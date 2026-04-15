Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)

Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Această poveste a fost consemnată la curtea regelui Matia Corvin de către umanistul Antonio Bonfini, secretar și lector al reginei Beatrice de Aragon. În dorința de a susține originea nobilă a regelui, acesta a construit o genealogie cu caracter mai degrabă legendar, potrivit căreia Corvinii s-ar trage din familia romană Valeria Corvina.

În tradiția acestei familii apare Marcus Valerius Corvus, un general și om politic roman din secolul al IV-lea î.Hr., despre care se spune că ar fi fost ajutat de un corb în timpul unui duel cu un uriaș gal. Pasărea i-ar fi distras adversarul, zburându-i prin față, oferindu-i astfel victoria, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

În octombrie 1486, la curtea regală circula lucrarea „De Corvinae domus origine libellus” („Cartea despre originea Corvinilor”), în care se încerca demonstrarea descendenței regelui din Valerius Messala Corvinus. Potrivit acestei versiuni, un urmaș al acestuia ar fi fost trimis în Panonia pentru a înăbuși o răscoală, iar descendenții săi s-ar fi stabilit ulterior în Transilvania, aducând cu ei numele de Corvin.

Deși această legendă a fost, probabil, pe placul regelui, ea nu a fost niciodată pe deplin acceptată și nici nu s-a răspândit în rândul populației. Emblema nobiliară și numele de „Corvinus”, atribuite mai târziu familiei, au generat de-a lungul timpului numeroase legende, în condițiile în care izvoarele istorice sunt puține și nu confirmă cu certitudine originea acestei familii.

Această genealogie trebuie înţeleasă în contextul Renaşterii, când umaniștii căutau să lege dinastiile contemporane de Antichitatea romană pentru a le conferi legitimitate şi prestigiu.

Practica nu era singulară, ci răspândită în întreaga Europă. În cazul lui Matia Corvin, ea servea atât consolidării autorității interne, cât și poziționării sale în rândul marilor monarhi ai epocii.

Mai multe pentru tine...
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
Beatrice de Aragon, soția lui Matia Corvin, de două ori regină a Ungariei
Coroana, Sabia, Sceptrul și Globul Crucifer ale Ungariei, expuse în clădirea Parlamentului maghiar (© Wikimedia Commons)
Matia Corvin, încoronat rege al Ungariei după șase ani de domnie
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Matia Corvin îi donează fiului său nelegitim domeniul Hunedoarei
Elena Ioja actrita Brigada Diverse film jpg
Cum a dispărut misterios timp de 50 de ani frumoasa actriță din „Brigada Diverse”
Foto: Dimineața, 8 aprilie 1934 (© Facebook / Institutului de Studii Sud-Est Europene)
📁 Tradiții și obiceiuri
Obiceiuri care au dispărut de mult: Cum sărbătoreau țăranii români Paștele la începutul secolului XX
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Istorie Medievală Universală
Matia Corvin îi donează fiului său nelegitim domeniul Hunedoarei
stramtoarea ormuz iran shutterstock jpg
📁 Istorie contemporană
Punctele nevralgice ale planetei: cum strâmtorile au schimbat imperii și războaie
Oravița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
📁 Istorie cale ferată
Oravița, cea mai veche gară din România
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
hiroshima bombing article about atomic bomb jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
De ce pilotul de pe avionul care a aruncat prima bombă atomică a lui Oppenheimer nu a regretat acest fapt
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Beatrice de Aragon, soția lui Matia Corvin, de două ori regină a Ungariei
External view of the molar webp
📁 Istorie Medievală Universală
Stomatologie mayașă: prima dovadă a unei plombe din piatră prețioasă descoperită într-un molar