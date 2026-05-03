Penuria alimentară în RSS Moldovenească

Ocuparea în anul 1940 a teritoriului dintre Prut și Nistru de către tancurile sovietice cu origini capitaliste a fost prezentată ca o faptă deosebită de către conducerea de la Moscova, un mare progres din punct de vedere economic, social și cultural. Aparatul de propagandă a inoculat aceste idei până când au devenit universal acceptate. Datele din documentele sovietice secrete arată o realitate complet diferită, dar puțini sunt cei ce vor să citească și să înțeleagă o lume pe care mulți încă o adoră prin cultivarea formulei conform căreia înainte era mai bine.

Istoricul Valeriu Pasat a publicat o carte despre situația locuitorilor moldoveni în timpul guvernării lui Stalin și datele cuprinse în paginile volumului sunt șocante. Statul comunist avea monopol asupra comerțului, dar cantitățile de produse alimentare aflate în magazine erau derizorii. Peștele este considerat un aliment necesar unei funcționări corecte a creierului prin conținutul de fosfor, dar populația primea numai 1,4 kg pe an în 1952.

Se spune de către nutriționiști că sunt conținute și grăsimi sănătoase în raport cu cele oferite de carnea de porc. Practica din epocă era să fie distribuite alimentele mai mult în centrele urbane, ceea ce înseamnă că sătenii nu prea vedeau produsele provenite din adâncurile apelor. Un locuitor din Moldova primea de 5,21 ori mai puțin pește decât era media pe întreaga Uniune Sovietică. Specialiștii calculaseră că ar fi fost necesare cam 18,3 kg de pește pe întregul an, deci întreaga populație a lagărului comunist era prost hrănită.

Poporul zis moldovean pentru a fi separat din trunchiul românismului avea parte de un tratament special care ducea la exterminarea celor ce nu erau suficient de rezistenți din punct de vedere fizic. Sărăcia îi împingea pe mulți să plece de pe pământurile strămoșești spre ținuturile industrializate ale lagărului socialist și astfel se topeau în masa poporului sovietic.

Nici oul nu prea ajungea pe masa cetățenilor sovietici. Era un consum de 49 de bucăți pentru fiecare locuitor din RSS Moldovenească, dar media pe țară era de 69. Problema era că medicii considerau că ar fi fost necesare 350 în cele 365 de zile calendaristice.

Alimentele erau luate de la gura oamenilor pentru a se realiza noi și noi tipuri de arme, cele ce urmau să fie folosite la revoluția mondială sau cucerirea întregii planete. Moscova a bătut toate recordurile la cantitățile de arme automate, tunuri, tancuri, avioane și arme nucleare, ceea ce implica un efort financiar deosebit și produsele agricole erau luate ieftin din mediul rural pentru a întreține masele de muncitori care produceau nimic util pentru populația lagărului sovietic.

Politrucii de toate gradele au reușit să prezinte o imagine de fericire în lagărul sovietic și mulți au rămas vrăjiți de această imagine idilică. Minciuna a început să dispară atunci când teroarea s-a diminuat și oamenii au plecat în bejenie pe plan intern. Prăbușirea din 1991 a sistemului comunist a dus la o puternică migrație spre regiunile prospere și Republica Moldova s-a depopulat.

Foto sus: Stalin la o paradă militară (© Mil.ru )

