Tăblița de la Gradeșnița, unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene

Tăblița de la Gradeșnița este unul dintre cele mai enigmatice artefacte ale preistoriei europene. Descoperită în anul 1969 de arheologul bulgar Bogdan Nikolov, într-un sit aflat în satul Gradeșnița din nord-vestul Bulgariei, această mică tăbliță din lut, veche de șase milenii, continuă să stârnească dezbateri intense în rândul cercetătorilor.

Importanța acestui artefact constă în faptul că ar putea reprezenta una dintre cele mai vechi dovezi ale unei încercări de scriere din Europa, deși semnele gravate pe suprafața sa nu au fost descifrate până în prezent, relatează La Brujula Verde.

Situl arheologic de la Gradeșnița a fost descoperit în 1961, iar săpăturile sistematice s-au desfășurat între 1964 și 1971. Cercetările au evidențiat trei niveluri culturale suprapuse, care reflectă o locuire îndelungată a zonei. Datarea modernă a permis stabilirea unei cronologii precise: cea mai veche fază de ocupare se situează între 5050 și 4600 î.Hr., iar tăblița a fost descoperită în al doilea strat cultural, datat aproximativ între 5000 și 4800 î.Hr. Prin urmare, se numără printre cele mai vechi obiecte europene care poartă semne grafice organizate.

Așezarea de la Gradeșnița era contemporană cu alte culturi eneolitice importante din Balcani și din bazinul Dunării, precum Turdaș-Vinča, Boian-Vidra și Karanovo V. Aceste comunități aveau anumite caracteristici comune, printre care și obiceiul de a grava simboluri geometrice pe obiectele ceramice. În acest context cultural se înscrie și tăblița descoperită de Nikolov.

Tăblița de la Gradeșnița a fost realizată din lut amestecat cu fragmente foarte fine de ceramică măcinată și materie organică, o tehnică folosită pentru a crește rezistența obiectelor și pentru a reduce deformările produse în timpul uscării și arderii. După modelare, suprafața a fost acoperită cu un strat fin de lut rafinat, menit să netezească și să pregătească piesa pentru decorare. Semnele au fost incizate atunci când acest strat era încă parțial umed, iar analiza cercetătorilor indică faptul că gravarea a fost realizată de la stânga la dreapta.

Fața principală a tăbliței este împărțită în patru benzi orizontale delimitate prin linii incizate. În aceste registre sunt distribuite 24 de semne, organizate cu regularitate și fără suprapuneri. Această dispunere sugerează existența unui plan prestabilit și exclude ideea unor simple zgârieturi întâmplătoare. Semnele includ linii simple sau paralele, forme triunghiulare și unghiulare, structuri în formă de cruce și combinații complexe de elemente geometrice.

Partea din spate este la fel de interesantă. Ea prezintă un motiv geometric ce include o figură umană stilizată, reprezentată frontal. Capul este sugerat printr-un triunghi inversat, corpul printr-un romb, iar brațele sunt ridicate într-o poziție care l-a determinat pe Nikolov să interpreteze imaginea ca pe un gest de adorare. În plus, la extremitățile scurte ale tăbliței există două mici apendice perforate, care probabil permiteau suspendarea obiectului. Aceste caracteristici au alimentat ipoteza unei utilizări rituale.

Locul exact al descoperirii oferă informații suplimentare despre funcția posibilă a tăbliței. Ea a fost găsită pe podeaua unei locuințe mari din al doilea strat cultural. Casa era împărțită în două încăperi. Prima conținea un cuptor, instalații pentru măcinarea cerealelor și mai multe vase ceramice. În cea de-a doua încăpere, unde a fost descoperită tăblița, au fost găsite și două boluri plate, dintre care unul avea o figură umană gravată, iar celălalt prezenta semne asemănătoare celor de pe tăbliță. Tot aici a fost descoperită și o figurină antropomorfă din lut. Pe baza acestor elemente, Nikolov a concluzionat că încăperea avea probabil o funcție cultică sau rituală.

Semnele reprezintă o formă de scriere?

Cea mai controversată întrebare legată de tăbliță este dacă semnele reprezintă sau nu o formă de scriere. Lingvistul bulgar Vladimir Georgiev a fost printre primii care au susținut această ipoteză. Argumentele favorabile se bazează pe organizarea semnelor în rânduri, pe lipsa suprapunerilor și pe posibila repetare a unor elemente, aspecte care indică existența unui sistem coerent.

Cercetători precum Marco Merlini au susținut ideea că semnele formează un sistem structurat, cu o logică internă și eventuale semnificații specifice. El a menționat inclusiv ipoteza conform căreia compoziția de pe verso ar putea reflecta ciclurile lunare.

Alți specialiști au oferit interpretări diferite. Marija Gimbutas a asociat aceste simboluri cu reprezentări religioase și mitologice ale culturilor preistorice europene, în timp ce John Chapman preferă să le considere o formă de comunicare vizuală, fără a le atribui statutul de scriere propriu-zisă.

Totuși, există un consens asupra faptului că tăblița nu este un obiect izolat. Ea face parte dintr-un grup mai larg de artefacte răspândite în sud-estul Europei, asociate așa-numitei „scrieri proto-dunărene” sau „civilizației Dunării”. Printre acestea se numără celebrele tăblițe de la Tărtăria și descoperiri similare de la Karanovo și Durankulak.

Principala dificultate în descifrarea semnelor constă în lipsa unui corpus suficient de texte. Pentru interpretarea unui sistem de scriere necunoscut sunt necesare numeroase exemple și, ideal, texte bilingve comparabile cu Piatra din Rosetta.

În cazul scrierii proto-dunărene nu există astfel de resurse. Semnele apar sporadic pe diferite obiecte, fără continuitate clară, iar limba sau limbile pe care le-ar putea reprezenta sunt complet necunoscute. Din acest motiv, cercetarea contemporană preferă să le descrie ca parte a unui sistem simbolic, probabil cu funcții rituale, comunicative sau identitare.

Vechimea remarcabilă a acestor semne

Dacă aceste semne reprezintă într-adevăr o formă de scriere, atunci sunt mai vechi decât scrierea cuneiformă sumeriană și hieroglifele egiptene, care apar în jurul anilor 3200–3000 î.Hr. Această posibilitate rămâne deschisă, deși nu poate fi confirmată în prezent.

După mai bine de cincizeci de ani de la descoperire, tăblița de la Gradeșnița continuă să fascineze cercetătorii. Mică și aparent modestă, ea ridică întrebări fundamentale despre originile comunicării simbolice și ale scrierii în Europa. Faptul că nu există încă răspunsuri definitive nu reprezintă un eșec al arheologiei, ci tocmai motivul pentru care acest obiect rămâne unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene.

Foto sus: Copie a tăbliței de la Gradeșnița, față (stânga) și spate, expusă la Muzeul Regional de Istorie din Vrața (© Vassia Atanassova / Wikimedia Commons)

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