâslit, realizarea de coșulețe sau traiste, scris și trimis cărți poștale, precum și multe altele), adresate atât copiilor, cât și adulților.

Nadia Comăneci va fi prezentă la Criț în ziua principală a evenimentului

Vizitatorii care vor ajunge la Criț în ultimele două zile ale festivalului vor avea la rândul lor ocazia de a admira expoziția „Agapi - o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista Kira Hagi. În penultima zi, sâmbătă 8 august, de la ora 20:00, în șopronul bisericii fortificate din Criț va avea loc unul dintre cele mai așteptate evenimente ale Săptămânii Haferland: parada celor trei formații de muzică tradițională săsească, balul tradițional săsesc, cu acompaniamentul muzical al formației de muzică săsească Flamingo Sound Nürnberg.

În ultima zi de festival, după ceremonia oficială și discursurile invitaților, publicul va putea urmări, în premieră în cadrul festivalului, teaser-ul documentarului „Nadia. The Perfect Ten”, dedicat marii noastre gimnaste Nadia Comăneci. Proiecția va avea loc în prezența marii campioane de la Montreal.

Un festival dedicat patrimoniului viu al sașilor din Transilvania

Ajuns la cea de-a XIV-a ediție, festivalul Săptămâna Haferland continuă să promoveze patrimoniul cultural al comunităților săsești și să contribuie la dezvoltarea culturală, socială și turistică a satelor din această zonă.

Reunind tradițiile și obiceiurile locale, muzica, gastronomia și dialogul intercultural, Săptămâna Haferland rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate identității multiculturale a Transilvaniei și unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri de patrimoniu din România.

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