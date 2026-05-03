Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici

La fel ca în lumea modernă, oamenii din antichitate voiau să știe cum să trăiască o viață lungă și sănătoasă.

Grecii și romanii auzeau povești fantastice despre popoare îndepărtate care trăiau mult peste 100 de ani.

Eseistul grec Lucian (aprox. 120–180 d.Hr.) scrie:

„Într-adevăr, există chiar națiuni întregi care sunt foarte longevive, precum Serii [chinezii], despre care se spune că trăiesc 300 de ani: unii atribuie bătrânețea lor climei, alții solului, iar alții dietei lor, căci se spune că această întreagă națiune nu bea nimic altceva decât apă. Se mai spune că oamenii din Athos trăiesc 130 de ani și că haldeii trăiesc mai mult de 100 de ani, folosind pâinea de orz pentru a-și păstra acuitatea vederii.”

Oricare ar fi adevărul acestor povești, mulți greci și romani își doreau o viață lungă și sănătoasă.

Iată cum credeau ei că acest lucru ar putea fi posibil.

Perspectiva unui medic antic

Medicii antici erau interesați de ceea ce făceau zilnic oamenii care trăiau mult și cum i-ar fi putut ajuta acest lucru.

Medicul grec Galen (129–216 d.Hr.), de exemplu, vorbește despre două persoane pe care le-a cunoscut personal la Roma și care au trăit până la vârste înaintate.

Mai întâi, este vorba despre un gramatician (cineva care studiază și predă gramatica) numit Telephus, care a trăit aproape 100 de ani.

Potrivit lui Galen, Telephus mânca doar de trei ori pe zi. Dieta lui era simplă:

„un terci fiert în apă, amestecat cu miere crudă de cea mai bună calitate, iar aceasta îi era suficientă pentru prima masă. Lua masa și la ora a șaptea sau puțin mai devreme, consumând mai întâi legume și apoi gustând pește sau carne de pasăre. Seara, obișnuia să mănânce doar pâine, înmuiată în vin amestecat.”

Galen ne spune, de asemenea, că Telephus avea unele obiceiuri de îmbăiere care ni s-ar putea părea neobișnuite astăzi. Telephus prefera să fie masat zilnic cu ulei de măsline și să facă baie doar de câteva ori pe lună:

„Avea obiceiul să facă baie de două ori pe lună iarna și de patru ori pe lună vara. În anotimpurile de tranziție, făcea baie de trei ori pe lună. În zilele în care nu făcea baie, era uns pe la ora a treia cu un masaj scurt.”

În al doilea rând, exista un medic în vârstă numit Antiochus, care a trăit până la peste 80 de ani.

Potrivit lui Galen, Antiochus avea și el o dietă simplă.

Dimineața, Antiochus mânca de obicei pâine prăjită cu miere. Apoi, la prânz, mânca pește, dar de regulă doar pește „din jurul stâncilor și din largul mării”. La cină, mânca „fie terci cu oxymel [un amestec de oțet și miere], fie carne de pasăre cu un sos simplu”.

Pe lângă această dietă simplă, Antiochus făcea o plimbare în fiecare dimineață. De asemenea, îi plăcea să fie plimbat într-un car sau să fie purtat de sclavi într-un scaun prin oraș.

Galen mai spune că Antiochus „efectua exercițiile potrivite pentru un om în vârstă”:

„Există un lucru pe care ar trebui să-l faci pentru persoanele în vârstă dimineața devreme, ca exercițiu: după masajul cu ulei, pune-i să se plimbe și să efectueze exerciții pasive fără a obosi, ținând cont de capacitatea persoanei în vârstă.”

Galen concluzionează că rutina lui Antiochus a contribuit probabil la sănătatea sa bună până la o vârstă înaintată:

„Având grijă de sine în acest fel la bătrânețe, Antiochus a continuat până la sfârșit, fără a-și pierde simțurile și sănătos în toate membrele.”

Galen subliniază că Telephus și Antiochus aveau câteva lucruri evidente în comun: mâncau doar de câteva ori pe zi; dieta lor consta în carne de animale sălbatice, cereale integrale, pâine și miere; și se mențineau activi zilnic.

Ce poți face?

Nu toți putem trăi până la 100 de ani sau mai mult, lucru de care grecii și romanii erau bine conștienți.

Totuși, Lucian ne oferă o consolare în eseul său „Despre octogenari”:

„Pe orice pământ și în orice climat, oamenii care respectă exercițiile potrivite și dieta cea mai adecvată pentru sănătate au fost longevivi”.

Lucian ne sfătuia să imităm stilul de viață al celor care au trăit vieți lungi și sănătoase, dacă vrem să facem același lucru.

Așadar, dacă ai fi trăit în Roma secolului al II-lea d.Hr., persoane precum Telephus și Antiochus, care aveau o dietă simplă și rămâneau active toată viața, ar fi fost modele bune de urmat.

Autor: Konstantine Panegyres, lector în Studii Clasice și Istorie Antică, la University of Western Australia din Perth

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)

