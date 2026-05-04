Nadia Comăneci în „Almanahul Sportul” din 1974, p. 139 (© Facebook / Arhivele Naționale ale României)

Nadia Comăneci, campioană europeană absolută la vârsta de 13 ani și jumătate

📁 Istoria Sportului

Anul 2026 este Anul Nadia Comăneci, marcându-se astfel 50 de ani de la performanța realizată la Jocurile Olimpice - Montreal (1976), unde a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Dar Nadia Comăneci a început să strălucească în competițiile internaționale cu un an înainte, mai exact pe 3 mai 1975 la Campionatele Europene de la Skien (Norvegia). Considerată o revelație a competiției, tânăra gimnastă din Onești a impresionat prin execuții cu grad mare de dificultate. Presa vremii a descris performanța drept una „senzațională”, subliniind că a concurat împotriva elitei mondiale, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Sub titlul „Un mare succes al gimnasticii românești!”, ziarul „Sportul” în numărul din 5 mai 1975 nota: „La numai 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci a reușit să uluiască pur și simplu lumea gimnasticii, cucerind într-o manieră impresionantă titlul de campioană europeană absolută, alături de care și-a mai adăugat încă trei medalii de aur și una de argint, în finalele pe aparate! […] Succesul cu adevărat senzațional obținut de micuța elevă din Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej (n.n. - orașul Onești) se înscrie drept cea mai mare și mai strălucită victorie a gimnasticii românești. […] Splendida victorie a sportivei antrenată de soții Marta și Bela Karoly este cu atât mai remarcabilă cu cât la startul întrecerilor continentale de la Skien s-a aflat toată elita gimnasticii feminine, în frunte cu campioana olimpică și mondială Ludmila Turisceva, așa încât titlurile europene de acum au greutatea unor titluri mondiale și permit să se întrevadă strălucitoare performanțe viitoare.”

„Sportiva româncă Nadia Comăneci, acest «bulgăre de energie», a surprins lumea gimnasticii, devenind la 13 ani și jumătate cea mai tânără campioană continentală. Venită la Skien ca o necunoscută în competițiile de anvergură, gimnasta româncă a răsturnat toate pronosticurile și se va înapoia la București cu patru din cele cinci medalii de aur puse în joc”, scria agenția americană de presă United Press International.

France Presse menționa: „Copilul minune al gimnasticii românești, Nadia Comăneci, a fost la un pas de a câștiga toate cele cinci medalii de aur ale campionatelor europene, prezentând la Skien un program de mare virtuozitate, care a stârnit admirația nu numai a spectatorilor, ci și a celor mai exigenți specialiști“.

„La fiecare apariție, Nadia Comăneci a stârnit ropote de aplauze. În programul său există multe elemente cu un grad atât de mare de dificultate încât până și campioanei olimpice Olga Korbut i-ar fi fost foarte greu să o egaleze, dacă aceasta ar fi participat la campionate“, consemna Reuter.

La Campionatele Europene de Gimnastică de la Skien din 1975, Nadia Comăneci a câștigat medalia de aur la individual compus, precum și la paralele, sărituri și bârnă, iar la sol a obținut medalia de argint. Acest succes a anticipat performanța istorică de la Jocurile Olimpice din 1976, unde Nadia avea să obțină nota perfecțiunii.

