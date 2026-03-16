Va fi descifrată vreodată scrierea Civilizației din Valea Indusului?

În urmă cu aproximativ 4.000 de ani, a apărut una dintre cele mai vechi civilizații din lume: Civilizația din Valea Indusului, care a înflorit în regiuni care astăzi se află în Pakistan, vestul Indiei, estul Iranului și în Afganistan. Pe lângă construirea unor orașe mari, oamenii acestei civilizații au creat și un sistem de scriere alcătuit din sute de semne care rămân până astăzi nedescifrate.

Semnele, numite uneori scrierea harappă, variază ca formă: unele arată ca un diamant cu un pătrat într-un colț; altele ca un „U” cu trei „degete” la fiecare capăt; iar altele ca un oval cu o formă asemănătoare unui asterisc în interior, relatează Live Science.

Majoritatea textelor care au supraviețuit sunt inscripționate pe materiale nepieritoare, precum lutul și piatra. Așadar, va fi această scriere nedescifrată vreodată descifrată? Ar putea progresele recente în inteligența artificială (IA) să ajute la descifrare?

Scriere nedescifrată

Civilizația din Valea Indusului a înflorit aproximativ între anii 2600 și 1900 î.Hr. Mii de artefacte care conțin această scriere s-au păstrat până în prezent, a scris Michael Philip Oakes, cercetător în lingvistică computațională la Universitatea Wolverhampton din Marea Britanie, într-un articol publicat în Journal of Quantitative Linguistics.

Textele păstrate sunt de obicei foarte scurte, având în medie cinci semne fiecare, a remarcat Oakes. Nu există niciun text bilingv cunoscut scris în scrierea Văii Indusului alături de un text cunoscut care să ajute la descifrare, cu alte cuvinte, scrierea din Valea Indusului nu are propria „Piatră din Rosetta”. De asemenea, nu se știe cu certitudine ce limbă codifică această scriere, iar unii cercetători au sugerat că ar putea să nu codifice deloc o limbă, ci să funcționeze mai degrabă ca niște embleme care indică o persoană sau o entitate.

Numărul exact de semne din această scriere este încă dezbătut, dar ele sunt în număr de câteva sute, a spus Oakes.

Experții au opinii diferite în privința posibilității ca scrierea să fie descifrată vreodată. Chiar dacă ar fi descifrată, lungimea foarte scurtă a textelor și diferențele mari de opinie dintre cercetători ar putea face dificilă acceptarea largă a unei descifrări.

Deși unii experți cred că IA ar putea ajuta la descifrarea limbii, cercetătorii vor trebui probabil să ghideze sistemele de inteligență artificială pentru a obține o descifrare completă.

Este deja parțial descifrată?

Steve Bonta, cercetător independent care deține un doctorat în lingvistică și care a studiat îndelung această scriere, a declarat că o parte din muncă ar putea fi deja făcută.

„Cred că scrierea Văii Indusului este deja parțial descifrată, dar recunoașterea acestui fapt este foarte întârziată”, a declarat Bonta pentru Live Science într-un e-mail. Bonta a spus că a arătat încă din anii ’90 că anumite semne și câmpuri canonice de semne indică probabil notații ale unor bunuri sau resurse, exprimate în diferite greutăți. Totuși, mulți cercetători nu consideră aceste descifrări ca fiind corecte.

Bonta a mai spus că afirmațiile sale nu sunt singurele de acest fel. Până la mijlocul anilor ’90, „pretenții de descifrare erau publicate destul de regulat”. Totuși, niciuna dintre ele nu a fost acceptată pe scară largă, una dintre probleme fiind faptul că textele păstrate sunt foarte scurte, ceea ce face dificilă demonstrarea corectitudinii unei descifrări.

„Majoritatea inscripțiilor din Valea Indusului sunt scurte și foarte repetitive, ceea ce face ca descifrarea reproductibilă să fie foarte dificilă”, a spus Bonta.

Apelul la inteligența artificială

Inteligența artificială este utilă în încercările de descifrare și poate ajuta cercetătorii să genereze liste de posibile valori ale semnelor. Totuși, în final, cercetătorii vor trebui să conducă procesul. IA „este o extensie a intelectului și intuiției umane, deși una extraordinar de puternică”, a spus Bonta.

Peter Revesz, profesor de informatică la Universitatea Nebraska–Lincoln, expert în lingvistică computațională care a studiat pe larg scrierea din Valea Indusului, crede că aceasta va fi descifrată și că IA ar putea juca un rol important.

Rajesh Rao, profesor de informatică la Universitatea Washington din Seattle, care a coautor mai multe articole despre această scriere, este însă mai puțin optimist în privința unei descifrări complete, dar consideră că IA va fi utilă. În anii 2000, folosind inteligența artificială mai rudimentară disponibilă atunci, echipa lui a determinat că scrierea prezintă un tipar statistic care sugerează că ea codifică o limbă.

Totuși, chiar și cu ajutorul IA, o descifrare completă pare puțin probabilă pe baza textelor existente, potrivit lui Rao. Șansele „nu sunt foarte mari”, a declarat el pentru Live Science, adăugând că o descifrare parțială ar putea fi posibilă.

„Am putea reconstitui sistemul lor numeric”, a spus Rao.

Rao a explicat că sistemul numeric este deja parțial înțeles deoarece unele inscripții conțin semne de numărare (linii verticale) despre care se crede că reprezintă numere. Acestea apar lângă simboluri care probabil reprezintă obiecte. În plus, datele arheologice arată că oamenii foloseau un sistem de greutăți standardizate bazat pe raporturile 1, 2, 4, 8, 16, 32 și 64. Folosind semnele de numărare și sistemul de greutăți, ar putea fi posibilă determinarea numerelor înregistrate în inscripții.

Pentru a descifra întreaga scriere, Rao crede că arheologii vor trebui să descopere mai multe texte. Există multe situri ale Civilizației din Valea Indusului care sunt încă în mare parte neexcavate, iar el speră că săpăturile viitoare vor scoate la iveală texte mai lungi sau unele care prezintă scrierea din Valea Indusului alături de o limbă cunoscută.