Victimele politicilor Kremlinului: Mortalitatea în RSS Moldovenească, în decembrie 1946

Mulți sunt cei ce consideră că înainte de 1989 a fost mai bine și că politicienii de atunci erau adevărați patrioți. Puțini sunt cei ce vor să înțeleagă evenimentele din trecut și să deschidă paginile unei cărți de Istorie. Se motivează mereu că n-au timp din cauza problemelor cotidiene.

În realitate, România a fost suferit în anul 1944 o invazie de dincolo de Nistru și întreaga țară a fost ocupată până la 25 octombrie. Ordinele date noilor autorități prevedeau o exploatare fără milă a resurselor din ținuturile anexate și acestea au fost eliberate de toate bunurile considerate importante pentru refacerea colosului comunist. Au fost luate alimentele, medicamentele, hainele și încălțămintea, rezultatul final fiind un dezastru umanitar în teritoriul dintre Prut și Nistru.

Datele descoperite prin fostele arhive sovietice de către istoricul Valeriu Pasat sunt mai mult decât șocante și demonstrează că Moscova a dus o politică sistematică de exterminare a locuitorilor pentru punerea în practică a ideilor comuniste, utopice. Rezultatul a fost o catastrofă ce poate să fie comparată cu marile masacre din istorie. În decembrie 1946, au murit 9.863 de persoane pe teritoriul RSS Moldovenești și poate la prima vedere n-ar fi mult. Problema apare atunci când se face o comparație cu ceea ce s-a petrecut în aceeași lună din anul precedent. Atunci au fost 5.063 de victime, deci înseamnă că a fost o creștere cu 94,8%.

Conducerea de la Moscova a dat vina pe seceta cumplită din 1946, dar a trecut sub tăcere confiscarea alimentelor. Mereu sunt găsite scuze pentru acoperirea marilor dezastre produse de deciziile luate de cei ce se considerau deținătorii adevărului absolut. Oamenii au fost uciși pentru a se putea produce tancuri în orașele înfloritoare ale regimului organizat după ideile lui Stalin.

Poporul român a trăit sub un regim de ocupație până la căderea lumii sovietice la sfârșitul anului 1991, dar apoi nu prea s-a dorit să se spună adevărul și datele despre genocidul prin înfometare au fost trecute sub tăcere. N-a fost de mirare că a apărut ideea că înainte era mai bine.

Gustave Le Bon, marele specialist în studierea psihologiei popoarelor, a scris clar că este posibil un viitor în care să domine uzinele, cazărmile și tranșeele. Savantul a murit în decembrie 1931 și n-a bănuit cât de aproape era viitorul sumbru descris în 1918. Iosif Stalin a adus în Europa lumea de groază din mintea celor ce se considerau gânditori pentru o omenire perfectă.

Foto sus: Monumentul lui Lenin din orașul Bălți, RSS Moldovenească, în anul 1958 (foto: Ion Chibzii / Wikimedia Commons )

