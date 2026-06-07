Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Beatrice de Frangepan (© Wikimedia Commons)

Moartea principesei Elisabeta Corvin, ultimul descendent al vestitei familii a Corvinilor

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția

În primăvara anului 1508, în ziua de 25 mai, s-a stins și ultima făclie a vestitei familii a Corvinilor, familie care marcase atât de puternic secolul al XV-lea al Evului Întunecat. Murea la Gyula, principesa Elisabeta Corvin, fiica ducelui Ioan Corvin și a Beatricei din famila de Frangepan, familie nobiliară croată a cărei istorie s-a întins de-a lungul a cinci sute de ani, din secolul al XII-lea până la dispariția sa în secolul al XVII -lea.

Dubla ei descendență și marea avere a familiei, căci tatăl său reușise cu timpul a recupera mare parte din domeniile sale, inclusiv posesiunile transilvane, printre care și Hunedoara, păreau să-i asigure un viitor strălucit, notează Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Elisabeta Corvin a murit la vârsta de 12 ani. Scurta sa existență a fost marcată de moartea prematură a tatălui său (1504), precum și de pierderea celor doi frați mai mici, Cristofor și Matia (1505). Odată cu moartea ultimului urmaș pe linie masculină, Cristofor, pe baza legilor în vigoare toată averea imobilă a familiei trebuia să revină coroanei.

În acest context, Beatrice de Frangepan s-a luptat din răsputeri ca măcar o parte din vasta avere a familiei să rămână fiicei sale. În acest demers ea a fost sprijinită de către văduva palatinului Ștefan Zapolya, Hedviga, cu a cărui fiu mai tânăr, Gheorghe Zapolya,

Elisabeta Corvin avea să fie logodită printr-un contract matrimonial semnat la data de 25 august 1505. Se forma astfel o alianță deosebit de puternică ce avea să stârnească îngrijorarea Curții de la Buda. Pentru a prevenii unificarea unor astfel de mari averi, regele Vladislav al II-lea promite achitatea tuturor cheltuielilor făcute de către Ioan Corvin pentru apărarea Slavoniei și ale granițelor sudice ale Regatului. Prin Actul de Donație din 8 decembrie 1506, Elisabeta și mama sa primesc înapoi domeniile ducelui Ioan Corvin, cu câteva excepții.

Drept urmare, logodna acesteia cu Gheorghe Zapolya se destramă, ea fiind mai apoi logodită din nou cu marele paharnic regal Mihaly Paloczi (1507).

Un an mai târziu însă, familia Corvinilor plătește ultimul tribut măririi și gloriei prin moartea Elisabetei din „cauze necunoscute” (conform relatării lui Gyorgy Szerémi, Imre Török, guvernatorul castelului Gyula, l-a mituit pe bucătar să o otrăvească pe tânăra Elisabeta). Astfel s-a stins neamul Corvinilor.

Foto sus: Beatrice de Frangepan, mama principesei Elisabeta Corvin (© Wikimedia Commons)

Bibliografie:

Ioan Aurel Pop, Hunedoreștii. O familie Europeană, Cluj-Napoca, 2020

Iosif Pataki, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, București, 1973

Mai multe pentru tine...
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere La mai multe numere se face rabat» Vezi cum arătau abonamentele! jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere. La mai multe numere se face rabat». Vezi cum arătau abonamentele!
Caricatură publicată de ziarul umoristic „Veselia”, Anul 1, nr. 10, 29 decembrie 1891 (© Facebook / Institutul de Studii Sud-Est Europene)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Măsuri pentru prevenirea răspândirii sifilisului în Iași, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Tashko Fourth Crusade 1202 1204 e1748290625310 png
📁 Istoria Cruciadelor
Cruciada pornită spre Ierusalim care s-a terminat cu jaful Constantinopolului
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
📁 Marea Unire
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
De ce e „Citizen Kane” cel mai bun film al tuturor timpurilor jpeg
📁 Istoria Filmului
De ce e „Citizen Kane” cel mai bun film al tuturor timpurilor
Petreceri în Bucureștiul secolului al XIX-lea, „Ghimpele”, 17 februarie 1874 (stânga); „O explicație ciudată”, caricatură de Nicolae Petrescu-Găină, Ţivil-Cazon, nr. 8, 1906, p. 1. (dreapta)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Prostituția în Bucureștiul secolului al XIX-lea
Omul de Neanderthal (© Arhivă Pixabay)
📁 Preistorie
O chestiune de gust: le plăceau cu adevărat femeile Sapiens bărbaților neanderthalieni?
Moartea lui Michael Jackson era aproape inevitabilă! Dezvaluirile din cadrul autopsiei sale arata starea groaznică în care se afla Regele Pop la momentul morţii sale jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Moartea lui Michael Jackson era aproape inevitabilă! Dezvaluirile din cadrul autopsiei sale arata starea groaznică în care se afla Regele Pop la momentul morţii sale
Tratatul de la Trianon – iluzia unei tragedii jpeg
📁 Primul Război Mondial
Tratatul de la Trianon – iluzia unei tragedii