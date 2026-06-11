Tragedia de la Le Mans: Accidentul care a schimbat istoria sporturilor cu motor

La 11 iunie 1955, în timpul celebrei curse de anduranță de 24 de ore de la Le Mans, s-a produs cel mai grav accident din istoria sporturilor cu motor. Catastrofa, petrecută pe circuitul de la Sarthe, a provocat moartea pilotului francez Pierre Levegh și a peste 80 de spectatori, în timp ce alte peste o sută de persoane au fost rănite.

Evenimentul a șocat întreaga lume și a determinat o schimbare profundă a modului în care erau organizate cursele automobilistice, punând pentru prima dată siguranța pe același plan cu performanța.

În anii 1950, sporturile cu motor traversau o perioadă de dezvoltare spectaculoasă. Constructori prestigioși precum Mercedes-Benz, Jaguar și Ferrari investeau masiv în tehnologie și căutau să demonstreze superioritatea mașinilor lor pe circuite. Ediția din 1955 a cursei de la Le Mans era una dintre cele mai așteptate competiții ale anului, reunind unii dintre cei mai buni piloți ai vremii, inclusiv pe Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn și Pierre Levegh.

Circuitul era însă conceput într-o epocă în care automobilele erau mult mai lente. Tribuna principală se afla foarte aproape de pistă, iar barierele de protecție erau minime. De asemenea, nu exista o bandă specială de decelerare pentru mașinile care intrau la boxe, ceea ce avea să joace un rol esențial în producerea tragediei.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc la mai puțin de trei ore după startul cursei. În acel moment, Mike Hawthorn conducea cursa la volanul unui Jaguar D-Type. Pregătindu-se să intre la boxe pentru alimentare și schimb de pilot, Hawthorn a frânat brusc după linia de sosire și s-a îndreptat spre partea dreaptă a pistei.

În spatele său se afla pilotul britanic Lance Macklin, care conducea un Austin-Healey. Surprins de frânarea violentă a lui Hawthorn, Macklin a virat brusc spre stânga pentru a evita coliziunea. În acel moment, pe partea stângă venea cu peste 200 km/h Mercedes-ul 300 SLR pilotat de Pierre Levegh.

Levegh nu a avut timp să reacționeze. Mercedes-ul său a lovit partea din spate a mașinii lui Macklin, iar forma caroseriei Austin-Healey-ului a funcționat ca o rampă. Mașina lui Levegh a fost proiectată în aer cu o viteză uriașă, a trecut peste digul de protecție și s-a prăbușit în zona ocupată de spectatori.

Impactul a fost devastator. Pilotul francez a fost aruncat din vehicul și a murit instantaneu. Părți grele ale automobilului motorul, suspensia și alte componente metalice, au fost aruncate în mulțime ca niște proiectile. În plus, caroseria Mercedes-ului era realizată parțial dintr-un aliaj ușor pe bază de magneziu, care a luat foc după impact. Incendiul rezultat a amplificat dezastrul și a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

Care au fost cauzele tragediei de la Le Mans?

Imediat după accident au apărut controverse privind responsabilitatea. Unii l-au acuzat pe Mike Hawthorn pentru frânarea bruscă, alții pe Lance Macklin pentru schimbarea direcției. Ancheta oficială franceză a concluzionat însă că niciun pilot nu putea fi considerat singurul vinovat. Accidentul a fost rezultatul unei combinații de factori.

Prima cauză a fost configurația învechită a circuitului. Pista nu fusese proiectată pentru automobile care atingeau viteze de peste 250 km/h. Lipsa unei benzi de acces către boxe obliga piloții să frâneze direct pe linia ideală de rulare.

A doua cauză a fost diferența tehnologică dintre mașini. Jaguarul lui Hawthorn era echipat cu frâne cu disc, o tehnologie avansată pentru acea perioadă, care permitea decelerări mult mai eficiente decât frânele cu tambur folosite de multe dintre celelalte automobile. Macklin nu s-a așteptat la o reducere atât de rapidă a vitezei și a fost obligat să evite impactul printr-o manevră bruscă.

De asemenea, protecția spectatorilor era deficitară. Între pistă și public exista doar un mic taluz de pământ, care nu putea să oprească o mașină care zbura prin aer cu peste 200 km/h.

Cursa nu a fost oprită

Bilanțul exact este încă discutat de istorici, însă majoritatea surselor indică între 82 și 84 de morți, inclusiv Pierre Levegh, și peste 120 de răniți. Din acest motiv, accidentul de la Le Mans rămâne cea mai mare tragedie din istoria sporturilor cu motor.

În mod surprinzător pentru standardele actuale, cursa nu a fost oprită. Organizatorii au considerat că evacuarea simultană a sutelor de mii de spectatori ar fi blocat drumurile și ar fi împiedicat accesul ambulanțelor și al echipelor de intervenție. Astfel, competiția a continuat pe parcursul nopții.

În timpul cursei, conducerea Mercedes-Benz a luat decizia de a retrage toate mașinile echipei din competiție ca semn de respect pentru victime. În cele din urmă, victoria a revenit echipajului Jaguar format din Mike Hawthorn și Ivor Bueb.

Impactul tragediei de la Le Mans asupra istoriei sporturilor cu motor

Efectele tragediei de la Le Mans au fost imediate și de lungă durată. Mai multe state europene au suspendat temporar competițiile automobilistice până la reevaluarea normelor de siguranță. În special, Elveția a interzis cursele pe circuit, decizie care a fost anulată în 2026, după 71 de ani.

La Le Mans au fost realizate ample lucrări de modernizare. Linia dreaptă principală a fost reproiectată, zona boxelor a fost reconstruită, iar spațiile destinate spectatorilor au fost separate mai eficient de pistă. Barierele de protecție au devenit mai solide, iar standardele de securitate au început să fie aplicate pe scară largă în întreaga lume a sporturilor cu motor.

În deceniile următoare, piloți și specialiști precum americanul John Fitch au promovat soluții pentru protejarea atât a concurenților, cât și a spectatorilor. Numeroase inovații în domeniul circuitelor, al barierelor și al construcției automobilelor își au originea în lecțiile învățate după tragedia de la Le Mans din 1955.

Foto sus: Căutarea supraviețuitorilor după tragedia de la Le Mans (© United Press International / Wikimedia Commons)

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