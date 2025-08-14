Nicolae, principele român care a participat la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans
La 5/18 august 1903, la Castelul Pelișor din Sinaia, s-a născut Principele Nicolae, cel de-al patrulea copil al cuplului princiar și apoi regal Ferdinand și Maria și al doilea băiat în familie. A primit numele de Nicolae de la nașul său, țarul Nicolae al II-lea.
Nicky, cum i se spunea în familie, a devenit foarte repede favoritul regelui Carol I datorită firii sale independente. Avea ochii albaștri ca de lup și nasul de vultur, semănând mai mult cu cei din familia Hohenzollern. Era amuzant, vesel, greu de stăpânit și într-o continuă agitație, spre deosebire de fratele său, care fusese serios de mic și înclinat spre studiu, notează Arhivele Naționale ale României, pa pagina de Facebook a instituției.
Nicolae a fost trimis să studieze la celebrul Colegiu Eton din Marea Britanie, unde nu a excelat, dar a dobândit o educație britanică apreciată mai târziu. Și-ar fi dorit să facă medicina, însă familia încerca să-l îndrepte spre o carieră militară. Din 1923 a devenit ofițer în marina britanică, oferindu-i-se posibilitatea de a călători foarte mult. A fost pasionat de automobilism, aviație, schi. A participat la raliuri și concursuri naționale și internaționale. În 1933 a participat la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans (foto jos - © gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France). Nu era atras de politică și nu avea ambiții în acest sens, dar renunțarea la tron a lui Carol al II-lea din 1925 i-a schimbat destinul.
După moartea regelui Ferdinand la 18 iulie 1927 și urcarea pe tron a lui Mihai, a intrat în funcțiune Regența – compusă din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție –, care a depus jurământul de credință noului rege, într-o ședință comună a celor două Camere ale Parlamentului. Pentru principele Nicolae, anii Regenței au însemnat o corvoadă, de care și-a dorit permanent să scape. După revenirea lui Carol al II-lea pe tronul României, Nicolae a primit funcții onorifice, precum inspector general al Armatei și președinte al Consiliului Superior al Aeronauticii.
La 28 octombrie 1931, principele Nicolae se căsătorește cu Ioana Dumitrescu Doletti, pe care o cunoscuse la Automobil Club. Carol al II-lea refuză recunoașterea căsătoriei, iar relația dintre frați devine tensionată. Mariajul a fost anulat pe 7 decembrie 1931, printr-o hotărâre a Tribunalului Ilfov, iar principele Nicolae a fost trimis în străinătate, în mai multe rânduri, până în 1937, când s-a ajuns la hotărârea de excludere din familia regală. S-a decis ca el să poarte numele de Nicolae Brana și să fie trimis în exil. Printr-o decizie din 1942, regele Mihai a autorizat pe fostul principe Nicolae să poarte numele de familie Hohenzollern.
A plecat în Spania și apoi, în Elveția. S-a implicat în acțiunile exilului românesc, a înființat Centrul Român de Cercetări la Paris și Uniunea Asociațiilor Române din Germania. A finanțat Biblioteca Română din Freiburg, a sprijinit apariția revistelor ,,Libertatea Românească” și ,,Fapta”, precum și Editura ,,Factum”.
După moartea soției sale, în 1963, s-a recăsătorit cu Thereza Figueira de Mello, în 1967. Principele Nicolae a trăit în exil până la moarte, în iulie 1978, când a fost înmormântat alături de Ioana, în cimitirul din Lausanne. La 29 martie 2024, osemintele principelui Nicolae și ale soției sale, Ioana, au fost repatriate și reînhumate la Curtea de Argeș.
Arhivele Naționale ale României păstrează documente referitoare la principele Nicolae în fondurile Casa Regală. Personale – Principele Nicolae și Casa Regală. Personale – Regina Maria, dar și fotografii, în Colecția de Documente fotografice.
