15 femei războinice ale Evului Mediu care au condus armate și au apărat regate

Războiul medieval este prezentat adesea ca un domeniu exclusiv masculin. Totuși, documentele istorice spun o poveste mult mai complexă. De la regine și contese până la generali și eroine devenite legendă, numeroase femei au condus armate, au apărat cetăți și au luptat pentru popoarele lor în diferite colțuri ale lumii medievale.

Femeile au servit rareori ca soldați obișnuiți în Evul Mediu, însă au existat excepții remarcabile. Cronici, scrisori și alte surse istorice descriu femei care au comandat armate, au coordonat asedii, au apărat fortărețe și au mobilizat trupe în momente critice. Unele au devenit celebre încă din timpul vieții, altele au supraviețuit în memoria colectivă prin legende și tradiții.

1. Ioana d’Arc – lider militar francez în Războiul de O Sută de Ani

Deși cariera sa militară a durat puțin peste un an, Ioana d’Arc rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri ale Evului Mediu.

Adolescentă provenită dintr-o familie de țărani din nord-estul Franței, Ioana susținea că primește viziuni de la sfinți care îi cereau să alunge armatele engleze din țară. În 1429 a reușit să-l convingă pe viitorul rege Carol al VII-lea să-i încredințeze o armată pentru eliberarea orașului Orléans, aflat sub asediu.

A urmat o serie de victorii remarcabile. Englezii au fost alungați din Orléans, iar apoi din Jargeau. În timpul luptelor, Ioana a fost rănită de două ori: o săgeată i-a străpuns umărul, iar o piatră i-a lovit capul, spărgându-i coiful.

În lunile următoare, succesele sale au permis încoronarea lui Carol al VII-lea la Reims. Cariera ei militară s-a încheiat însă brusc în 1430, când a fost capturată în timpul unei încăierări. Un an mai târziu a fost judecată și executată pentru erezie.

Astăzi, Ioana d’Arc este unul dintre simbolurile naționale ale Franței și a fost canonizată de Biserica Catolică.

2. Matilda de Canossa – contesa Toscanei

Cunoscută drept „Marea Contesă”, Matilda de Canossa a avut probabil cel mai impresionant palmares militar dintre toate femeile Europei medievale.

Stăpânea un teritoriu vast în nordul și centrul Italiei și a devenit una dintre figurile-cheie ale Controversei Învestiturii, conflictul dintre papalitate și împărații romano-germani privind numirea episcopilor.

Principalul său adversar a fost împăratul Henric al IV-lea. Timp de decenii, Matilda și-a apărat teritoriile, a finanțat campanii militare și a coordonat o vastă rețea de fortificații.

Un cronicar contemporan scria despre ea:

„Curajoasă și mereu vigilentă, ea a purtat războaie cumplite împotriva regelui și a luptat zi și noapte timp de treizeci de ani pentru a liniști furtunile regatului.”

La moartea sa, în 1115, Matilda petrecuse peste patru decenii ca unul dintre cei mai importanți lideri politici și militari ai Italiei medievale.

3. Isabella de Castilia – regina care a contribuit la cucerirea Granadei

Isabella și Ferdinand de Aragon au format unul dintre cele mai eficiente cupluri conducătoare din Europa.

Dacă Ferdinand conducea de regulă armatele pe câmpul de luptă, Isabella se ocupa de organizare, logistică și finanțare. Uneori apărea personal în taberele militare, îmbrăcată în armură, pentru a încuraja trupele.

Rolul ei a fost decisiv în timpul Războiului Granadei (1482–1492), campania care a pus capăt ultimului stat musulman din Peninsula Iberică.

Istoricii consideră că Isabella a contribuit la dezvoltarea unei armate moderne, bazate pe disciplină, eficiență și organizare.

4. Æthelflæd – Doamna Merciei

După moartea soțului său, Æthelred, în anul 911, Æthelflæd a devenit conducătoarea Merciei, unul dintre marile regate anglo-saxone.

Cunoscută drept „Doamna Merciei”, ea a continuat lupta împotriva vikingilor care ocupaseră mari părți din Anglia.

Împreună cu fratele său, regele Edward cel Bătrân, a construit și consolidat o rețea de orașe fortificate, cunoscute sub numele de burhs. Aceste fortificații au devenit baza campaniilor care au dus la recucerirea unor teritorii importante.

În 917, armatele sale au cucerit Derby, unul dintre principalele centre vikinge din Anglia.

Succesul său a contribuit decisiv la procesul de unificare a Angliei.

5. Matilda de Boulogne – regina care a salvat tronul Angliei

În timpul războiului civil englez cunoscut drept „Anarhia” (1139–1153), Matilda de Boulogne a devenit principalul sprijin al soțului său, regele Ștefan.

După capturarea acestuia în Bătălia de la Lincoln, în 1141, mulți au crezut că lupta este pierdută.

Matilda a refuzat să renunțe.

A reorganizat tabăra regalistă, a păstrat Londra sub control și a ridicat o nouă armată.

Un cronicar contemporan scria că regina „a uitat slăbiciunea sexului său și s-a purtat cu vitejia unui bărbat”.

Cea mai mare realizare a sa a fost capturarea lui Robert de Gloucester, principalul aliat al împărătesei Matilda, fapt care a permis eliberarea regelui Ștefan.

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