Ce recomandau medicii medievali cuplurilor? 5 sfaturi intime legate de sex care azi sunt hilare

De-a lungul Evului Mediu, autorii nu se sfiau să ofere sfaturi despre aproape orice – iar viața intimă nu făcea excepție. În anul 1503, medicul în formare Symphorien Champier publica lucrarea Corabia femeilor virtuoase, un volum dedicat exemplelor feminine demne de urmat. Însă, influențat de teoriile marilor gânditori precum Galen, Hippocrates, Aristotel și Platon, Champier introduce și o serie de recomandări legate de sex și concepție – menite, în viziunea sa, să păstreze sănătatea trupului.

Iată câteva dintre cele mai interesante sfaturi ale sale:

1. Vârsta potrivită

Inspirat de Platon, Champier susține că vârsta ideală pentru căsătorie este între 16 și 20 de ani pentru femei și între 30 și 35 pentru bărbați. Dacă o femeie este prea tânără, există riscul să fie bolnăvicioasă, iar soțul va ajunge să o îngrijească, în loc să fie invers.

Există însă o excepție: dacă tânăra este scundă, bărbatul ar trebui să aștepte până când aceasta împlinește 21 de ani. În schimb, dacă ambii parteneri sunt trecuți de această vârstă, copiii vor fi, potrivit lui Champier, „frumoși, bine proporționați și cu minți agere”.

Dacă graba primează, avertismentul este clar: copiii ar putea fi „imperfecți și de statură mică”.

2. Momentul sexual potrivit

Nu orice moment este potrivit pentru concepție. Primăvara este considerată ideală, fiind „caldă și umedă”, combinația perfectă de „umori” în medicina medievală. Dacă nu este posibil, iarna este acceptabilă, în timp ce vara este nefavorabilă, iar toamna – cea mai rea alegere.

La fel de important este și momentul zilei. Actul sexual nu trebuie să aibă loc imediat după masă, deoarece, spune Champier, slăbește corpul, afectează nervii și poate provoca dureri sau probleme respiratorii.

Nici pe stomacul gol nu este indicat: în acest caz, corpul se „usucă”, căldura naturală scade, vederea este afectată și pot apărea chiar paralizii.

Soluția? Dimineața devreme, după un somn odihnitor.

3. Alimentația potrivită

Champier avertizează că infertilitatea poate apărea ușor, inclusiv din cauza dietei. Consumul excesiv de apă rece, alimente amare sau oțet poate afecta fertilitatea femeilor, iar bărbații nu sunt nici ei feriți de aceste efecte.

De asemenea, atât excesul, cât și lipsa hranei pot duce la sterilitate. În mod interesant, autorul sugerează că persoanele bogate și educate sunt mai vulnerabile, în timp ce oamenii simpli, „crescuți cu fasole și castane”, sunt mai rezistenți.

