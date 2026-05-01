Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice

Fenomenul de recesiune a fost descris pe larg și s-a ajuns la concluzia că a pornit din SUA după prăbușirea bursei din New York. Au fost consumate păduri întregi pentru hârtia necesară munților de cărți și articole dedicate nenorocirii planetare. Poveștile spuse timp de decenii au devenit adevăr istoric de necontestat.

Adevărul a fost că în 1929 a apărut primul regiment de tancuri din spațiul sovietic și a fost supus unor teste dure. N-au fost făcute economii la capitolele combustibil și muniții de tun și de mitralieră. Cum tancul nu poate să lupte singur, a fost sprijinit prin acțiuni de bombardament executate cu artileria și aviația.

Aplicația a fost organizată în Bielorusia, adică se indica în mod evident că pot fi duse acțiuni ofensive împotriva Poloniei. Au fost rezultate deosebite în ceea ce privește potențialul ofensiv și s-a ajuns în 1932 la primul corp mecanizat din lume. Acesta era compus din peste 500 de tancuri și 200 de blindate și reprezenta o adevărată armată cuirasată. Nu exista stat care să poată concentra într-o singură direcție o astfel de forță mecanizată, conducerea oastei franceze preferând să folosească mașinile în cadrul unităților de infanterie.

Iosif Stalin a dorit să realizeze revoluția mondială și astfel industria grea a fost dezvoltată pentru a genera mase de tancuri. Era normal să se ajungă la renumita foamete din 1933, cea care astăzi este cunoscută sub denumirea de Holodomor. Au pierit de dragul blindatelor milioane de oameni pe teritoriul Ucrainei, cea care era un grânar la nivel european prin producțiile asigurate de solul deosebit de fertil.

Dictatorul de la Kremlin nu se uita la detalii și a cerut dezvoltarea în continuare a forțelor blindate. Mareșalul G. K. Jukov a scris, ajutat masiv de către colaboratori generoși, o carte de memorii deosebit de bogată în detalii și cititorul este informat că s-a ajuns în 1936 la patru corpuri mecanizate. Era o pregătire monstruoasă de război și nu se mai precizează efectivele de tancuri.

Se adăugau șase brigăzi independente și alte șase regimente, Cavaleria a primit 15 regimente independente de tancuri și infanteria putea să dispună de puterea de foc a peste 80 de batalioane și companii. Autorii au avut grijă să ofere un amestec de unități tactice pentru ca nu cumva să poată fi calculate efectivele de mașini și astfel să se poată demonstra care au fost intențiile conducerii Uniunii Sovietice. Nici nu contează prea mult astfel de detalii.

Dacă datele despre marile unități sunt corecte, atunci se poate scrie fără a face vreo greșeală că industria grea a fost concepută pentru efortul de război și de aceea a fost un dezastru pentru populația din spațiul sovietic. S-a murit în masă de dragul tancurilor și Stalin nu era interesat de populația bolnavă sau în vârstă. Era un fel de selecție artificială prin care se dorea eliminarea unui surplus de guri de hrănit, resursele fiind necesare doar pentru dezvoltarea organismului militar denumit Armata Roșie.

Economia mondială funcționa, dar producea prea multă tehnică militară. Al Doilea Război Mondial începuse din 1926 și pregătirile au dus la unele lipsuri definite drept Marea Criză Economică. Toate problemele au fost generate de zisele elite ale timpului și așa s-a ajuns la dezastrul început din 1 septembrie 1939. Au făcut totul pentru domeniul militar și a fost normal să înceapă prăpădul la prima scânteie. Acumulările de tehnică de luptă erau prea mari în 1939 pentru a nu rezulta ceva de amploare.

Foto sus: Tancuri sovietice la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons )

