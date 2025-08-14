Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Principele Nicolae era pasionat de automobile (© ANR, SANIC, Colecția Documente fotografice, FI 542)

Nicolae, principele român care a participat la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans

📁 Monarhia în România

La 5/18 august 1903, la Castelul Pelișor din Sinaia, s-a născut Principele Nicolae, cel de-al patrulea copil al cuplului princiar și apoi regal Ferdinand și Maria și al doilea băiat în familie. A primit numele de Nicolae de la nașul său, țarul Nicolae al II-lea.

Nicky, cum i se spunea în familie, a devenit foarte repede favoritul regelui Carol I datorită firii sale independente. Avea ochii albaștri ca de lup și nasul de vultur, semănând mai mult cu cei din familia Hohenzollern. Era amuzant, vesel, greu de stăpânit și într-o continuă agitație, spre deosebire de fratele său, care fusese serios de mic și înclinat spre studiu, notează Arhivele Naționale ale României, pa pagina de Facebook a instituției.

Nicolae a fost trimis să studieze la celebrul Colegiu Eton din Marea Britanie, unde nu a excelat, dar a dobândit o educație britanică apreciată mai târziu. Și-ar fi dorit să facă medicina, însă familia încerca să-l îndrepte spre o carieră militară. Din 1923 a devenit ofițer în marina britanică, oferindu-i-se posibilitatea de a călători foarte mult. A fost pasionat de automobilism, aviație, schi. A participat la raliuri și concursuri naționale și internaționale. În 1933 a participat la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans (foto jos - © gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France). Nu era atras de politică și nu avea ambiții în acest sens, dar renunțarea la tron a lui Carol al II-lea din 1925 i-a schimbat destinul.

După moartea regelui Ferdinand la 18 iulie 1927 și urcarea pe tron a lui Mihai, a intrat în funcțiune Regența – compusă din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție –, care a depus jurământul de credință noului rege, într-o ședință comună a celor două Camere ale Parlamentului. Pentru principele Nicolae, anii Regenței au însemnat o corvoadă, de care și-a dorit permanent să scape. După revenirea lui Carol al II-lea pe tronul României, Nicolae a primit funcții onorifice, precum inspector general al Armatei și președinte al Consiliului Superior al Aeronauticii.

La 28 octombrie 1931, principele Nicolae se căsătorește cu Ioana Dumitrescu Doletti, pe care o cunoscuse la Automobil Club. Carol al II-lea refuză recunoașterea căsătoriei, iar relația dintre frați devine tensionată. Mariajul a fost anulat pe 7 decembrie 1931, printr-o hotărâre a Tribunalului Ilfov, iar principele Nicolae a fost trimis în străinătate, în mai multe rânduri, până în 1937, când s-a ajuns la hotărârea de excludere din familia regală. S-a decis ca el să poarte numele de Nicolae Brana și să fie trimis în exil. Printr-o decizie din 1942, regele Mihai a autorizat pe fostul principe Nicolae să poarte numele de familie Hohenzollern.

A plecat în Spania și apoi, în Elveția. S-a implicat în acțiunile exilului românesc, a înființat Centrul Român de Cercetări la Paris și Uniunea Asociațiilor Române din Germania. A finanțat Biblioteca Română din Freiburg, a sprijinit apariția revistelor ,,Libertatea Românească” și ,,Fapta”, precum și Editura ,,Factum”.

După moartea soției sale, în 1963, s-a recăsătorit cu Thereza Figueira de Mello, în 1967. Principele Nicolae a trăit în exil până la moarte, în iulie 1978, când a fost înmormântat alături de Ioana, în cimitirul din Lausanne. La 29 martie 2024, osemintele principelui Nicolae și ale soției sale, Ioana, au fost repatriate și reînhumate la Curtea de Argeș.

Principele Nicolae (© ANR, SANIC, Colecția Documente fotografice, FI 7646)
Imaginea 1/3: Principele Nicolae (© ANR, SANIC, Colecția Documente fotografice, FI 7646)
Principele Nicolae (© ANR, SANIC, Colecția Documente fotografice, FI 7646)
Principele Nicolae la vârsta de 24 de ani (© ANR, SANIC, Fond Casa Regală. Personale-Regina Maria, dosar III.162.1927, f 147v)
Principele Nicolae era pasionat de automobile (© ANR, SANIC, Colecția Documente fotografice, FI 542)

Arhivele Naționale ale României păstrează documente referitoare la principele Nicolae în fondurile Casa Regală. Personale – Principele Nicolae și Casa Regală. Personale – Regina Maria, dar și fotografii, în Colecția de Documente fotografice.

Vezi mai multe fotografii și documente pe pagina de Facebook a Arhivelor Naționale ale României.

Mai multe pentru tine...
Principele Nicolae O regenţă nedorită şi o iubire nepermisă jpeg
Principele Nicolae. O regenţă nedorită şi o iubire nepermisă
Prințul Nicolae, despre fratele lui, Carol al II lea: «Ar merita să fie la ghilotină, nu pe tron» jpeg
Prințul Nicolae, despre fratele lui, Carol al II-lea: «Ar merita să fie la ghilotină, nu pe tron»
Cum a stricat o femeie relaţiile dintre Carol al II lea şi fratele său jpeg
Cum a stricat o femeie relaţiile dintre Carol al II-lea şi fratele său
Freddie Mercury, istoria unei legende rock care a murit prea repede jpeg
📁 Biografii
Freddie Mercury, istoria unei legende rock care a murit prea repede
Cine a fost Pazvante Chioru' și legătura lui cu haiducul Iancu Jianu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine a fost Pazvante Chioru' și legătura lui cu haiducul Iancu Jianu
Edith Piaf – Muzică, alcool şi amanţi jpeg
📁 Biografii
Edith Piaf – Muzică, alcool şi amanţi
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici, vedeta filmului Ecaterina Teodoroiu jpeg
📁 Istoria Filmului
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici, vedeta filmului Ecaterina Teodoroiu
Emile Signol Equestrian portrait of Godefroi (or Godefroy) of Bouillon (104061 1100) King of (MeisterDrucke 946544) jpg
📁 Istoria Cruciadelor
Godefroy de Bouillon, povestea nobilului care a condus Prima Cruciadă și a creat Regatul Ierusalimului
Clipboard1 jpg
📁 Biografii
Vicii care l-au ucis pe autorul piesei „Take, Ianke şi Cadâr”. Cum și-l amintea maestrul Radu Beligan?
Vlad Tepeş Legendă şi Istorie jpeg
📁 Istorie Medievală Românească
Vlad Tepeş - Legendă şi Istorie
Între mit şi realitate: Carlos Şacalul jpeg
📁 Biografii
Între mit şi realitate: Carlos Şacalul
Legenda banditului brăilean Terente, Regele Bălţilor şi violatorul de virgine, care a înspăimântat România jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Legenda banditului brăilean Terente, Regele Bălţilor şi violatorul de virgine, care a înspăimântat România